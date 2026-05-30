Эти пять насекомых переносят опасные заболевания и способны убить: список от Роспотребнадзора

Чтобы защититься от заражения, стоит носить закрытую одежду Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Насекомые, обитающие в России, переносят опасные для человека заболевания, сообщили в Роспотребнадзоре. Кого стоит остерегаться и почему, объясняем в нашем материале.

Иксодовые клещи

Большинство инфекций, передающихся через укусы насекомых в России, переносят иксодовые клещи. Наиболее распространенные из них — болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Кроме того, клещи передают гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз, безэритемную форму боррелиоза Миямото, крымскую геморрагическую лихорадку, туляремию и клещевые пятнистые лихорадки.

Клещевой энцефалит поражает центральную нервную систему. Болезнь начинается с высокой температуры, сильной головной боли, тошноты и болей в мышцах. В тяжелых случаях возможны параличи, эпилепсия, нарушения психики и смерть.

Болезнь Лайма (клещевой боррелиоз) вызывают бактерии. Ранний симптом — кольцевидное покраснение на месте укуса. Без лечения поражает суставы, нервную систему и сердце.

Гранулоцитарный анаплазмоз человека проявляется высокой температурой, сильной головной болью, слабостью, мышечными болями. Примерно у 80% больных развивается поражение печени.

Моноцитарный эрлихиоз проявляется лихорадкой, ознобом, головной болью, мышечными болями, тошнотой. В тяжелых случаях возможны поражения дыхательной, мочевыделительной и центральной нервной систем.

Боррелиоз Миямото начинается с высокой температуры, сильной головной боли, тошноты, боли в мышцах и суставах. У половины больных развиваются нарушения функций печени.

Крымская геморрагическая лихорадка — тяжелое вирусное заболевание. Начинается с высокой температуры, болей в мышцах, суставах, животе, пояснице, сильной головной боли, рвоты. Затем наступают носовые кровотечения, кровоизлияния на коже и слизистых, внутренние кровотечения. Летальность достигает 30–50%.

Туляремия начинается с высокой температуры, головной боли, тошноты, рвоты. В месте внедрения бактерий образуются язвы или увеличенные болезненные лимфоузлы. При легочной форме развивается тяжелая пневмония с кровохарканьем и одышкой.

Клещевые пятнистые лихорадки характеризуются высокой температурой, сильной головной болью, мышечными болями. Через несколько дней появляется сыпь, начинающаяся на запястьях и лодыжках. На месте укуса клеща образуется язва с черным струпом и красной каймой.

Комары

Комары в России также представляют угрозу. Некоторые особи переносят малярию, паразитов и лихорадку Западного Нила. Они особенно активны в теплый сезон.

Малярия — опасное паразитарное заболевание. Приступы лихорадки сменяются ознобом и обильным потом. Малярийный плазмодий поражает печень и эритроциты, вызывает анемию.

Тропическая малярия особенно тяжела. Она может привести к бреду, судорогам, коме, почечной и печеночной недостаточности, отеку легких и мозга. В группе высокого риска — дети, пожилые, беременные и люди с ослабленным иммунитетом.

Лихорадка Западного Нила начинается остро: с высокой температуры, сильной головной боли (особенно в области лба и глазниц), болей в мышцах и суставах, тошноты, многократной рвоты. В большинстве случаев протекает в легкой форме, но возможны осложнения — поражение центральной нервной системы (менингит, энцефалит).

Блохи

Блохи способны длительно сохранять в организме возбудителей чумы, туляремии, псевдотуберкулеза, бруцеллеза и крысиного сыпного тифа.

Чума — особо опасная инфекция. Блохи передают возбудителя от грызунов человеку. Различают бубонную, легочную и септическую формы. При бубонной форме возникают болезненные увеличенные лимфоузлы, высокая температура, сильная головная боль, рвота. Легочная чума проявляется кашлем с кровавой мокротой, болью в груди, одышкой. Без лечения наступает быстрый летальный исход.

Псевдотуберкулез поражает желудочно-кишечный тракт, печень, кожу и суставы. Начинается остро с высокой температуры, озноба, тошноты, рвоты, болей в животе. Возможна мелкоточечная сыпь, покраснение лица и шеи, увеличение лимфоузлов.

Бруцеллез поражает опорно-двигательный аппарат, нервную и половую системы. Симптомы включают в себя лихорадку, сильную головную боль, боли в пояснице, костях и суставах, ночную потливость. Болезнь переходит в хроническую форму, вызывая артриты, спондилиты, эндокардит, менингит, энцефалит. У беременных возможны выкидыш или пороки развития плода.

Крысиный сыпной тиф начинается внезапно с потрясающего озноба, высокой температуры, сильной головной боли. Через несколько дней появляется розеолезно-папулезная сыпь.

Вши

Платяные и головные вши остаются классическими переносчиками сыпного и возвратного тифа. Заражение чаще происходит в местах скученного проживания и при несоблюдении гигиены.

Эпидемический сыпной тиф характеризуется длительной высокой лихорадкой, сильной головной болью, бессонницей, болями в мышцах, покраснением лица и шеи. На четвертый-шестой день появляется сыпь. Без лечения возможны тяжелые осложнения со стороны нервной и сердечно-сосудистой систем.

Возвратный тиф характеризуется повторяющимися приступами лихорадки: внезапный озноб сменяется сильным жаром, появляется головная боль, рвота, боли в мышцах и суставах. Приступ длится несколько дней, затем температура резко падает, и через несколько дней приступ повторяется.

Слепни, мошки и москиты

Эти насекомые могут переносить сибирскую язву, туляремию, паразитов и возбудителей кишечных инфекций. Их укусы болезненны, а риск заражения особенно высок вблизи водоемов и во влажной среде.

Сибирская язва — особо опасная бактериальная инфекция. Различают кожную, легочную и кишечную формы. Кожная форма: в месте внедрения появляется зудящий бугорок, превращающийся в язву с черным струпом. Легочная форма проявляется высокой температурой, кашлем с кровавой мокротой, затрудненным дыханием. Кишечная форма — боли в животе, кровавая диарея. Все формы опасны, легочная и кишечная часто приводят к смерти.

Паразиты (лямблии, амебы, гельминты) могут передаваться через загрязненную воду и пищу. Симптомы, которые можно заметить: диарея, боли в животе, тошнота, общая слабость.

Возбудители кишечных инфекций (сальмонелла, шигелла, кампилобактер, ротавирус, норовирус) проявляются диареей, рвотой, болями в животе, лихорадкой.

