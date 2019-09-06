В Ярославской области рассказали, кому в первую очередь надо сделать прививку от гриппа

В этом году в Ярославской области от гриппа планируют привить более 600 тысяч жителей (из них 110 тысяч — дети). В регионе закупили вакцину, потратили шесть миллионов рублей. Вакцина, как утверждают власти, уже есть в поликлиниках.

— Чтобы иммунитет успел сформироваться, сделать прививку необходимо до начала сезонного подъема заболеваемости. Вакцинация для граждан бесплатная, — рассказала и. о. начальника отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Любовь Лебедева. — Для ее проведения нужно обратиться в поликлинику по месту жительства либо в ту, где наблюдается пациент. Вакцинация проводится и мобильными бригадами, которые будут выезжать в детские сады, школы, на предприятия.

