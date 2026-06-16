Смертельный вирус выходит за пределы Африки: в чем его опасность для России

Из‑за вспышки этой лихорадки на границе России уже усилили санитарно‑карантинный контроль Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

При поездках в неблагоприятные и эндемичные по инфекциям страны, россияне могут столкнуться со смертельным вирусом Эбола. Носители этой инфекции из Африки в течение месяца могут оказаться в крупнейших аэропортах Европы и Азии. К такому выводу пришли японские ученые после проведенного исследования.

Эбола — тяжелая вирусная инфекция, передается через контакт с биологическими жидкостями инфицированных людей или животных. Симптомы включают в себя лихорадку, слабость, рвоту, диарею, кровотечения. ВОЗ отмечает, что летальность при различных вспышках Эболы колебалась от 25% до 90%. В среднем погибает около половины зараженных.

Они проанализировали авиамаршруты, которыми потенциально пользуются люди из Демократической Республики Конго и Уганды. Эксперты пришли к выводу, что в течение месяца инфицированные доберутся до крупнейших мировых транспортных хабов, таких как Бельгия, Франция, ОАЭ и Турция.

При наиболее неблагоприятных вариантах, вероятность появления зараженного пассажира в Бельгии составляет 92 %, во Франции — 91 %, в ОАЭ — 88 % и в Турции — 86 %. Ученые исследовали 11 264 аэропорта, 569 741 авиамаршрут и около 330 миллионов пассажиров.

Прогнозы экспертов помогут обеспечить основу для оперативного мониторинга международной ситуации. При этом риск завоза не означает обязательной передачи вируса, сообщает портал medRxiv.

К расчетам пассажиропотока стоит относиться не как к прогнозу на ближайшие 30 дней, а скорее как к инструменту раннего ранжирования рисков. Так считает руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского (Приволжского) федерального университета Альберт Ризванов.

По его словам, модели авиапотоков хорошо демонстрируют, через какие международные хабы статистически чаще происходит завоз, но менее точно прогнозируют конкретную дату, конкретного пассажира и последующую передачу.

«Даже попадание инфицированного пассажира в ОАЭ само по себе не означает автоматического риска для нашей страны: он появляется, если есть конкретная эпидемиологическая связка „ДРК/Уганда — транзитный хаб — РФ“ и последующее развитие симптомов уже после прилета. Для России я бы оценивал риск завоза как низкий, но не нулевой; он требует точечной настороженности», — подчеркнул ученый в разговоре с «Известиями».