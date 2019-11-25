«Сделали из меня проститутку»: что делать, если вас затравили в интернете

Такие сообщения валились несколько дней Фото: Александра Савельева, Дария Тушина

Я сидела в кафе, как вдруг позвонил телефон. Незнакомый мужчина спросил, встречаюсь ли я. Вопрос показался мне странным. Ответив, что не понимаю, о чем он говорит, и что я ни с кем не горю желанием пересекаться, я отложила телефон. Позднее я увидела около семи пропущенных звонков с разных номеров и сообщения в мессенджерах. Мой телефон разрывался от гадких и непристойных предложений. Мне предлагали деньги за секс. Я не понимала, что происходит, до тех пор, пока добрые люди не подсказали мне: мой номер разместили в группе секс-знакомств во «ВКонтакте». Троллинг обернулся травлей. Бывали в такой ситуации? Если нет, то, надеюсь, вам и не придется, но если вдруг такое произойдет, то вы сможете обратиться к советам, которые дала психолог из Ярославля Александра Батурина. Она рассказала, как справиться с травлей в интернете.



— Это на самом деле травля среди взрослых, — рассказала Александра. — Правда, механизмы что у детской травли, что у взрослой одинаковые. Важно понимать, что жертвами всегда делают людей эмоциональных, чувствительных, с нарушенной верой в себя. Троллям очень интересно наблюдать за тем, какие эмоции переживают люди, когда над ними издеваются.

Чтобы справиться со сложностями, которые выпали на вашу долю, нужно уяснить для себя несколько простых правил:

главное — не оставаться одному. Нужно поговорить с близкими людьми и рассказать о том, что произошло. Однако поддержку надо искать среди тех, кто не будет высмеивать и обвинять вас в случившемся, а поддержит. Нужно поделиться с близкими и попросить помочь разобраться;

не нужно забывать о том, что это всё же преступление, которое преследуется по закону. Нужно обращаться в специализированные органы, писать заявление в полицию. Людей, которые это сделали, нужно ставить на место;

если эмоционально вы чувствуете себя очень плохо, обязательно обратитесь к специалистам. В каждом регионе есть телефон доверия; Бесплатная анонимная психологическая помощь 8-800-2000-122.

