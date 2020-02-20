«Пропасть между врачом и пациентом увеличивается»: колонка главврача о хамстве в больницах

Главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков проанализировал свои наблюдения за взаимоотношением медиков и пациентов. Руководителю больницы есть что сказать по этому поводу. Публикуем его авторскую колонку.
Больше всего на свете я не переношу хамства. Откровенного хамского поведения. К сожалению, это входит в обыденность нашей жизни. И самому даже бывает трудно сдержаться — не нагрубить, не нахамить. Но на то мы и люди, чтобы уметь сдерживать свои эмоции.
Самое страшное хамство то, которое происходит в лечебном учреждении. Как со стороны врача, так и со стороны пациента. Неоднократно на врачебных комиссиях разбирались случаи, когда агрессия со стороны пациента или его родственников мешала оказанию медицинской помощи. Заложником в этих ситуациях всегда оказывался пациент. Как бы не было нам тяжело, уважаемые коллеги, но надо стараться держать себя в руках. И это не значит, что пациент всегда прав и может открыть ногой дверь — нет. Ну и знать, что вы всегда можете обратиться в правоохранительные органы, если вам угрожают или оскорбляют.
Непросто и пациентам ждать приёма специалиста или исследования не один день. Хочется комфорта пребывания, чтобы положенные лекарства выдавали в срок. И отсюда тоже злоба, ненависть. Часто даже не на врача, а на ситуацию в целом.
Наблюдая, что сейчас происходит, вижу пропасть между врачом и пациентом. И она с каждым годом только увеличивается. В этой ситуации нет правых и виноватых, у каждого своя правда и своя мера ответственности и вины. Все мы становимся более злыми и циничными, грубыми. Только вот путь этот куда? Задавая себе этот вопрос — помните, что перед вами чья-то мать или отец, заслуженный человек, или доктор, спасший не одну сотню жизней, впереди у которого нелегкая ночная смена.
И коллегам хочу напомнить ровно тоже самое — на приёме перед вами сидит тоже чья-то мать или сын, человек, который тоже спасает жизни, учит доброму и светлому ваших же детей.
Давайте будем терпимее друг другу!
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции