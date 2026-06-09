В Роспотребнадзоре предупредили о вирусе с самым высоким пандемическим потенциалом

Самым высоким пандемическим потенциалом на данный момент обладает вирус гриппа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Вирусы с пандемическим потенциалом — это предмет наблюдения ученых всего мира. На сегодняшний день считается, что самый высокий пандемический потенциал есть у вируса гриппа», — сказала Попова в разговоре с РИА Новости.
Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, поражающее верхние дыхательные пути, трахею, бронхи, а в некоторых случаях — и легкие. Отличается бурным началом, выраженной интоксикацией организма и возможностью тяжелого течения с осложнениями.
При этом глава Роспотребнадзора в конце 2025 года сообщала, что заболеваемость в России остантся ниже уровня предыдущих эпидсезонов с аналогичным преобладающим штаммом. Тогда же она заявляла, что оснований для паники и введения специальных мер нет.
Несмотря на высокий пандемический потенциал, в Роспотребнадзоре ранее отмечали успехи в профилактике. Число летальных исходов от гриппа неуклонно снижается, а охват вакцинацией в 2025 году составил более 55% населения.
Однако во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о растущем риске новой глобальной пандемии. Особую тревогу вызывают зоонозные вирусы, которые передаются людям от животных. К таким заболеваниям относятся Эбола, коронавирус, хантавирусы, сибирская язва, бешенство, клещевой энцефалит и другие.