«Нет и не ожидаем»: масок в ярославских аптеках не нашли даже депутаты

В Ярославле почти ни в одной аптеке нет масок

Ну все. Случилось то, чем нас пугали несколько недель назад. Запас медицинских масок в ярославских аптеках совсем иссяк.



Осталось несколько штук на город

— Нет и не ожидаем! — ответили нам в нескольких аптеках, где мы попытались купить средство защиты в субботу, 14 марта.



Накануне не нашли масок в аптеках и депутаты муниципалитета, которые прошли с инспекцией торговые точки в центре города.



— Ни в одной аптеке масок не было. Но так как это в основном сетевые аптеки, нам сообщали, что в некоторых других точках этой сети маски все-таки есть. Правда, не много. То, что дефицит есть, можем подтвердить. Сотрудники аптек сказали, что новые партии заказаны. Будем дальше мониторить ситуацию и собираемся обратиться с проблемой в Ярославскую областную думу и к партийному руководству, — прокомментировал депутат Игорь Бортников.

