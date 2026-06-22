Как есть и готовить чеснок, чтобы он защищал от рака: советы врача

Пока молодой — налегаем! Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Многие считают чеснок просто пикантной приправой. Но может ли он снизить риск развития онкологии? Врач утверждает: да, но с двумя важными оговорками — продукт должен быть сырым, а полагаться только на него не стоит.

«Исследования связывают регулярное употребление чеснока с меньшим риском рака желудка, толстой кишки, молочной железы, простаты и пищевода. В чем секрет? При нарезке или раздавливании зубчика выделяется аллицин — природный антибиотик. Он помогает защищать клетки от повреждений, предотвращает мутации ДНК (ведущие к раку), а также снижает воспаление и давление», — рассказал нашим коллегам из TOLYATTY.RU кандидат медицинских наук Сергей Тетюшкин.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург отмечал, что рак прямой толстой прямой кишки и рак молочной железы считаются возрастными онкологическими болезнями. Вероятность их появления растет по мере того, как человек стареет и в его организме идет процесс повышения тканевого воспаления. Чеснок же, по словам специалиста, может поспособствовать гибели таких клеток.

Однако, чтобы получить пользу, продукт нужно правильно готовить.

Вот советы от доктора Тетюшкина:

Идеальный режим: 1–2 сырых зубчика в день. После нарезки выдержите чеснок на воздухе 10 минут, только потом ешьте или подвергайте термообработке. Микроволновка убивает почти все полезные соединения. Лучше слегка обжарить, потушить или запечь чеснок. Баночный измельченный чеснок удобен, но пользы в нем практически нет.

Важные предупреждения:

Врач напомнил, что эта специя — не волшебная таблетка. Одного чеснока для профилактики недостаточно. Необходимы сбалансированное питание, физическая активность и здоровый вес.

«Людям, принимающим разжижающие кровь лекарства (антикоагулянты), не стоит налегать на чеснок», — предупредил доктор.

Отдельный пункт — БАДы. Исследования, по словам Сергея Тетюшкина, показали, что антиоксидантные добавки могут навредить при лечении рака. При этом обычный чеснок в составе блюд безопасен и полезен.

«Добавляйте его в салаты и блюда, не жарьте до черного цвета и не ждите чуда. Хороший помощник для здоровья — да, панацея — нет», — сказал врач.