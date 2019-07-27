Похудение и алкоголь: ярославский фитнес-тренер рассказала, можно ли пить, когда занимаешься спортом

Все мы люди, иногда любим расслабиться и позволить себе бокальчик-другой… а то и бутылочку. Как алкоголь влияет на похудение и набор веса? То, о чём вы очень хотели спросить, но стеснялись, расскажет ярославский фитнес-тренер Мария Остроумова.

Сразу хочу отметить, что в настоящей статье речь пойдет не о регулярном употреблении алкоголя, а о разовом — в выходной, на празднике, на вечеринке. Просто дело в том, что поступающий в организм алкоголь пищеварительная система старается использовать и расщепить в первую очередь. А вот если это становится частым и регулярным и спирт не успевает выводиться, то все метаболические и нервные процессы перестраиваются совсем по-другому. Но, я надеюсь, алкогольная зависимость — это не про вас.

Итак, калорийность любого алкоголя (чистого или коктейльного) определяется с помощью учета калорийности этилового спирта (1 грамм содержит около 7 килокалорий). Но при этом в нем нет никакой питательной ценности — пустые калории. Что это значит? А это значит, что энергия для какой-либо деятельности возьмется не из пищи или «запасов» организма, а из спирта. А то, что могло бы быть потрачено из еды (или боков), отложится опять же в те самые бока. А есть алкоголь, где помимо спирта еще и избыток сахара, — тоже явно не на пользу фигуре. Второй подводный камень алкоголя — да-да, она самая, закусочка! Торты, пирожные, конфетки, сыр, сухофрукты, орешки, чипсы, сухарики, бутерброды с икрой, соленая рыбка — в зависимости от того, что вы пьете. Сама по себе эта закуска не лучший вариант «диетического» питания, а уж в совокупности с повышенным аппетитом и пониженным чувством самоконтроля — вообще гремучая смесь. Третий сюрприз злоупотребления алкоголем — обезвоживание и вымывание полезных солей, что резко снижает работоспособность, а при восполнении жидкости — состояние отечности и «опухлости».

Четвертый эффект — гормональный. Не буду писать страшилок про увеличение груди у мужчин и пивной животик, но любой алкоголь нарушает ваш гормональный фон, угнетая в первую очередь нормальную секрецию половых гормонов. Там же, в гормональной области, плавно переходящей в нервную, лежит причина негативного влияния спирта на сон и на восстановление организма после тренировок. А вы же прекрасно осведомлены о том, что здоровый сон — важнейший компонент вашего физкультурного режима, без которого невозможно похудеть или набрать мышечную массу. Пятое — разрушительное влияние алкоголя на печень, поджелудочную железу и вообще на всю систему пищеварения. Ферменты не могут «тянуть» вашу привычную еду, что приводит к серьезным заболеваниям и, как следствие, набору веса. Как пить, чтобы не навредить: 1. С удовольствием. Это значит, что надо пить то, что вы действительно любите и хотите, а не за компанию непонятную «бодягу» или дешевый суррогат. 2. С умом. Если нельзя избежать пьянки, надо ее возглавить. «Рулите» сами, что и сколько вы пьете, а также чем и в каком объеме закусываете. Нельзя пить натощак и без закуски. Но можно выбрать более приемлемый вариант. Не понижайте градус, а лучше — не мешайте. Ваш организм не заслужил такие эксперименты.

3. С хорошей и желательно активной компанией — чтоб сразу потанцевать (выплеснуть алкогольную энергию), добавить положительных эмоций (серотонина). Ведь если вы топите депрессию в алкоголе, уровень кортизола (гормон стресса, кстати, ответственный за накопление висцерального жира) не меняется, и облегчение лишь кажется. Потом тревожность и нервозность становятся еще сильнее и острее. 4. Пейте воду (простую, без газа), чтобы снизить действие алкоголя. Для закусок выбирайте сыр, фрукты, нежирные сорта рыбы, мяса и птицы. Для крепкого алкоголя — напротив — необходимо присутствие жиров. Они препятствуют быстрому всасыванию спирта в желудке, обволакивая стенки (хотя при этом замедляется метаболизм). 5. После обильного застолья и возлияний активированный уголь (из расчета 1 таблетка на 10 кг веса), запитый большим количеством чистой воды, поможет абсорбировать всякую дрянь (быстро и недорого). Теперь несколько фактов о сочетании рюмочки вина / бокала пива и спорта. 1. Алкоголь до тренировки — я категорически против! Но одно дело, если, скажем, у коллеги на работе день рождения и в обед вы позволили себе бокал вина или шампанского, а вечером пришли на тренировку. В данной ситуации (при хорошем самочувствии) вреда большого не будет, а польза очевидна — алкоголь быстрее выведется из организма и полученные калории сгорят на занятии. Другое дело — непосредственно за час до занятия «закинуть» баночку пива или алкогольный коктейль, тогда тренировку лучше пропустить, даже если вы чувствуете готовность горы свернуть.

2. Алкоголь после тренировки — допустим, но умеренно. Эффект от вашей тренировки «смоется» большой дозой спирта. Сразу после занятия выпивать нежелательно, ведь упражнения ускорили метаболизм — и весь «алкогольный» эффект будет быстрее и ярче выражен, ведь всю скорость обмена веществ организм «бросит» на «этиловую амбразуру». При этом основные катаболические и анаболические процессы — увы — будут заброшены. Подождите хотя бы час-полтора, а затем «пускайтесь во все тяжкие». 3. Алкоголь накануне тренировки — предположим, традиционно в пятничный вечер вы отжигали по полной программе, а в субботу утром у вас занятие. Наблюдайте за своим самочувствием. Если вы выспались, чувствуете себя хорошо, нет похмельного синдрома — позанимайтесь (но без фанатизма, не берите большой вес и не делайте убийственное кардио — организм и так принял на себя алкогольный удар). Если ваше самочувствие «не фонтан», не надейтесь, что тренировка вас взбодрит — скорее наоборот. Лучше замените ее прогулкой на свежем воздухе.

Как часто вы пьёте алкоголь?