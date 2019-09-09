Девушка из Ярославля отправилась на финал конкурса красоты для колясочников

Анастасия Орлова из Ярославля стала финалисткой конкурса красоты «Мисс Интеграция». Это конкурс для девушек, передвигающихся на коляске. Его финал пройдёт 12 сентября в Новосибирске, куда 26-летняя Анастасия отправилась самостоятельно.





В Ярославле девушка работает мастером по маникюру и администратором соцсетей. Любит готовить, особенно кондитерские изделия, пишет стихи, интересуется психологией и маркетингом. Обожает фотографировать.



— Я обычная девушка, — говорит о себе Анастасия Орлова. — Люблю людей, люблю жизнь, живу, вдохновляюсь, и, как признаются люди, вдохновляю их. Главное для меня то, что люди после общения со мной получают частичку вдохновения и мотивации, в общем, сама не отчаиваюсь и стараюсь спасать от этого окружающих! В следующем году планирую поступить в МГГЭУ на журналистику, потому что очень люблю писать, общаться, а когда была маленькой, хотела быть телеведущей. Люблю животных и помогаю бездомным братьям нашим меньшим. Мечтаю путешествовать по миру!



Пока 14 финалисток готовятся к конкурсу, в соцсети «ВКонтакте» идёт голосование. Поддержать Анастасию можно по ссылке.

