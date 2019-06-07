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Здоровье

«Люди не увидели пользы»: назвали список претензий ярославцев к объединению больниц

Большой проект правительства Ярославской области критикуют уже много месяцев

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Ярославцы не поняли смысла в объединении больниц

Фото: Александра Савельева

В Ярославле общественники обсудили топ претензий жителей к объединению больниц в городе. Большую реорганизацию системы здравоохранения чиновники правительства области начали осуществлять с прошлого года. Объединяли друг с другом поликлиники и больницы, отделения, меняли графики работы и места приёма разных специалистов. Таким образом сокращали административную часть в больницах ради экономии. 

Но получившийся результат пока не нашёл поддержки практически ни на одном уровне. 

— Население не понимает, в чем польза реорганизации, и настроено негативно. Все ключевые моменты надо обсуждать с пациентами и экспертами. Кроме того, правительству пора представить анализ итогов первого этапа реорганизации, завершившегося еще в сентябре 2018 года. Тогда одним юрлицом стали три больницы и поликлиника в центральных районах города. Очевидно, что ошибки есть и над ними нужно работать, — рассказали на встрече по обсуждению итогов объединения в общероссийском народном фронте Ярославской области. 

Недовольства есть даже среди студентов.

— Учащиеся недовольны поликлиникой № 1 Центральной городской больницы, где для них существуют отдельные врачебные участки. Старинное здание разрушается, есть сложности с записью на прием и оформлением справок, везде очереди, — рассказали активисты ОНФ. 

Среди ярких претензий: состояние фельдшерско-акушерского пункта в селе Заячий Холм Гаврилов-Ямского района, который сравнили с подобием сарая. Также отметили плохую обеспеченность сельских медпунктов и тот факт, что для некоторых ярославцев после объединения поликлиник они перестали быть в шаговой доступности. Например, жителям Ярославского района с окраины проспекта Машиностроителей приходится ездить к докторам в Карабиху. 

Ранее объединение больниц уже критиковал ярославский омбудсмен Сергей Бабуркин, депутат облдумы и даже сами врачи.

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Анна Елкина

ТЕГИ

объединение больниц

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КОММЕНТАРИИ (2)

гость
7 июн 2019 в 14:12

"Ошибки есть " - это не ошибки а головотяпство - гнать таких менеджеров поганой метлой до Костромы - иначе они новых ошибок наплодят и будет ещё хуже - а денежки они сосут немалые

Гость
7 июн 2019 в 14:11

"Ошибки есть " - это не ошибки а головотяпство - гнать таких менеджеров поганой метлой до Костромы - иначе они новых ошибок наплодят и будет ещё хуже - а денежки они сосут немалые