«За деньги — только в свободное время»: депздрав ответил, как должны принимать врачи в поликлиниках

Ярославцы жалуются, что записаться к доктору становится всё сложнее Фото: Александра Савельева

В редакцию 76.RU поступило сразу несколько писем от жителей Ярославля. Люди сообщают о трудностях с записью ко врачам разных направлений. Чтобы получить явку к терапевту, в некоторых поликлиниках придётся подождать не меньше недели, а к узким специалистам запись может быть от двух недель или дольше. — За деньги готовы принять практически в этот же день. Приём окулиста — 600 рублей, но я не могу себе этого позволить, — рассказала пенсионерка Ирина Ковалёва. Почему запись к рядовым специалистам стала такой долгой, а за деньги к этому же врачу можно попасть без труда? И как организована работа врачей в городских поликлиниках? Эти вопросы мы задали в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Как должны работать поликлиники — Согласно требованиям территориальной программы медицинская организация при невозможности оказать медицинскую помощь согласованного вида, объема и (или) порядка и стандарта обязана за счет собственных средств обеспечить пациента такой помощью (медицинскими услугами) в другой медицинской организации или путем привлечения соответствующего специалиста, — рассказали в региональном депздраве.

Иными словами, поликлиника обязана предоставить вам возможность попасть к нужному врачу, даже если в этой поликлинике такого специалиста нет. При этом существуют нормативы, сколько должно быть врачей на закреплённое число пациентов. Как это происходит в реальности, мы попросили объяснить на примере поликлиники №5 на Тутаевском шоссе в Ярославле. В этой больнице сложно попасть даже к терапевту, чтобы получить больничный при ОРВИ или гриппе. — В поликлинике №5 клинической больницы №9 средняя численность населения на участке несколько ниже рекомендованных нормативов. Однако в условиях неполного укомплектования штата врачи-терапевты оказывают медицинскую помощь пациентам не только своего участка, но и смежных, на которых врач-терапевт отсутствует. Для проведения консультаций специалистов, проведения диагностических исследований прикрепленному к поликлинике №5 населению используется весь потенциал больницы №9, — пояснили схему в депздраве.

