В Ярославской области рассказали, кому в первую очередь надо сделать прививку от гриппа

Уже пора начать готовиться к опасному сезону
Фото: Александра Савельева
В этом году в Ярославской области от гриппа планируют привить более 600 тысяч жителей (из них 110 тысяч — дети). В регионе закупили вакцину, потратили шесть миллионов рублей. Вакцина, как утверждают власти, уже есть в поликлиниках.
— Чтобы иммунитет успел сформироваться, сделать прививку необходимо до начала сезонного подъема заболеваемости. Вакцинация для граждан бесплатная, — рассказала
В департаменте предупреждают — есть группы риска. Людям, попадающим в них, прививку лучше сделать, не откладывая в долгий ящик, иначе будут осложнения. В такой группе риска — дети в возрасте до 2 лет, беременные женщины, люди старше 65 лет, граждане, страдающие диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких и другими тяжелыми хроническими недугами.
Как родителям привить ребёнка:
- обратиться к медработнику в школе или садике;
- обратиться в поликлинику рядом со школой или садиком;
- обратиться в поликлинику, к которой прикреплены.
Уточнить подробности можно по телефону департамента: (4852) 40-11-74.
Убережет ли сильный иммунитет от осложнения после гриппа? Почему от туберкулеза в Европе не прививают, а у нас ставят прививки новорожденным? Связаны ли прививки от кори с аутизмом и почему не стоит водить детей по торговым центрам? Каждый раз вокруг прививок от гриппа много споров, и поэтому мы сделали большое интервью с детским инфекционистом Татьяной Калугиной, чтобы на все эти вопросы и ответить.