«Люди не увидели пользы»: назвали список претензий ярославцев к объединению больниц

В Ярославле общественники обсудили топ претензий жителей к объединению больниц в городе. Большую реорганизацию системы здравоохранения чиновники правительства области начали осуществлять с прошлого года. Объединяли друг с другом поликлиники и больницы, отделения, меняли графики работы и места приёма разных специалистов. Таким образом сокращали административную часть в больницах ради экономии.

Но получившийся результат пока не нашёл поддержки практически ни на одном уровне.

— Население не понимает, в чем польза реорганизации, и настроено негативно. Все ключевые моменты надо обсуждать с пациентами и экспертами. Кроме того, правительству пора представить анализ итогов первого этапа реорганизации, завершившегося еще в сентябре 2018 года. Тогда одним юрлицом стали три больницы и поликлиника в центральных районах города. Очевидно, что ошибки есть и над ними нужно работать, — рассказали на встрече по обсуждению итогов объединения в общероссийском народном фронте Ярославской области.