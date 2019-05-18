Инструкция: как стать донором крови в Ярославле

Стать героем может каждый. И не обязательно для этого иметь суперспособность. Достаточно обращать внимание на проблемы других людей. Сдать кровь, чтобы спасти другому жизнь, может любой здоровый человек. Если вы решили, что когда-нибудь станете донором, то этот материал для вас. Что нельзя есть перед сдачей крови, где в Ярославле находятся станции переливания крови и какие льготы полагаются донору — читайте в этом материале.

Как стать донором

— Если вы первый раз сдаёте кровь, то при себе достаточно иметь паспорт и СНИЛС. Для следующего раза вам нужно будет принести справку от терапевта, в которой будут указаны результаты обследования (флюорография, ЭКГ и прочее), — рассказали на ярославской областной станции переливания крови.

Абсолютные противопоказания при сдаче крови: ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, сифилис, туберкулез, болезни крови, онкологические заболевания, малярия, тяжелые заболевания внутренних органов.

Будьте честны и не рискуйте Фото: Петр Гиндин, Николай Гурьянов

Как подготовиться к сдаче крови

Людям, которые решили стать донором крови, следует соблюдать ряд основных правил. Накануне и в день сдачи крови не ешьте жирную, жареную, острую и копченую пищу. Среди продуктов питания запрещено есть мясные, рыбные и молочные продукты, колбасу, яйца и масло, шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Но это не значит, что кровь нужно сдавать натощак.

Врачи советуют перед сдачей крови пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты (кроме свеклы, авокадо и бананов).

Естественно, накануне сдачи крови (за 48 часов) нельзя пить алкоголь. Также за 72 часа перед сдачей нельзя принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Курящим стоит на час воздержаться от своей вредной привычки.

Не планируйте сдачу крови перед экзаменами, соревнованиями и другими интенсивными работами Фото: Анастасия Молодкина

Как себя вести после сдачи крови

Не торопитесь бежать по своим делам и тем более выполнять физические нагрузки. Дайте организму прийти в себя. Посидите расслабленно в течение 10–15 минут. Если вы чувствуете головокружение или слабость, обязательно обратитесь к медперсоналу. Врачи советуют в таких случаях лечь на спину и поднять ноги выше головы, либо сесть и опустить голову между колен.

Не курите после донации в течение часа. И не снимайте повязку в течение 3–4 часов. Следите, чтобы она не намокла.

Два дня после донации питайтесь полноценно и регулярно. Выпивайте не менее двух литров жидкости.

Что касается водителей, то ограничений по вождению автомобиля в этот день нет. За руль мотоцикла медики рекомендуют садиться спустя два часа после донации.

Как часто можно сдавать кровь

В целях безопасности врачи рекомендуют мужчинам сдавать кровь не более 5 раз в год, а женщинам — не более 4.



Фото: Петр Гиндин, Николай Гурьянов

Какие льготы дают донору крови

В соответствии со статьёй 186 Трудового Кодекса в день сдачи крови донор освобождается от работы. Если в этот день вы всё же вышли на работу, то вам должны предоставить по желанию другой день отдыха. Но если вы сдавали кровь в период освобождения от работы по болезни, то другой день отдыха вам не предоставят.



Донору полагается бесплатное питание от медицинского учреждения или компенсация на обед.

— Согласно закону, донору крови положена денежная компенсация — 5% от прожиточного минимума. Это около 500–530 рублей, — рассказали на ярославской областной станции переливания крови. Как стать «Почётным донором России»

Согласно закону, для этого вы должны сдать на выбор: кровь — 40 раз, плазму — 60 раз, кровь — 25 раз и плазму — 40 раз, либо кровь — менее 25 раз, а плазму — 60 раз.

Такие люди имеют право на внеочередное лечение, первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок для санаторно-курортного лечения, предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное время года и ежегодную денежную выплату.

Где можно сдать кровь в Ярославле



Ежегодно по всей стране проходят Дни донора Фото: Анастасия Молодкина

Где: Ярославская областная станция переливания крови (Тутаевское шоссе, 95в).

Когда: с понедельника по пятницу с 08:00 до 12:00. Телефон: 56–11–65. Адрес: Отделение заготовки крови № 2 Ярославской областной станции переливания крови (Загородный Сад, 11).