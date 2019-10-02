Ждут даже на улице: ярославские льготники выстроились в гигантскую очередь за лекарствами

— Небольшое фойе аптеки не вмещает всех. Люди ждут своей очереди на улице. Лекарства при этом выдавал один сотрудник и только до 17 часов, хотя аптека закрывается в 21 час, — рассказали в региональном ОНФ, куда обратились взбешенные ситуацией ярославцы.

Скандал разгорелся с получением льготных лекарств в Брагино. Здесь в аптеке на улице Труфанова, где обслуживаются пациенты поликлиники № 1 больницы № 9, выстроилась огромная очередь. Люди, среди которых в основном пенсионеры и инвалиды, были вынуждены часами стоять за необходимыми препаратами.

Валерий Панин, директор предприятия «Областная фармация», которое отвечает за распространение льготных препаратов по аптекам города, заверил, что теперь по данному адресу выдавать медикаменты будут два специалиста и до восьми часов вечера. Кроме того, так как аптека частная и главным образом нацелена на розничную продажу, в Брагино хотят открыть альтернативный аптечный пункт на три окна при девятой больнице. По словам Панина, произойти это должно до конца года. Пункт появится при поликлинике № 3 (Тутаевское шоссе, 31). Он будет обслуживать пациентов 1, 3, 4, 5-й поликлиник.



Между тем, по мнению специалистов, только одно это проблему не решит. Для улучшения качества обслуживания больных нужно менять всю логистику выдачи льготных лекарств.



— Льготные медикаменты привозят со склада 25-го числа каждого месяца. Врачи выписывают бесплатные лекарства только после того, как они появляются в аптеках. И каждый месяц нам поступают обращения от граждан, которые стоят в гигантских очередях сначала в поликлиниках за рецептами, потом — в аптеках, — отметила сопредседатель регионального штаба Народного фронта Ирина Комарова.

