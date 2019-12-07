Вся надежда на соседей: власти озаботились проблемой переноски пациентов в машину скорой помощи

Сейчас родные лежачих больных могут рассчитывать только на помощь соседей в переноске пациента в скорую

Родные пациентов, которых приходилось везти в больницу, знают, что, если пациент сам не может передвигаться, чтобы донести его до машины скорой помощи, приходится просить помощи у соседей.

Ежегодно в службу скорой помощи Ярославской области обращается каждый третий житель области. Из них каждый пятый пациент госпитализируется по экстренным показаниям. Такую информацию 6 декабря на заседании комитета по здравоохранению региональной думы озвучила главный внештатный специалист службы медицинской помощи департамента здравоохранения и фармации Людмила Кукушкина.

— Это наш больной вопрос. Приказом Минфина должности санитаров, которые использовались для переноски больных, были сокращены. Приходится обращаться к соседям. Они должны проявлять милосердие и помогать. В редких случаях вызываем службу спасения, — рассказала Кукушкина.



Депутаты заострили внимание на этой проблеме.



— В ходе комитета мы обозначили необходимость проработать вопрос об обращении в Минздрав РФ и Государственную думу о возвращении в штат бригад скорой медицинской помощи ставки санитаров, — отметил председатель комитета Юрий Филимендиков. — Вопрос эвакуации пациентов до автомобиля скорой помощи иногда становится очень непростым, и люди в обращениях отмечают эту проблему.

Если депутатам удастся добиться задуманного, это станет большой помощью и для пациентов, и для врачей.



Напомним, также на заседании были названы зарплаты врачей скорой помощи.

