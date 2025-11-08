«Скажите это метеозависимым!» Эксперт развеял пять самых популярных мифов о головной боли

Некоторые мифы эксперт развеял полностью и объяснил, почему не стоит так считать Источник: Мария Романова / V1.RU

В условиях современного мира, когда приходится обрабатывать огромное количество информации, головная боль уже стала чем-то привычным и обыденным. Вместе с тем это состояние организма по-прежнему провоцирует огромную массу заблуждений. Почему далеко не всегда головная боль — синоним мигрени, когда нужно экстренно обратиться к врачу и почему таблетки могут только навредить? Наши коллеги из V1.RU спросили у невролога, заведующего неврологическим отделением клиники № 1 ВолгГМУ имени ордена Почета Минздрава России, участника проекта «ФактЧек: Здоровье без Мифов», Андрея Пучкова.

Миф № 1: Мигрень — это просто сильная головная боль

Мигрень, по мнению доктора Пучкова, это не просто головная боль, а целое неврологическое заболевание.

— Мигрень часто сопровождается целым букетом симптомов, — объясняет доктор Пучков. — Это и тошнота, и рвота, и даже болезненная чувствительность к свету и звукам. Что интересно, у больных людей может возникать некая «аура», которая предшествует развитию головной боли в виде вспышек, мушек перед глазами. Либо же у пациентов может встречаться и звуковая «аура», вплоть до тяжелых приступов, с выключением одной половины тела.

Как пояснил Андрей Пучков, сравнивать мигрень с головной болью — это очень большая и грубая ошибка для пациента.

— Считать мигрень просто сильной головной болью — это равносильно тому, что называть астму простой одышкой. Это хроническое состояние, которое будет требовать диагностики, специальной терапии и обследования у врача, а не просто приема обезболивающих препаратов.

Миф № 2: Головные боли всегда являются признаком серьезного заболевания

Не всегда боль в районе висков и лба может свидетельствовать об опухоли или раке мозга. Хотя может и быть тревожным звоночком для визита к специалисту.

— В подавляющем большинстве случаев всё-таки головная боль носит первичный характер, так и называемая — первичная головная боль. Сюда будет относиться и головная боль напряжения, и кластерная головная боль, и та же мигрень, про которую говорили выше. Но при этом есть определенные «красные флаги», когда к врачу нужно обращаться незамедлительно, а малейшая задержка значительно ухудшает шансы на благополучный исход заболевания.

— Например, боль, возникшая у человека старше 50 лет, имеющая стойкий, интенсивный характер, — объясняет доктор. — Если боль нарастает при смене позы тела, при кашле или другом напряжении и также сопровождается нарушением речи, зрения либо слабостью в конечностях и спутанностью сознания, то у пациента с большой вероятностью можно подозревать инсульт. Но в большинстве случаев пациенты сталкиваются с первичной головной болью. Она, несомненно, также требует диагностики и лечения, но ни в коем случае не является симптомом опухоли.

Источник: Мария Романова / V1.RU

Миф № 3: Обезболивающие без рецепта всегда безопасны?

Это, по мнению врача, еще один миф, который способен только ухудшить состояние человека, и так страдающего от головной боли. Сильные анальгетики могут только усугубить состояние:

— При частом и бесконтрольном приеме обезболивающих — более 10–20 дней в месяц ежедневного употребления — таблетки становятся причиной головной боли. Это так называемая абузусная, или, по-другому, лекарственная головная боль. Она усиливается при отмене обезболивающих, а с течением времени требует увеличения дозировки обезболивающих препаратов. Организм будет привыкать к препарату, боль будет возвращаться, как только его действие будет заканчиваться, и заставлять человека принимать новую «дозу». И тем самым мы имеем порочный круг: у человека болит голова, он пьет таблетки, таблетки вызывают боль…

Миф № 4: Погода не влияет на головную боль?

Для всех тех, кто считает проблему метеозависимых людей придуманной или наигранной, у эксперта есть интересный аргумент:

— Да-да, скажите это метеозависимым людям. Влияет, и еще как! И чаще всего триггером являются резкие перепады атмосферного давления, температуры, либо влажности. Эти изменения могут влиять как на тонус сосудов, так и на давление в пазухах носа, что может явиться причиной головной боли. Конечно, больше всего этому эффекту будут подвержены уже страдающие от мигрени либо метеозависимые люди. На деле это не просто ощущение и самовнушение, а это физиологическая реакция организма.

Миф № 5: Кофеин всегда вреден?

А вот с основополагающим и спасительным компонентом от усталости всё не так однозначно. Кофе и энергетики могут оказаться как спасением, так и контрольным выстрелом в и так скованную болью голову. Почему — пояснил Андрей Пучков:

— Употребление кофеина — это всё-таки палка о двух концах. Вещество может являться и помощником при головной боли, он входит в состав многих комбинированных обезболивающих препаратов, поскольку сужает сосуды и может усиливать действие препарата. Порой достаточно чашки крепкого кофе, чтобы купировать или вовсе снять приступ мигрени. Но порой он может стать и провокатором, особенно в случае злоупотребления кофе или энергетиками. И, что еще более важно, отказ от регулярного приема кофеина может явиться триггером возникновения головной боли. Это уже может быть вызвано синдромом отмены. А он, в свою очередь, способен вызвать либо мигрень, либо головную боль напряжения, либо другую первичную головную боль.

— Например, если человек привык выпивать несколько чашек кофе в день, а потом вдруг их не выпил по какой-то причине, может развиться так называемый синдром отмены. Он, в свою очередь, может являться причиной возникновения либо головной боли, либо мигрени, либо головной боли напряжения, либо других первичных головных болей.

Более подробно про мигрень Андрей Пучков рассказывал ранее, в ее международный день. В то время как у некоторых голова болит так сильно, что они берут больничный и лезут на стены, эксперт рассказал, как пережить этот «знаменательный» день и все последующие без дискомфорта и серьезных проблем.