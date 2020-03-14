14 марта суббота
СЕЙЧАС -1°С
usd 73.19
eur 81.86
СЕЙЧАС -1°С
usd 73.19
eur 81.86

Все новости

Все новости
Здоровье Китайский коронавирус

«Нет и не ожидаем»: масок в ярославских аптеках не нашли даже депутаты

На весь город в продаже осталось только около 150 штук

538
4 Обсудить

Поделиться

В Ярославле почти ни в одной аптеке нет масок

В Ярославле почти ни в одной аптеке нет масок

Ну все. Случилось то, чем нас пугали несколько недель назад. Запас медицинских масок в ярославских аптеках совсем иссяк.

Осталось несколько штук на город

— Нет и не ожидаем! — ответили нам в нескольких аптеках, где мы попытались купить средство защиты в субботу, 14 марта.

Накануне не нашли масок в аптеках и депутаты муниципалитета, которые прошли с инспекцией торговые точки в центре города.

— Ни в одной аптеке масок не было. Но так как это в основном сетевые аптеки, нам сообщали, что в некоторых других точках этой сети маски все-таки есть. Правда, не много. То, что дефицит есть, можем подтвердить. Сотрудники аптек сказали, что новые партии заказаны. Будем дальше мониторить ситуацию и собираемся обратиться с проблемой в Ярославскую областную думу и к партийному руководству, — прокомментировал депутат Игорь Бортников.

Судя по данным сервиса Yaroslavl.po-aptekam, масок на весь город осталось около 150 штук. Что будет дальше и как долго придется ждать заказанных новых партий, неизвестно, так как средств защиты сейчас не хватает по всей России. Производители не могут удовлетворить растущий спрос.

«Маски — продукция не приоритетная»

— Для российских предприятий, которые производят маски, эта продукция далеко не приоритетная, так как у них в арсенале целый список медицинских изделий. К тому же, видимо, они прежде всего стремятся обеспечить госзаказ — поставляют маски в госучреждения: больницы и поликлиники. В коммерческий сектор — аптеки — продажи идут по остаточному принципу. Раньше мы закупали маски в Китае, но сейчас из-за закрытия границы товар нам оттуда не приходит, — еще в конце февраля рассказала 76.RU представитель ярославской компании — поставщика масок в аптеки.

Сейчас вопрос решается на федеральном уровне.

— Производители перешли на семидневную работу в три смены. Сейчас в день выпускается 1,5 миллиона масок, — заявила 14 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Также она призвала запретить аптекам продавать большие партии масок, чтобы избежать их перепродажи спекулянтами по завышенным ценам.

Как защититься от вируса без маски

Что же делать тем, кто теперь не может купить маски?

— Маски действительно снижают вероятность заражения вирусными инфекциями. Но есть и другие способы профилактики заражения. В сезон простуд можно принимать противовирусные препараты, витамины, мазать нос оксолиновой мазью, чаще мыть руки и соблюдать все другие правила гигиены, — рассказала врач скорой помощи из Ярославля Ольга Зверева.

Напомним, Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендацию — при необходимости переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения. В департаменте образования Ярославской области рассказали, что сейчас мониторят и анализируют ситуацию.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

маскиаптекидефицит
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (4)

А. П.
14 мар 2020 в 20:04

Зачем ходить и инспектировать. Зайдите в интернете - справочная аптек. И все будет ясно. Какие сети, и где то маски есть. Их нет нигде. Есть с рисунком детские по 50 р за штуку. Какие действия предприняты? Прогулка по аптекам и что дальше? Лишать надо лицензий таких аптекарей. Превратили аптеки в магазины. Вот она гос безопасность.

ваш господин
14 мар 2020 в 20:00

значит пора вводить штраф за нахождение в общественном месте без маски 😁

гость
14 мар 2020 в 19:52

а отечественное производить не умеем какие умные министры