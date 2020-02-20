«Пропасть между врачом и пациентом увеличивается»: колонка главврача о хамстве в больницах

Главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков проанализировал свои наблюдения за взаимоотношением медиков и пациентов. Руководителю больницы есть что сказать по этому поводу. Публикуем его авторскую колонку.



Больше всего на свете я не переношу хамства. Откровенного хамского поведения. К сожалению, это входит в обыденность нашей жизни. И самому даже бывает трудно сдержаться — не нагрубить, не нахамить. Но на то мы и люди, чтобы уметь сдерживать свои эмоции.

Самое страшное хамство то, которое происходит в лечебном учреждении. Как со стороны врача, так и со стороны пациента. Неоднократно на врачебных комиссиях разбирались случаи, когда агрессия со стороны пациента или его родственников мешала оказанию медицинской помощи. Заложником в этих ситуациях всегда оказывался пациент. Как бы не было нам тяжело, уважаемые коллеги, но надо стараться держать себя в руках. И это не значит, что пациент всегда прав и может открыть ногой дверь — нет. Ну и знать, что вы всегда можете обратиться в правоохранительные органы, если вам угрожают или оскорбляют.

