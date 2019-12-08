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Здоровье Новый год 2020 в Ярославле

1 января по Ярославлю побегут трезвые люди

Для них это важнейший день

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Люди начинают новый год трезво. И зовут с собой

Люди начинают новый год трезво. И зовут с собой

В Ярославле 1 января снова побегут трезвые люди. Это ежегодная акция сообщества «Трезвый Ярославль».

— По разным причинам не все и не всегда могут посещать наши мероприятия, у всех есть свои заботы, проблемы и прочее... Но 1 января — важнейший день для такого мероприятия! — говорят организаторы. — Своим примером далеко не в первый раз мы покажем и докажем, как можно, а главное, должно встречать праздники трезво, весело, в наших родных традициях! После пробежки, как всегда, — насыщенная культурная программа на стадионе «Спартаковец». 

В этот раз стартуют в 14 часов от памятника Некрасову на Волжской набережной. Длина маршрута — 2020 метров. 

Каждый год сторонники трезвого образа жизни бегают в первые дни нового года. Раньше, бывало, и с 10 утра начинали. А однажды устроили забег с кастрюлей оливье.

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трезвый ЯрославльзабегспортНовый год
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КОММЕНТАРИИ (5)

Гость
8 дек 2019 в 10:36

А Я не побегу...лучше уж с похмелья поваляться чем бегать

пессимист
8 дек 2019 в 09:50

Ощущение чего-то не совсем здорового.

8 дек 2019 в 08:11

ахаха Первого января многие побегут... за догонкой.