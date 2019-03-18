«Выглядит как тюрьма»: в Тутаеве пациенты больницы показали жуткое состояние детского отделения

Унылый вид снаружи и внутри
Вокруг Тутаевской ЦРБ снова разгорелся скандал. На этот раз пациенты в шоке от детского инфекционного отделения. Светлана Мурашова написала об этом гневный пост на страничке в соцсетях.
«Зайдёшь в палату — вообще одуреешь»
— Мою подругу с десятимесячной дочкой увезла скорая. Я приехала её навестить, на территорию въезжала, думала — «Господи, помоги проехать». Колеи, ямы и наледи — просто жуть, — пишет Светлана. — Вышли из машины, идём с братом подруги, говорю ему: «Мы точно сюда приехали? Это же выглядит как тюрьма, но никак детское отделение. И там быть не может никого, ни детей, ни врачей...». Он отвечает: «Точно туда, сейчас зайдёшь в палату, вообще одуреешь...».
— Подходим к лестнице. Она на улице, чтоб подняться на второй этаж, нужно пройти по коридору, расположенному тоже на улице. Лестницу не сфотографировала. Держались крепко за руки, иначе можно переломать ноги. Далее — коридор по улице. Идёшь и видишь, что происходит в каждой палате.
Зашли в палату, фото видите. Раковина не работает, спасибо, вода льётся из крана в ванной. Унитаз работает так, что если бы не брат подруги, я никогда бы не разобралась. Пеленальный столик от лёгкого прикосновения руки качается в разные стороны и весь ободран, как будто его кусали крысы. Детская кроватка мне напомнила ту, что пережила Вторую мировую войну. На стенах залепленные розетки, на взрослой кровати на металлическом каркасе зачем-то лежат доски и только потом матрац, видавший виды. Окно — порваны какие-то тряпки, и торчит грязная вата... Про медперсонал даже говорить не буду начинать...
— И это отделение, где лечат малышей и детей? Это позор. Мне за многое стыдно, что происходит в нашей стране, но сегодня стало противно, очень.
Санитарные нормы соблюдены
— Документы все оформлены, два миллиона на ремонт выделены, — рассказал главный врач Тутаевской ЦРБ Валентин Карбаинов. — В ближайшее время мы выставим на сайте аукцион для подрядной организации. Когда потеплеет, начнём ремонтировать второй этаж, чтобы не закрывать полностью отделение. Я думаю, ремонт продлится два-три месяца.
По словам Карбаинова, начать ремонт отделения не могли из-за дырявой крыши. В том году её отремонтировали. Сейчас протечек нет, и поэтому можно начать ремонт этажей. В планах вставить пластиковые окна, новые двери, установить сантехнику, поменять линолеум и покрасить стены.
— Конечно, состояние отделения очень тревожное, но зато в боксах тепло, и санитарные нормы соблюдены. При мне не было жалоб от пациентов, пока кто-то не сфотографировал отделение и не выставил в интернете. Но мы после этого быстро мобилизовались. У меня нет претензий к человеку, который выставил эти снимки. Это нормальная реакция населения, — говорит главврач.
«Лишь бы вообще не закрыли»
Многие поддержали Светлану. Действительно, условия ужасные, и больнице нужен капитальный ремонт. Пока эту проблему не решат, больные будут довольствоваться тем, что есть.
— Да, это всё печально, но хоть такое есть. Мне с тремя детьми по Ярославлям не наездишься, а здесь под рукой, и лечат нормально. Ремонта требует глобального, но лишь бы вообще не закрыли больницу, — рассказала жительница Тутаева Татьяна Михайлова.
— А если не секрет, сколько из комментаторов работают с белой зарплатой и платят налоги? Так из чего же больницу ремонтировать? Может, желаете скинуться? Это же для ваших детей больница.... А «бьющий тревогу» персонал очень быстро становится бывшим персоналом. Ведь у вас на работе тоже всё через задницу, но вы об этом нигде не расскажете, — возмутился Николай Сиденко под постом Светланы.
Напомним, осенью Тутаевская ЦРБ уже попадала в центр скандала. Тогда заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнёв призвал депутатов областной думы поддержать оптимизацию больниц. Он заявил, что региону «не нужны роддома, где происходят одни роды в неделю», и сравнил медработников с консьержами. Также чиновник выступил за закрытие отделения сестринского ухода Тутаевской районной больницы, назвав его богадельней, а пациентов сравнил с отдыхающими после уборки картофеля симулянтами. Его высказывания тут же разлетелись по интернету. Тогда популярный российский блогер Илья Варламов тоже прославил ярославского чиновника на всю страну. Позже Селезнёв сказал, что не хотел никого обидеть. Но пациенты всё же обиделись — они рассказали, что без этого отделения они умрут.
В старой соловьевке, в травме в палатах лежало по 30 человек, а лечили от бога. На ноги ставили тех, кто уже и не надеялся. Зажрались, господа.