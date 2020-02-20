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Кирилл Харчиков

Главный врач Переславской ЦРБ
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Кирилл Харчиков

Главный врач Переславской ЦРБ

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Здоровье Мнение

«Пропасть между врачом и пациентом увеличивается»: колонка главврача о хамстве в больницах

Руководитель больницы поделился своими наблюдениями и мыслями по этому поводу

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В российских больницах хамство — явление, к сожалению, распространённое

В российских больницах хамство — явление, к сожалению, распространённое

Главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков проанализировал свои наблюдения за взаимоотношением медиков и пациентов. Руководителю больницы есть что сказать по этому поводу. Публикуем его авторскую колонку.

Больше всего на свете я не переношу хамства. Откровенного хамского поведения. К сожалению, это входит в обыденность нашей жизни. И самому даже бывает трудно сдержаться — не нагрубить, не нахамить. Но на то мы и люди, чтобы уметь сдерживать свои эмоции.

Самое страшное хамство то, которое происходит в лечебном учреждении. Как со стороны врача, так и со стороны пациента. Неоднократно на врачебных комиссиях разбирались случаи, когда агрессия со стороны пациента или его родственников мешала оказанию медицинской помощи. Заложником в этих ситуациях всегда оказывался пациент. Как бы не было нам тяжело, уважаемые коллеги, но надо стараться держать себя в руках. И это не значит, что пациент всегда прав и может открыть ногой дверь — нет. Ну и знать, что вы всегда можете обратиться в правоохранительные органы, если вам угрожают или оскорбляют.

Непросто и пациентам ждать приёма специалиста или исследования не один день. Хочется комфорта пребывания, чтобы положенные лекарства выдавали в срок. И отсюда тоже злоба, ненависть. Часто даже не на врача, а на ситуацию в целом.

Наблюдая, что сейчас происходит, вижу пропасть между врачом и пациентом. И она с каждым годом только увеличивается. В этой ситуации нет правых и виноватых, у каждого своя правда и своя мера ответственности и вины. Все мы становимся более злыми и циничными, грубыми. Только вот путь этот куда? Задавая себе этот вопрос — помните, что перед вами чья-то мать или отец, заслуженный человек, или доктор, спасший не одну сотню жизней, впереди у которого нелегкая ночная смена.

И коллегам хочу напомнить ровно тоже самое — на приёме перед вами сидит тоже чья-то мать или сын, человек, который тоже спасает жизни, учит доброму и светлому ваших же детей.

Давайте будем терпимее друг другу!

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
20 фев 2020 в 16:25

воровать некоторым главным врачам надо меньше - тогда зарплаты врачам прибавят - никто хамить не будет. эти главные разворовали медицину а теперь о морали заговорили

Потерявшийся дед
20 фев 2020 в 16:23

Первое правило психиатра - на дураков не обижаются!

Сыроежкин
20 фев 2020 в 16:08

Молодец, доктор. Подписываюсь.