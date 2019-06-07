«Люди не увидели пользы»: назвали список претензий ярославцев к объединению больниц

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Большой проект правительства Ярославской области критикуют уже много месяцев
Ярославцы не поняли смысла в объединении больниц
В Ярославле общественники обсудили топ претензий жителей к объединению больниц в городе. Большую реорганизацию системы здравоохранения чиновники правительства области начали осуществлять с прошлого года. Объединяли друг с другом поликлиники и больницы, отделения, меняли графики работы и места приёма разных специалистов. Таким образом сокращали административную часть в больницах ради экономии.
Но получившийся результат пока не нашёл поддержки практически ни на одном уровне.
— Население не понимает, в чем польза реорганизации, и настроено негативно. Все ключевые моменты надо обсуждать с пациентами и экспертами. Кроме того, правительству пора представить анализ итогов первого этапа реорганизации, завершившегося еще в сентябре 2018 года. Тогда одним юрлицом стали три больницы и поликлиника в центральных районах города. Очевидно, что ошибки есть и над ними нужно работать, — рассказали на встрече по обсуждению итогов объединения в общероссийском народном фронте Ярославской области.
Недовольства есть даже среди студентов.
— Учащиеся недовольны поликлиникой № 1 Центральной городской больницы, где для них существуют отдельные врачебные участки. Старинное здание разрушается, есть сложности с записью на прием и оформлением справок, везде очереди, — рассказали активисты ОНФ.
Среди ярких претензий: состояние фельдшерско-акушерского пункта в селе Заячий Холм Гаврилов-Ямского района, который сравнили с подобием сарая. Также отметили плохую обеспеченность сельских медпунктов и тот факт, что для некоторых ярославцев после объединения поликлиник они перестали быть в шаговой доступности. Например, жителям Ярославского района с окраины проспекта Машиностроителей приходится ездить к докторам в Карабиху.
Ранее объединение больниц уже критиковал ярославский омбудсмен Сергей Бабуркин, депутат облдумы и даже сами врачи.
"Ошибки есть " - это не ошибки а головотяпство - гнать таких менеджеров поганой метлой до Костромы - иначе они новых ошибок наплодят и будет ещё хуже - а денежки они сосут немалые