НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, дождь

ощущается как +12

7 м/c,

зап.

 746мм 63%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Испортится погода
Афиша на День города
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Винит врачей в смерти жены
Как отметить свадьбу в Ярославле
Ранило при атаке БПЛА
Премьера сериала «Когда горит огонь»
Зарплата ректоров вузов
Беспилотная опасность
Здоровье «Либо ампутируем, либо не выживет»: видеоистория сильной Вари, которая в 8 лет осталась без рук и ног

«Либо ампутируем, либо не выживет»: видеоистория сильной Вари, которая в 8 лет осталась без рук и ног

Родители ребенка верят, что справятся со всеми трудностями, которые обрушила на них судьба

101

Фильм о Варе и ее родителях

Источник:

72.RU

Жизнь маленькой Вари Протасовой из Тюмени за 3 дня до ее 8-летия кардинально изменилась. Всё началось с того, что девочка сильно заболела. У нее диагностировали менингококковую инфекцию. Болезнь распространилась. Варе ампутировали ноги и руки.

Варя — очень сильная духом девочка. В видео выше — непростой путь, который разделил жизнь школьницы и ее родителей на «до» и «после». Посмотрите, как она живет и справляется с трудностями и каким героизмом и безграничной любовью обладают родители Вари.

«Когда мы выписались, она говорила: "Зато я живая"», — рассказывает мама Вари Анастасия.

Девочка учится всё делать с помощью протезов, приняла себя, даже подшучивает над сложившейся ситуацией.

«Всё будет хорошо, я в это верю. Я знаю, что мы со всем справимся. Мы такое пережили, что я думаю, мы уже можем всё в этой жизни», — говорит Анастасия.

ПО ТЕМЕ
Мария ТокмаковаМария Токмакова
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Дарья МакееваДарья Макеева
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Видео История Девочка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
29 минут
Бедный ребёнок ((
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем