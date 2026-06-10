«Говорят: „Ты ничего не сможешь, ты инвалид“»: история уникального диджея с ДЦП, который качает толпы

Виталий надеется развиваться в музыке Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

36-летний Виталий Щипачёв уже 15 лет выступает диджеем под псевдонимом Vitamin Ferabyte, но так и не добился больших успехов: из-за диагноза ДЦП его не берут на работу и редко зовут на вечеринки. Несмотря на трудности с ходьбой и речью, он продолжает упорно заниматься любимым делом и мечтает построить карьеру музыканта — его трогательную историю смотрите в видео выше.

«Бывает, говорят: „Ты ничего не сможешь, ты не способен делать музыку, ты инвалид“. Задевает иногда, конечно. Но я на свой счет не принимаю. Я работаю с благотворительными фондами, я видел разные стечения обстоятельств. Бывает, что у человека с кучей диагнозов нет социальной адаптации. А бывает, как у меня, получается состояться в обществе», — рассказал инклюзивный диджей E1.RU.

Раньше уралец совмещал диджеинг с обычной работой, трудился помощником секретаря и разнорабочим на стройке. Позже решил полностью сосредоточиться на музыке, но признается, что зарабатывать творчеством пока не получается. Сейчас Виталий живет на пособие по инвалидности и время от времени выступает на мероприятиях — чаще всего ради опыта или за спасибо.