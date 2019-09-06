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Здоровье

В Ярославской области рассказали, кому в первую очередь надо сделать прививку от гриппа

На вакцинацию в регионе потратят шесть миллионов рублей

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Уже пора начать готовиться к опасному сезону

Фото: Александра Савельева

В этом году в Ярославской области от гриппа планируют привить более 600 тысяч жителей (из них 110 тысяч — дети). В регионе закупили вакцину, потратили шесть миллионов рублей. Вакцина, как утверждают власти, уже есть в поликлиниках. 

 — Чтобы иммунитет успел сформироваться, сделать прививку необходимо до начала сезонного подъема заболеваемости. Вакцинация для граждан бесплатная, — рассказала и. о. начальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Любовь Лебедева. — Для ее проведения нужно обратиться в поликлинику по месту жительства либо в ту, где наблюдается пациент. Вакцинация проводится и мобильными бригадами, которые будут выезжать в детские сады, школы, на предприятия.

В департаменте предупреждают — есть группы риска. Людям, попадающим в них, прививку лучше сделать, не откладывая в долгий ящик, иначе будут осложнения. В такой группе риска — дети в возрасте до 2 лет, беременные женщины, люди старше 65 лет, граждане, страдающие диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких и другими тяжелыми хроническими недугами. 

Как родителям привить ребёнка:

  • обратиться к медработнику в школе или садике;
  • обратиться в поликлинику рядом со школой или садиком;
  • обратиться в поликлинику, к которой прикреплены.

Уточнить подробности можно по телефону департамента: (4852) 40-11-74.

Знай врага в лицо

Знай врага в лицо

Убережет ли сильный иммунитет от осложнения после гриппа? Почему от туберкулеза в Европе не прививают, а у нас ставят прививки новорожденным? Связаны ли прививки от кори с аутизмом и почему не стоит водить детей по торговым центрам? Каждый раз вокруг прививок от гриппа много споров, и поэтому мы сделали большое интервью с детским инфекционистом Татьяной Калугиной, чтобы на все эти вопросы и ответить.

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