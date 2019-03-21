В Ярославле на один день поставят мобильные флюорографические станции

Ко Дню борьбы с туберкулёзом, который отмечают 24 марта во всём мире, в Ярославле проведут масштабную акцию. На площади Юности будут работать мобильные флюорографические станции. 23 марта с 10:00 до 14:00 любой желающий может проверить здоровье своих лёгких.



— Благодаря слаженной работе наших фтизиатров основные эпидемиологические показатели по туберкулезу в Ярославской области, в сравнении с другими субъектами РФ, говорят о благоприятной обстановке по этому заболеванию, — рассказала главный фтизиатр региона Наталья Горенкова. — Заболеваемость всеми формами туберкулеза в 2018 году снизилась на 27,3 процента. По предварительным данным, в 2018 году зарегистрировано 284 случая впервые выявленного активного туберкулеза.

