«Либо ампутируем, либо не выживет»: видеоистория сильной Вари, которая в 8 лет осталась без рук и ног

Жизнь маленькой Вари Протасовой из Тюмени за 3 дня до ее 8-летия кардинально изменилась. Всё началось с того, что девочка сильно заболела. У нее диагностировали менингококковую инфекцию. Болезнь распространилась. Варе ампутировали ноги и руки.

Варя — очень сильная духом девочка. В видео выше — непростой путь, который разделил жизнь школьницы и ее родителей на «до» и «после». Посмотрите, как она живет и справляется с трудностями и каким героизмом и безграничной любовью обладают родители Вари.

«Когда мы выписались, она говорила: " Зато я живая " », — рассказывает мама Вари Анастасия.

Девочка учится всё делать с помощью протезов, приняла себя, даже подшучивает над сложившейся ситуацией.