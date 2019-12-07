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Здоровье

Зарплата в два раза выше средней: власти рассказали, сколько получают врачи скорой помощи

Но дефицит кадров в Ярославской области все равно существует

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Власти утверждают, что врачам скорой помощи платят очень хорошо

Власти утверждают, что врачам скорой помощи платят очень хорошо

Власти назвали среднюю зарплату, которую получают сотрудники скорой помощи в Ярославской области. По данным главного внештатного специалиста службы медицинской помощи регионального департамента здравоохранения и фармации Людмилы Кукушкиной, за 9 месяцев этого года зарплата врачей этой службы составила 68 тысяч 775 рублей (это на 3,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года), а среднего медицинского персонала — 38 тысяч 163 рубля (на 6,7% выше, чем год назад). Это очень неплохие цифры, учитывая, что по данным «Ярославльстата», средняя зарплата в области за этот же период была 34 тысячи 676 рублей.

— Зарплаты хорошие, но при этом у нас все равно ощущается дефицит кадров. Из 613 вакансий занято всего 66%. Большая нехватка существует в Ярославле, Рыбинске, Переславле, Ростове — отметила Кукушкина 6 декабря на заседании комитета по здравоохранению областной думы.

По ее словам, одной из причин этого стало то, что в последние годы, чтобы врач мог работать на скорой помощи, ему нужно пройти дополнительное обучение и получить специальный сертификат. Не все готовы пройти этот путь.

Врачи расскажите, сколько зарабатывают на скорой помощи?

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Злой врач
    7 дек 2019 в 20:10

    Опять игра цифрами... А это зарплата за сколько отработанных часов в месяц???
    Начальство ест мясо, а я хлеб. В среднем мы едим пирожки с мясом)))

    гость
    7 дек 2019 в 19:39

    Почти столько, но на 1,5 ставки и с подработкой в частной клинике по выходным на основной работе

    Гость
    7 дек 2019 в 19:28

    за 9 месяцев этого года зарплата врачей этой службы составила 68 тысяч 775 рублей - за 9 месяцев вполне может быть, не в среднем, а за 9