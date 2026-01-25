«Если бы пить умел, не бросил бы»: откровения бывшего алкоголика, который завязал и стал героем фильма

Тракторист из села в Башкирии завязал с алкоголем и стал героем фильма про трезвость Источник: Валерий Андреев / Vk.com

До 48 лет он регулярно уходил в запои, но всё же смог остановиться и сейчас вообще не употребляет спиртного. Наш собеседник — обычный сельский тракторист Валерий Андреев, который не постеснялся предстать в документальном фильме «Трезвое село», вышедшем на российских ТВ-платформах.

«А чего стесняться? — удивился он в беседе с UFA1.RU. — Это же было, все наши всё видели».

Валерий живет в селе Дюртюли в Башкирии. Он родился там в 1962 году, учился в местной школе, там же познакомился со своей будущей супругой.

«В классе третьем мы даже за одной партой сидели, но всё дрались-ругались, и нас рассадили», — вспоминает Валерий.

После окончания школы он сразу же пошел работать в тракторный парк, а вскоре его призвали в армию. Отслужив два года в военно-воздушных силах, Валерий вернулся домой и продолжил трудиться в селе трактористом.

С тракторами Валерий на «ты» Источник: Валерий Андреев / Vk.com

«Всё время в поле, чуть что — выпьем. Любым поводом пользовались. Гвоздь забил — выпей. Водка, самогон. Сначала немного, потом — больше, больше, больше. Пил запоями. Я не один был, но кто-то меру знает, выпил, и всё, без продолжения завтра. А я — и на следующий день, и потом, и потом», — рассказывает Андреев.

Несмотря на запои, Валерий сначала не сильно беспокоился за свою жизнь и здоровье. Проблема не казалась ему какой-то ужасной, тем более что иногда Андреев долгое время вообще обходился без алкоголя. Но потом снова проваливался, что называется, в синюю яму, и с каждым разом уходил всё глубже.

«Мог месяцами не пить, а рюмка в рот — и всё, пропал. Есть же люди, которым стоит бутылка и стоит, а другим надо всё выпить и еще за добавкой пойти. Я, если б пить умел, может, и не бросил бы», — шутит Андреев.

Валерию уже 63 года Источник: Валерий Андреев / Vk.com

При этом трактористов в селе, по словам Валерия, уже тогда не хватало. Его продолжали держать на работе, и порой он выезжал пьяным. Из-за этого однажды он даже угодил на тракторе в речку. Чудом остался жив, но с пьянкой не завязал. Между тем собутыльников вокруг постепенно убавлялось.

«У жены даже брат вперед ногами ушел. 48 лет, тоже работал, тоже пил. В итоге — цирроз печени. Помню, как-то выпил бутылку водки, а сам думаю: еще неделя-две таких, и меня тоже на кладбище понесут», — рассказывает Валерий.

Поворотной точкой для него стало назначение председателем местного колхоза Радика Файзуллина. Тот был старше Андреева на пару лет, но они знали друг друга еще со школы, а потом Радик покинул село, вернувшись спустя долгие годы. Увидев, в каком состоянии Валерий приходит на работу, новый глава колхоза признался ему, что раньше и сам пьянствовал так, что понадобилась помощь медиков.

Почти всю жизнь, если не считать армии, Валерий провел в родном селе Источник: Валерий Андреев / Vk.com

«Сказал, что уже долгие годы не пьет вообще, и знает, как и я могу завязать. Говорит: „Только скажи мне, и я всё устрою“. Я-то уж не знаю, как он пил, не пил, пока его не было в селе, но его слова я запомнил», — говорит тракторист.

После очередной пьянки он всё-таки обратился к Файзуллину. Тот специально несколько раз уточнил: «Точно завязать хочешь?» Валерий снова и снова подтверждал, что да, точно. Тогда председатель колхоза попросил его подождать три дня, пока Валерию не найдут временную подмену и не повезут к специалисту по кодированию в город.

Файзуллин поставил одно условие: не пить до этого момента ни грамма. Валерий пообещал, что не станет, но на следующий же день не сдержался. По словам Андреева, тот апрельский день стал одной из главных памятных дат в его жизни.

По словам Валерия, последняя порция алкоголя чуть было не погасила его желание завязать Источник: Валерий Андреев / Vk.com

«Я всем сказал, что еду кодироваться. Мужики удивлялись еще: „Валерка, такие вещи обычно тихо делают. Врешь, ты, наверное, не поедешь никуда, только болтаешь“. А чего скрывать? Я же пил в открытую, все видели. Еду-то я для себя, лечиться, а не для кого-то. Но за день до отправления я выпил две бутылки джин-тоника», — признаётся Андреев.

В отличие от него, Файзуллин свое обещание выполнил. В городскую больницу его отправили вместе с женой в назначенную дату. По словам Валерия, врач сначала долго разговаривал с ним, а потом отвел в сторонку жену. Позже он узнал, что специалист хотел убедиться у супруги, что пациент прибыл по своей воле.

Тракторист еще и корову держит, и та в начале 2026 года отелилась Источник: Валерий Андреев / Vk.com

«Я еще перед приездом думал, что, может, зря согласился. Потом решил: елки-палки, ну я ж пообещал Радику Салиховичу, слово дал! Как теперь назад-то ехать?!» — вспоминает Валерий.

Убедив врача, что сам принял решение о лечении, Валерий прошел все необходимые процедуры. Для этого ему пришлось на некоторое время остаться в городе, но, вернувшись, он уже твердо был уверен, что пить больше не станет.

«Радик Салихович меня предупредил: „Валерка, первое время без врачей никак нельзя“. Потом, говорит, сам не захочешь. И я правда сам уже хотел просто пожить без выпивки, трезвой жизнью», — говорит тракторист.

Трезвая жизнь, как говорит Валерий, оказалась ничуть не хуже и даже наоборот Источник: Валерий Андреев / Vk.com

Эта мысль и данное старшему товарищу слово помогали ему воздерживаться от спиртного. Через год после кодирования в его семье случилось горе — умерла мама.

«Тогда уж и враг, и друг на меня смотрели так: „Вот сейчас ты выпьешь“, — рассказывает Валерий. — Но я не выпил ни тогда, ни потом. Даже мысли не было».

Позже скончался и Радик Файзуллин, которому Андреев, как он признаётся сам, благодарен за помощь до сих пор. Но главной потерей для него в 2023 году стала смерть жены, с которой он вместе вырос и воспитал трех дочерей. Дочки уже взрослые, они уехали из села, вышли замуж, но иногда навещают отца.

«Молодежь у нас не задерживается. Мне иногда кажется, что еще лет пять, и вообще никого в селе не останется. В 1981 году нас, трактористов, было 20, а теперь всего двое, я и мой одноклассник», — сетует Валерий.

По словам Валерия, его Дюртюли — прекрасное место, но молодежь убывает Источник: Валерий Андреев / Vk.com

Отметим, что в Дюртюлях проживает около полутысячи человек. В 2023 году местный совет принял участие в проекте «Трезвое село». Эта республиканская программа по борьбе с пьянством, победители которой получают дополнительные субсидии на благоустройство.

Трейлер фильма «Трезвое село» Источник: Kinopoisk.ru