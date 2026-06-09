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Здоровье В Роспотребнадзоре предупредили о вирусе с самым высоким пандемическим потенциалом

В Роспотребнадзоре предупредили о вирусе с самым высоким пандемическим потенциалом

За ним наблюдают ученые со всего мира

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Заболевание в первую очередь влияет на дыхательную систему | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUЗаболевание в первую очередь влияет на дыхательную систему | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Заболевание в первую очередь влияет на дыхательную систему

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Самым высоким пандемическим потенциалом на данный момент обладает вирус гриппа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вирусы с пандемическим потенциалом — это предмет наблюдения ученых всего мира. На сегодняшний день считается, что самый высокий пандемический потенциал есть у вируса гриппа», — сказала Попова в разговоре с РИА Новости.

Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, поражающее верхние дыхательные пути, трахею, бронхи, а в некоторых случаях — и легкие. Отличается бурным началом, выраженной интоксикацией организма и возможностью тяжелого течения с осложнениями.

При этом глава Роспотребнадзора в конце 2025 года сообщала, что заболеваемость в России остантся ниже уровня предыдущих эпидсезонов с аналогичным преобладающим штаммом. Тогда же она заявляла, что оснований для паники и введения специальных мер нет. 

Несмотря на высокий пандемический потенциал, в Роспотребнадзоре ранее отмечали успехи в профилактике. Число летальных исходов от гриппа неуклонно снижается, а охват вакцинацией в 2025 году составил более 55% населения.

Однако во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о растущем риске новой глобальной пандемии. Особую тревогу вызывают зоонозные вирусы, которые передаются людям от животных. К таким заболеваниям относятся Эбола, коронавирус, хантавирусы, сибирская язва, бешенство, клещевой энцефалит и другие.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Грипп Пандемия Анна Попова Роспотребнадзор
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Комментарии
2
Гость
9 минут
с такой властью и народом ничего не страшно
Гость
5 минут
Надоели уже беспричинную панику разводить.
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Гость
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