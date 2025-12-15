Чтобы гульфик не замерз: врач рассказал, как сберечь в мороз мужское здоровье

Уролог рассказал, почему в мороз мужчинам очень важно тепло одеваться Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Во многие регионы пришел настоящий мороз: стоит выйти на улицу, и воздух буквально режет кожу. Но опасность такой погоды не только в обмороженных ушах и руках: в холод мужской организм особенно уязвим в зоне, о которой редко говорят вслух. Уролог Алексей Кабанов в материале наших коллег из E1.RU предупредил, что даже кратковременное переохлаждение в области паха может запустить цепную реакцию — от нарушения кровотока до острого простатита. А это напрямую влияет на эрекцию и репродуктивное здоровье.

Как переохлаждение влияет на эрекцию

«Не допускайте переохлаждения области паха, промежности и ног: даже кратковременное переохлаждение может спровоцировать воспалительные заболевания. В холодную погоду, особенно в мороз, носите термобелье или хлопковое нижнее белье. Избегайте ношения узких джинсов или брюк: это нарушает кровообращение в малом тазу и может также спровоцировать различные воспалительные заболевания», — сказал уролог клиники «Мира» Алексей Кабанов.

Врач перечислил болезни, которые могут появиться у мужчины из-за переохлаждения: простатит — воспаление предстательной железы, везикулит — воспаление семенных пузырьков, непосредственно связанных с предстательной железой. Редко — цистит (чаще у пожилых). Воспаление яичек — орхит, либо воспаление придатков яичек — эпидидимит. Возможны комбинации в зависимости от состояния местного иммунитета.

И любое из этих заболеваний негативно влияет на эрекцию. Уролог объяснил, что отек простаты при воспалении приводит к сосудистым нарушениям в половом члене, снижается качество эрекции. Это запускает стресс.

«На фоне стресса снижается выработка гормонов, в частности тестостерона, основного гормона мужчины, что в свою очередь снижает качество эрекции, и всё по кругу. Падает тестостерон, падает выработка оксида азота, снижается качество эрекции, от этого растет уровень стресса. Порочный круг», — сказал уролог.

Эрекция — увеличение объема и отвердение мужского полового члена в результате сексуального возбуждения.

Воспалительные изменения в яичках (орхит) могут привести к ситуации, когда клетки, ответственные за выработку тестостерона, погибнут. Само по себе состояние с низким уровнем тестостерона ведет к повышению уровня воспалительных процессов, что опять же запускает порочный круг. Падает качество эрекции, стресс, а дальше вы уже знаете.

Почему нельзя увлекаться подогревом сиденья

Врач посоветовал носить теплые штаны, шерстяные носки, обувь по размеру. Избегайте холодных поверхностей, не садитесь на металлические лавки и прочие поверхности. Используйте подогрева сидений в машине, но осторожно, с ним тоже не всё так просто: мужчинам следует включать его только на время, если постоянно ездить с включенным подогревом, может ухудшиться качество спермы, развиться воспаление и даже эректильная дисфункция.

Эректильная дисфункция — это стойкая неспособность мужчины достичь или поддерживать эрекцию, достаточную для полноценного полового акта, которая длится три месяца и дольше, а не случайный сбой, вызванный стрессом или усталостью.

Уролог объяснил, что мужские семенники (яички) не случайно вынесены за пределы тела: температура этого органа ниже привычных 36,6 градуса. Идеальной температурой для половых органов принято считать 34 градуса. Именно при этой температуре происходит нормальное созревание сперматозоидов. А использование подогревов для сидений повышает температуру на 4–5 градусов.

«Но всё же локальное переохлаждение гораздо опасней, чем локальное перегревание. Процессы после перегревания приводят к временным и обратимым процессам, переохлаждения приводят к воспалению, которое разрушительно действует на клетки, участвующие в формировании спермы. Если мы говорим про машину, я советую прогреть машину перед посадкой, а при начале движения выключить подогрев. Если про одежду — производители термобелья указывают, на какую температуру оно рассчитано, учитывайте это и одевайтесь по погоде», — пояснил уролог.

И терпеть по-маленькому тоже нельзя

Важно понять, что нельзя ни переохлаждать, ни перегревать мужские органы. А еще имейте в виду, нельзя терпеть позывы к мочеиспусканию, тем более идти в этом состоянии на улицу.

«Лучше сходите в туалет перед выходом на мороз, это спасет вас от простатита. Когда вы хотите в туалет и терпите, стенки мочевого пузыря растягиваются, начинается излишнее давление на простату. Она находится прямо под мочевым пузырем, вследствие чего нарушается отток лимфы.

На фоне переохлаждения начинается спазм сосудов, а это в свою очередь приводит к нарушению кровотока и падению местного иммунитета. Так как в половом тракте всегда присутствует различная флора (нормальная и условно-патогенная), то при сочетании вышеуказанных факторов происходит острое воспаление либо обострение хронических заболеваний», — объяснил уролог.

