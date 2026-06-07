Ложка в день лучше, чем чашка кофе: чем какао отличается от горячего шоколада и что лучше пить

Какао может бодрить не хуже кофе, но действует мягче Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Горячий шоколад больше похож на десерт в чашке — густой, тягучий, жирный, сладкий напиток с выраженной текстурой и высокой калорийностью. Какао всё чаще относят к функциональным продуктам — тем, которые не просто дают удовольствие, но и оказывают мягкое физиологическое действие: поддерживают концентрацию, энергию и общее состояние нервной системы. Но в чем их принципиальное различие, «Доктору Питеру» рассказала Елена Желянина, диетолог, эксперт по активному долголетию, нутрициолог.

Чем какао отличается от горячего шоколада

Главное отличие между какао и горячим шоколадом — в концентрации какао-продуктов, а также в содержании жиров и сахара. Для приготовления какао-порошка из какао-бобов удаляют часть какао-масла. В результате получают сухой порошок с ярким ароматом, богатый антиоксидантами и с относительно низкой жирностью. Какао, как правило, разводят молоком или водой и добавляют сахар или другие подсластители.

«Горячий шоколад — это более плотный и насыщенный напиток, который готовится из шоколада или с добавлением большого количества какао-масла. Он содержит больше жиров и сахара, имеет густую текстуру и выраженный десертный характер», — объясняет диетолог.

С точки зрения нутрициологии это важное различие. Какао содержит меньше сахара и легче усваивается, тогда как горячий шоколад чаще дает более высокую калорийность и более выраженную сладость.

Почему какао дает мягкую бодрость

Когда говорим о бодрости, первое, что вспоминаем, — кофе. Да, кофеин бодрит, но какао более мягко оказывает такое же действие за счет того, что содержит теобромин, который, в свою очередь, считается также стимулирующим веществом. В отличие от кофеина, теобромин не вызывает резких скачков энергии, а дает более плавное и длительное ощущение бодрости.

«Кофе быстро активирует нервную систему и так же быстро приводит к спаду. И тут у какао преимущество, потому что оно работает стабильно, без резких скачков и падений энергии. После чашечки какао на уровне тела ощущается легкая концентрация, ясность мышления и ровный уровень энергии без тревожности и дрожи», — говорит Елена Желянина.

Какао полезно всем, кому нужна концентрация внимания. Такой косвенный эффект дают флавоноиды, которые поддерживают работу сосудов и улучшают микроциркуляцию. Человек, который регулярно выпивает чашечку какао, постепенно наблюдает, что улучшается внимание и скорость реакции.

Именно поэтому в некоторых странах какао рассматривают как продукт для умственной активности, а не просто напиток для удовольствия.

Почему ложка какао может быть эффективнее кофе

Особый момент, который важно выделить, — это то, что даже небольшое количество какао-порошка (например, одна чайная ложка в напитке) может дать заметный эффект за счет высокой концентрации активных веществ.

«Кофе, особенно при регулярном употреблении, может вызывать привыкание и колебания энергии: сначала резкий подъем, затем спад. У некоторых людей это сопровождается тревожностью, раздражительностью, нарушением концентрации внимания, туманом в голове и нарушением сна», — объясняет эксперт.

Какао содержит в 5–10 раз больше магния, чем кофе. Магний — жизненно важный макроэлемент, который необходим для протекания более чем 300 ферментативных реакций в организме человека. Он участвует в работе нервной системы, помогает снижать уровень утомляемости и повышает устойчивость к стрессу. С биохимической точки зрения магний является кофактором ключевых процессов: синтеза АТФ — основного источника клеточной энергии, синтеза белка, обмена глюкозы, а также синтеза ДНК и РНК, включая процессы репликации и восстановления генетического материала.

«Какао, в отличие от кофе, оказывает на организм более мягкий и при этом более устойчивый эффект. За счет сочетания теобромина, магния и антиоксидантов оно поддерживает нервную систему, снижает уровень стресса и помогает сохранить ровную работоспособность», — продолжает Елена Желянина.

По словам диетолога, это особенно важно для людей с чувствительной нервной системой, повышенной тревожностью или нарушениями сна. Регулярное, но умеренное употребление какао может поддерживать общий энергетический баланс организма.

Как правильно пить какао для бодрости

Чтобы какао работало именно как мягкий энергетический напиток, важно не превращать его в десерт с большим количеством сахара и сливок. Оптимальный вариант — натуральный какао-порошок, приготовленный на молоке или растительном напитке без избытка сахара. Можно добавить немного меда или натурального подсластителя.

«Лучшее время для употребления — первая половина дня или после обеда, когда необходимо мягко поддержать концентрацию. Не рекомендуется пить какао в больших количествах вечером, особенно людям с чувствительным сном, так как теобромин обладает легким стимулирующим эффектом», — добавляет диетолог.

Кстати, помогает похудеть

Оказывается, какао вполне можно использовать как один из напитков при переходе на диету для снижения веса.

«За счет содержания хрома, который помогает метаболизму углеводов, нормализуется аппетит и эффективнее сжигаются жиры. Поэтому какао без сахара может стать полезным вариантом напитка для худеющих», — советует врач-диетолог Гульшат Сираева.

Идеальный вариант для худеющих — какао на воде, а если хочется традиционного вкуса, можно взять за основу обезжиренное молоко.