Зарплата в два раза выше средней: власти рассказали, сколько получают врачи скорой помощи

Власти назвали среднюю зарплату, которую получают сотрудники скорой помощи в Ярославской области. По данным главного внештатного специалиста службы медицинской помощи регионального департамента здравоохранения и фармации Людмилы Кукушкиной, за 9 месяцев этого года зарплата врачей этой службы составила 68 тысяч 775 рублей (это на 3,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года), а среднего медицинского персонала — 38 тысяч 163 рубля (на 6,7% выше, чем год назад). Это очень неплохие цифры, учитывая, что по данным «Ярославльстата», средняя зарплата в области за этот же период была 34 тысячи 676 рублей.

— Зарплаты хорошие, но при этом у нас все равно ощущается дефицит кадров. Из 613 вакансий занято всего 66%. Большая нехватка существует в Ярославле, Рыбинске, Переславле, Ростове — отметила Кукушкина 6 декабря на заседании комитета по здравоохранению областной думы.



По ее словам, одной из причин этого стало то, что в последние годы, чтобы врач мог работать на скорой помощи, ему нужно пройти дополнительное обучение и получить специальный сертификат. Не все готовы пройти этот путь.