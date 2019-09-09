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Девушка из Ярославля отправилась на финал конкурса красоты для колясочников

Анастасия Орлова рассказала, почему решила принять участие

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Девушка представляет Ярославль на необычном конкурсе красоты

Фото: Анастасия Орлова / Vk.com

Анастасия Орлова из Ярославля стала финалисткой конкурса красоты «Мисс Интеграция». Это конкурс для девушек, передвигающихся на коляске. Его финал пройдёт 12 сентября в Новосибирске, куда 26-летняя Анастасия отправилась самостоятельно. 


В Ярославле девушка работает мастером по маникюру и администратором соцсетей. Любит готовить, особенно кондитерские изделия, пишет стихи, интересуется психологией и маркетингом. Обожает фотографировать.

— Я обычная девушка, — говорит о себе Анастасия Орлова. — Люблю людей, люблю жизнь, живу, вдохновляюсь, и, как признаются люди, вдохновляю их. Главное для меня то, что люди после общения со мной получают частичку вдохновения и мотивации, в общем, сама не отчаиваюсь и стараюсь спасать от этого окружающих! В следующем году планирую поступить в МГГЭУ на журналистику, потому что очень люблю писать, общаться, а когда была маленькой, хотела быть телеведущей. Люблю животных и помогаю бездомным братьям нашим меньшим. Мечтаю путешествовать по миру!

Пока 14 финалисток готовятся к конкурсу, в соцсети «ВКонтакте» идёт голосование. Поддержать Анастасию можно по ссылке.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Мирный Житель
    9 сен 2019 в 11:41

    Очень красивая девушка. Надеюсь на её победу. Удачи вам Анастасия.