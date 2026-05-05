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Здоровье На маму ребенка с ДЦП подали в суд из-за инвалидной коляски на лестничной клетке — видео

На маму ребенка с ДЦП подали в суд из-за инвалидной коляски на лестничной клетке — видео

Рассказываем, почему соседи ополчились против женщины

874
Источник:

Никита Егоров / Городские медиа; Денис Паустовский / V1.RU

Маму второклассника, страдающего от ДЦП, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Причиной стала инвалидная коляска, которую женщина хранила на лестничной клетке, что очень сильно не нравилось некоторым соседям. Жалобу на нее отправили в УК, а та в свою очередь подала на женщину в суд.

Наталья живет на последнем этаже многоквартирного дома и воспитывает двух детей в одиночку. Каждый день поднимать коляску до своего этажа ей не позволяет здоровье: в прошлом женщина попала в страшную аварию, после которой ей заменили часть левой голени на протез. Даже спустя 22 года она до сих пор прихрамывает.

«Мне очень тяжело. Ребенок уже 30 кило весит, и коляска еще 20. Поднимать каждый день такой вес у меня здоровья не хватит. У меня либо нога, либо спина не выдержит, и будет в подъезде две коляски стоять», — сетует женщина.

Почему соседи ополчились против матери ребенка-инвалида и чем закончилась ситуация, смотрите в видео выше.

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Денис Гусаков
Ребенок с ДЦП Инвалидная коляска Многоквартирный дом Пандусы в подъезде
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Комментарии
12
Гость
6 мая, 19:36
Семье нужно помочь.Пусть найдутся люди добрые, которые помогут.
Гость
6 мая, 06:15
История эта не первый раз публикуется. И все тут не так однозначно. Начиная с того, что женщина купила квартиру на 5м этаже уже при больном ребенке. На что рассчитывала? Что потом за чей то счет поменяет жилье.
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Гость
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