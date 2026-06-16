НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

пасмурно, дождь

ощущается как +10

0 м/c,

 741мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,45
EUR 83,80
Последствия черного дождя
Пробка растет из-за ДТП
Советы по стройке от Цифрового бати
Угроза опасности БПЛА
Как следить за своим самочувствием
Что будет с ОГЭ на фоне угрозы БПЛА
Пожар после атаки БПЛА
Где прошел черный дождь: онлайн
Афиша на неделю
Здоровье Смертельный вирус выходит за пределы Африки: в чем его опасность для России

Смертельный вирус выходит за пределы Африки: в чем его опасность для России

Инфекция может угрожать туристам в отпуске

200
Из‑за вспышки этой лихорадки на границе России уже усилили санитарно‑карантинный контроль | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RUИз‑за вспышки этой лихорадки на границе России уже усилили санитарно‑карантинный контроль | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Из‑за вспышки этой лихорадки на границе России уже усилили санитарно‑карантинный контроль

Источник:

Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

При поездках в неблагоприятные и эндемичные по инфекциям страны, россияне могут столкнуться со смертельным вирусом Эбола. Носители этой инфекции из Африки в течение месяца могут оказаться в крупнейших аэропортах Европы и Азии. К такому выводу пришли японские ученые после проведенного исследования.

Эбола — тяжелая вирусная инфекция, передается через контакт с биологическими жидкостями инфицированных людей или животных. Симптомы включают в себя лихорадку, слабость, рвоту, диарею, кровотечения. ВОЗ отмечает, что летальность при различных вспышках Эболы колебалась от 25% до 90%. В среднем погибает около половины зараженных.

Они проанализировали авиамаршруты, которыми потенциально пользуются люди из Демократической Республики Конго и Уганды. Эксперты пришли к выводу, что в течение месяца инфицированные доберутся до крупнейших мировых транспортных хабов, таких как Бельгия, Франция, ОАЭ и Турция.

При наиболее неблагоприятных вариантах, вероятность появления зараженного пассажира в Бельгии составляет 92 %, во Франции — 91 %, в ОАЭ — 88 % и в Турции — 86 %. Ученые исследовали 11 264 аэропорта, 569 741 авиамаршрут и около 330 миллионов пассажиров.

Прогнозы экспертов помогут обеспечить основу для оперативного мониторинга международной ситуации. При этом риск завоза не означает обязательной передачи вируса, сообщает портал medRxiv.

К расчетам пассажиропотока стоит относиться не как к прогнозу на ближайшие 30 дней, а скорее как к инструменту раннего ранжирования рисков. Так считает руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов.

По его словам, модели авиапотоков хорошо демонстрируют, через какие международные хабы статистически чаще происходит завоз, но менее точно прогнозируют конкретную дату, конкретного пассажира и последующую передачу.

«Даже попадание инфицированного пассажира в ОАЭ само по себе не означает автоматического риска для нашей страны: он появляется, если есть конкретная эпидемиологическая связка „ДРК/Уганда — транзитный хаб — РФ“ и последующее развитие симптомов уже после прилета. Для России я бы оценивал риск завоза как низкий, но не нулевой; он требует точечной настороженности», — подчеркнул ученый в разговоре с «Известиями».

Из‑за вспышки лихорадки Эбола на границе России усилили санитарно‑карантинный контроль. Пока не зафиксировано ни одного завозного случая заболевания.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Вирус Здоровье Туризм Аэропорт Эбола Заражение Болезнь Ученый
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Надо построить африканским братьям много больниц поликлиник и Сириусов с АЭС, посылать им систематически гуманитарную помощь и тогда они не будут болеть
Гость
1 час
Не актуально. У нас тут нефтяные дожди, ракетная опасность и БПЛА. Хватит смешить своими Эболами наши серены.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Как писать тексты без ошибок? 5 правил для тех, кто не помнит школьную программу
Евгения Горина
Преподаватель и мама двоих детей
Мнение
Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину
Екатерина Евстафьева
Журналист
Мнение
«Деньги — мотиватор»: вахтовик — о работе на Севере, зарплате и молодежи
Яков Феоктистов
Мнение
«Дом мечты оказался не моей мечтой». Откровения многодетной матери о том, почему загородная жизнь стала разочарованием
София Турбина
Мнение
Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Рекомендуем