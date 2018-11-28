Новая поликлиника скоро распахнёт двери для пациентов

В Ярославле с 10 декабря пациенты с 1-го по 7-й участки поликлиники бывшей больницы № 5 будут наблюдаться по адресу: проспект Октября, 52. Здесь будут находиться кабинеты терапевтов, регистратура. Также тут будут работать эндокринолог и невролог. Сейчас в здании на финальной стадии находится капитальный ремонт. Был проделан колоссальный объем работы: менять пришлось все от полов до освещения.



11 тысяч ярославцев будут обслуживаться на проспекте Октября

— Новая поликлиника будет обслуживать 11 тысяч человек, — рассказали в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Это пациенты, которые были закреплены за 5-й больницей не по географическому принципу — люди, живущие в разных районах города, которые изъявили желание быть закреплёнными за поликлиникой именно этой больницы.





Ранее четыре участка (с 8-го по 11-й) уже были перемещены в здание поликлиники № 1, расположенное на улице Собинова, 34/1. Это около 6,5 тысячи человек, которые закреплены за медучреждением по прописке.



В новой поликлинике светло и относительно уютно

— Что касается стационара бывшей пятой больницы, то к нам на проспект Октября переедет терапевтическое отделение. Сейчас заканчиваем ремонт помещений под него, — сообщил директор Центральной городской больницы Ярославля Сергей Луганский. — Неврологическое и реабилитационное отделения в начале декабря перебазируются в госпиталь ветеранов войн.



Недавно в Ярославле открылась Центральная городская больница, которая создана из четырёх других: больницы № 1, № 5, детской больницы № 1 и поликлиники № 2. Все они находятся в Кировском и Ленинском районах города. Мы уже рассказывали, как это отразится на работе учреждения здравоохранения.

