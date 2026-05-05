На маму ребенка с ДЦП подали в суд из-за инвалидной коляски на лестничной клетке — видео

Источник: Никита Егоров / Городские медиа; Денис Паустовский / V1.RU

Маму второклассника, страдающего от ДЦП, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Причиной стала инвалидная коляска, которую женщина хранила на лестничной клетке, что очень сильно не нравилось некоторым соседям. Жалобу на нее отправили в УК, а та в свою очередь подала на женщину в суд.

Наталья живет на последнем этаже многоквартирного дома и воспитывает двух детей в одиночку. Каждый день поднимать коляску до своего этажа ей не позволяет здоровье: в прошлом женщина попала в страшную аварию, после которой ей заменили часть левой голени на протез. Даже спустя 22 года она до сих пор прихрамывает.

«Мне очень тяжело. Ребенок уже 30 кило весит, и коляска еще 20. Поднимать каждый день такой вес у меня здоровья не хватит. У меня либо нога, либо спина не выдержит, и будет в подъезде две коляски стоять», — сетует женщина.