«Выглядит как тюрьма»: в Тутаеве пациенты больницы показали жуткое состояние детского отделения

Вокруг Тутаевской ЦРБ снова разгорелся скандал. На этот раз пациенты в шоке от детского инфекционного отделения. Светлана Мурашова написала об этом гневный пост на страничке в соцсетях.

«Зайдёшь в палату — вообще одуреешь»

— Мою подругу с десятимесячной дочкой увезла скорая. Я приехала её навестить, на территорию въезжала, думала — «Господи, помоги проехать». Колеи, ямы и наледи — просто жуть, — пишет Светлана. — Вышли из машины, идём с братом подруги, говорю ему: «Мы точно сюда приехали? Это же выглядит как тюрьма, но никак детское отделение. И там быть не может никого, ни детей, ни врачей...». Он отвечает: «Точно туда, сейчас зайдёшь в палату, вообще одуреешь...».



В больнице уже сократили количество коек. Раньше было 40, сейчас — 12 Фото: Светлана Мурашова

— Подходим к лестнице. Она на улице, чтоб подняться на второй этаж, нужно пройти по коридору, расположенному тоже на улице. Лестницу не сфотографировала. Держались крепко за руки, иначе можно переломать ноги. Далее — коридор по улице. Идёшь и видишь, что происходит в каждой палате.

Зашли в палату, фото видите. Раковина не работает, спасибо, вода льётся из крана в ванной. Унитаз работает так, что если бы не брат подруги, я никогда бы не разобралась. Пеленальный столик от лёгкого прикосновения руки качается в разные стороны и весь ободран, как будто его кусали крысы. Детская кроватка мне напомнила ту, что пережила Вторую мировую войну. На стенах залепленные розетки, на взрослой кровати на металлическом каркасе зачем-то лежат доски и только потом матрац, видавший виды. Окно — порваны какие-то тряпки, и торчит грязная вата... Про медперсонал даже говорить не буду начинать...



Пеленальный столик стал непригодным Фото: Светлана Мурашова

Наверное, это была розетка Фото: Светлана Мурашова

— И это отделение, где лечат малышей и детей? Это позор. Мне за многое стыдно, что происходит в нашей стране, но сегодня стало противно, очень.



Санитарные нормы соблюдены

— Документы все оформлены, два миллиона на ремонт выделены, — рассказал главный врач Тутаевской ЦРБ Валентин Карбаинов. — В ближайшее время мы выставим на сайте аукцион для подрядной организации. Когда потеплеет, начнём ремонтировать второй этаж, чтобы не закрывать полностью отделение. Я думаю, ремонт продлится два-три месяца.

По словам Карбаинова, начать ремонт отделения не могли из-за дырявой крыши. В том году её отремонтировали. Сейчас протечек нет, и поэтому можно начать ремонт этажей. В планах вставить пластиковые окна, новые двери, установить сантехнику, поменять линолеум и покрасить стены.



Больнице нужен капитальный ремонт Фото: Светлана Мурашова

— Конечно, состояние отделения очень тревожное, но зато в боксах тепло, и санитарные нормы соблюдены. При мне не было жалоб от пациентов, пока кто-то не сфотографировал отделение и не выставил в интернете. Но мы после этого быстро мобилизовались. У меня нет претензий к человеку, который выставил эти снимки. Это нормальная реакция населения, — говорит главврач.



«Лишь бы вообще не закрыли»

Многие поддержали Светлану. Действительно, условия ужасные, и больнице нужен капитальный ремонт. Пока эту проблему не решат, больные будут довольствоваться тем, что есть.

— Да, это всё печально, но хоть такое есть. Мне с тремя детьми по Ярославлям не наездишься, а здесь под рукой, и лечат нормально. Ремонта требует глобального, но лишь бы вообще не закрыли больницу, — рассказала жительница Тутаева Татьяна Михайлова.

— А если не секрет, сколько из комментаторов работают с белой зарплатой и платят налоги? Так из чего же больницу ремонтировать? Может, желаете скинуться? Это же для ваших детей больница.... А «бьющий тревогу» персонал очень быстро становится бывшим персоналом. Ведь у вас на работе тоже всё через задницу, но вы об этом нигде не расскажете, — возмутился Николай Сиденко под постом Светланы.



В планах менять сантехнику Фото: Светлана Мурашова