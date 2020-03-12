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Здоровье

«За деньги — только в свободное время»: депздрав ответил, как должны принимать врачи в поликлиниках

И почему очереди в Ярославле становятся больше

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Ярославцы жалуются, что записаться к доктору становится всё сложнее

Ярославцы жалуются, что записаться к доктору становится всё сложнее

В редакцию 76.RU поступило сразу несколько писем от жителей Ярославля. Люди сообщают о трудностях с записью ко врачам разных направлений. Чтобы получить явку к терапевту, в некоторых поликлиниках придётся подождать не меньше недели, а к узким специалистам запись может быть от двух недель или дольше.

— За деньги готовы принять практически в этот же день. Приём окулиста — 600 рублей, но я не могу себе этого позволить, — рассказала пенсионерка Ирина Ковалёва.

Почему запись к рядовым специалистам стала такой долгой, а за деньги к этому же врачу можно попасть без труда? И как организована работа врачей в городских поликлиниках? Эти вопросы мы задали в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Как должны работать поликлиники

— Согласно требованиям территориальной программы медицинская организация при невозможности оказать медицинскую помощь согласованного вида, объема и (или) порядка и стандарта обязана за счет собственных средств обеспечить пациента такой помощью (медицинскими услугами) в другой медицинской организации или путем привлечения соответствующего специалиста, — рассказали в региональном депздраве.

Иными словами, поликлиника обязана предоставить вам возможность попасть к нужному врачу, даже если в этой поликлинике такого специалиста нет. При этом существуют нормативы, сколько должно быть врачей на закреплённое число пациентов.

Как это происходит в реальности, мы попросили объяснить на примере поликлиники №5 на Тутаевском шоссе в Ярославле. В этой больнице сложно попасть даже к терапевту, чтобы получить больничный при ОРВИ или гриппе.

— В поликлинике №5 клинической больницы №9 средняя численность населения на участке несколько ниже рекомендованных нормативов. Однако в условиях неполного укомплектования штата врачи-терапевты оказывают медицинскую помощь пациентам не только своего участка, но и смежных, на которых врач-терапевт отсутствует. Для проведения консультаций специалистов, проведения диагностических исследований прикрепленному к поликлинике №5 населению используется весь потенциал больницы №9, — пояснили схему в депздраве.

То есть если в конкретной поликлинике нет врача, больница должна направить вас в другие прикреплённые к ней поликлиники к нужному специалисту.

Платные услуги — только в свободное время

Получается, доктора в поликлиниках зачастую перегружены, но записаться к ним на платный приём можно почти всегда. Как так?

— В соответствии с действующими нормативными и правовыми документами условиями предоставления платных медицинских услуг являются сохранение установленного режима работы государственным медицинских организаций, доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы. Оказание платных медицинских услуг осуществляется, как правило, в свободное от основной работы время, — говорят в департаменте здравоохранения и фармации.

Получается, если у доктора есть минутка, то он примет платно, но главное, чтобы он не сбивал стандартный график работы.

Друзья, мы собираем информацию о записи в поликлиники по всему Ярославлю. Расскажите, как дела обстоят у вас? Напишите нам о своей проблеме с записью к доктору на WhatsApp, Telegram, Viber редакции по номеру +79056459232.
Или в личные сообщения во «ВКонтакте».

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КОММЕНТАРИИ (2)

Наталья
12 мар 2020 в 07:18

Это ещё что. А вот у нас в Тутаеве к терапевту за месяц запись, с острой болью и то могут не принять, отправят в доврачебный кабинет, а там просидишь часов 5. А к узким специалистая вообще напрямую не записаться и не попасть, только через терапевта. А если платно захочешь, то можно. Но сидеть ты также будешь в общей очереди и если у врача будет потом свободное время и тогда ты попадешь. Что творится с медициной? У нас в Тутаеве врачей не хватает. Молодые не идут, так как зп маленькие. Уж можно было простиммулировать как то. Все только разваливать умеют и грести деньги, а налаживать некому не надо. .. Жаль... Да и могли бы здание отремонтировать и снабдить больницу инструментами, расходным материалом, аппаратами.

Гость
12 мар 2020 в 07:04

на прием к терапевту в поликлинику 1 на тутаевском шоссе через интернет записаться смогла только через 3 недели а на прием ждала в очереди два с половиной часа (талон был на 14 30 в кабинет вошла в 15 30 .а очередь заняла 13 40)