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Здоровье

В Ярославле на один день поставят мобильные флюорографические станции

Где и когда можно проверить здоровье лёгких

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В нашей области показатели заболевания туберкулёзом снизились 

Фото: правительство Ярославской области 

Ко Дню борьбы с туберкулёзом, который отмечают 24 марта во всём мире, в Ярославле проведут масштабную акцию. На площади Юности будут работать мобильные флюорографические станции. 23 марта с 10:00 до 14:00 любой желающий может проверить здоровье своих лёгких.

— Благодаря слаженной работе наших фтизиатров основные эпидемиологические показатели по туберкулезу в Ярославской области, в сравнении с другими субъектами РФ, говорят о благоприятной обстановке по этому заболеванию, — рассказала главный фтизиатр региона Наталья Горенкова. — Заболеваемость всеми формами туберкулеза в 2018 году снизилась на 27,3 процента. По предварительным данным, в 2018 году зарегистрировано 284 случая впервые выявленного активного туберкулеза.

Ещё недавно в Ярославле зафиксировали случай заболевания туберкулёзом. Тогда жильцам дома на Угличской улице пришла страшная бумага — всех приглашали на обследование в больницу. 

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ТЕГИ

туберкулезВсемирный день борьбы с туберкулезом

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
21 март 2019 в 20:34

опять центр...тьфу

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