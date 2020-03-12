«За деньги — только в свободное время»: депздрав ответил, как должны принимать врачи в поликлиниках

В редакцию 76.RU поступило сразу несколько писем от жителей Ярославля. Люди сообщают о трудностях с записью ко врачам разных направлений. Чтобы получить явку к терапевту, в некоторых поликлиниках придётся подождать не меньше недели, а к узким специалистам запись может быть от двух недель или дольше.
— За деньги готовы принять практически в этот же день. Приём окулиста — 600 рублей, но я не могу себе этого позволить, — рассказала пенсионерка Ирина Ковалёва.
Почему запись к рядовым специалистам стала такой долгой, а за деньги к этому же врачу можно попасть без труда? И как организована работа врачей в городских поликлиниках? Эти вопросы мы задали в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
Как должны работать поликлиники
— Согласно требованиям территориальной программы медицинская организация при невозможности оказать медицинскую помощь согласованного вида, объема и (или) порядка и стандарта обязана за счет собственных средств обеспечить пациента такой помощью (медицинскими услугами) в другой медицинской организации или путем привлечения соответствующего специалиста, — рассказали в региональном депздраве.
Иными словами, поликлиника обязана предоставить вам возможность попасть к нужному врачу, даже если в этой поликлинике такого специалиста нет. При этом существуют нормативы, сколько должно быть врачей на закреплённое число пациентов.
Как это происходит в реальности, мы попросили объяснить на примере поликлиники №5 на Тутаевском шоссе в Ярославле. В этой больнице сложно попасть даже к терапевту, чтобы получить больничный при ОРВИ или гриппе.
— В поликлинике №5 клинической больницы №9 средняя численность населения на участке несколько ниже рекомендованных нормативов. Однако в условиях неполного укомплектования штата врачи-терапевты оказывают медицинскую помощь пациентам не только своего участка, но и смежных, на которых врач-терапевт отсутствует. Для проведения консультаций специалистов, проведения диагностических исследований прикрепленному к поликлинике №5 населению используется весь потенциал больницы №9, — пояснили схему в депздраве.
То есть если в конкретной поликлинике нет врача, больница должна направить вас в другие прикреплённые к ней поликлиники к нужному специалисту.
Платные услуги — только в свободное время
Получается, доктора в поликлиниках зачастую перегружены, но записаться к ним на платный приём можно почти всегда. Как так?
— В соответствии с действующими нормативными и правовыми документами условиями предоставления платных медицинских услуг являются сохранение установленного режима работы государственным медицинских организаций, доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы. Оказание платных медицинских услуг осуществляется, как правило, в свободное от основной работы время, — говорят в департаменте здравоохранения и фармации.
Получается, если у доктора есть минутка, то он примет платно, но главное, чтобы он не сбивал стандартный график работы.