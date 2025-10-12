«Секс в браке становится рутиной и фастфудом». Врач объяснила, как вернуть страсть в семейную жизнь

Сексолог дала три простых, но эффективных упражнения для улучшения супружеской интимной жизни Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Мы привыкаем ко всему, в том числе и к своему партнеру. Со временем повторяющиеся сценарии в сексе, ограниченность фантазии и рутина могут привести к тому, что страсть затухнет, и интимная жизнь станет приносить гораздо меньше удовольствия. Это нормальный процесс, с такими проблемами сталкивается большинство пар. Хорошая новость в том, что интерес и возбуждение можно вернуть. О том, как это сделать, E1.RU рассказала сексолог Динара Березина.

Динара Березина — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, сексолог, автор книг «Секс — это здорово» и «Плюс один. Беременность: от подготовки до родов».

«В подавляющем большинстве случаев секс в браке со временем становится рутиной, обязанностью, долгом, фастфудом, в конце концов — когда физическая потребность удовлетворена, а эмоциональная связь не подпитана. Именно так теряется близость, а она, в свою очередь, является основой для качественного контакта и глубины отношений», — рассказала врач.

Как разнообразить секс: инструкция

Динара Березина советует задействовать все пять чувств. Это даст возможность фокусироваться на вашей близости в настоящий момент, а не находиться в ожидании оргазма (или еще хуже — в ожидании завершения контакта).

Осязание

«Кожа женщины в десять раз более чувствительна, чем у мужчины. Отсюда совет: мужчинам нужно быть нежнее в прикосновениях, а женщинам, наоборот, можно быть интенсивнее. Нежные прикосновения и поглаживания готовят нервную систему к сексуальной активности, формируя особый гормональный фон в организме», — объяснила сексолог.

Слух

Оказывается, на сексуальное возбуждение могут повлиять не только слова, но и музыка. Она активирует сразу три области мозга:

систему вознаграждения/удовольствия;

систему социальной привязанности;

лимбическую систему.

Лимбическая система мозга отвечает за эмоции, мотивацию, память и поведение. Она обрабатывает чувства, управляет внутренними органами, участвует в формировании долговременной памяти и помогает адаптироваться к окружающей среде.

Но некоторых музыка может больше отвлекать, нежели включать в процесс, поэтому поэкспериментируйте с разными жанрами. Но комплименты — беспроигрышный вариант, причем ушами любит не только женщина, как принято говорить.

Женский голос способен достаточно сильно влиять на мужское возбуждение (крики и стоны приветствуются), а вербальное мужское восхищение женщиной во время близости позволяет увеличить уровень возбуждения. Динара Березина сексолог, гинеколог-эндокринолог

Не переставайте флиртовать друг с другом спустя годы отношений, ведь флирт — одна из форм сексуального взаимодействия. Это важно для поддержания возбуждения.

Вкус

А вот здесь все очень индивидуально и зависит от предпочтений. В любом случае в рамках изучения и эксперимента можно добавлять в свою близость различные вкусы. Может, это будут взбитые сливки, которыми вы будете наслаждаться во время прелюдии, шоколад или леденцы. Также есть съедобные смазки с разными вкусами.

«Не пренебрегайте экспериментами и новыми практиками! Разнообразие в интимной жизни пары — залог длительной страсти. Позы, виды секса (да, секс не ограничивается одним лишь проникновением пениса во влагалище), игрушки и игры, новые сценарии поддерживают должный уровень возбуждения у обоих партнеров», — уверена Динара Березина.

Зрение

Женщинам не нужно стесняться наряжаться в красивое белье и использовать привлекательные элементы одежды во время близости. Это всегда увеличивает уровень мужского возбуждения и приносит новизну.

«Главное — ваш муж любит именно вас, не стоит его стесняться. Говорите о сексе, о своих предпочтениях и потребностях, обсуждайте. Чем больше мы говорим о сексе, тем больше им занимаемся и тем лучше становится его качество», — советует сексолог.

Обоняние

Обоняние — самое мощное из всех чувств. У женщин оно гораздо острее. Ни в коем случае нельзя пренебрегать гигиеной — неприятные запахи способны в ноль уничтожить настрой, а вот любимые ароматы на партнере могут усиливать возбуждение.

«Нужно понимать, что наша сексуальность меняется с возрастом: то, что возбуждало пять лет назад, сегодня может приносить дискомфорт. Поэтому не утопаем в рутине, а продолжаем с искренним интересом изучать своего партнера, себя и глубины вашей сексуальности», — добавляет эксперт.

Сексуальные игры для пар

Динара Березина подобрала для читателей E1.RU три несложных, но действенных упражнения на развитие сексуальности и поддержания влечения в паре.

«Шкатулка желаний»

Это одна из самых распространенных практик из арсенала сексологов и семейных психологов.

Вырежьте из бумаги небольшие карточки или возьмите готовые листы для записок. Придумайте по 30 интимных заданий друг для друга и, не называя, запишите их — по одному на листе. Просите то, что может принести вам больше всего удовольствия или то, что вы давно хотели попробовать. Заполните листами две шкатулки. В первой — задания для него, во второй — для нее. В ходе игры, которая, к слову сказать, может длиться месяц, по очереди доставайте по одной случайной карточке из своих шкатулок и в течение дня выполняйте попавшиеся задания.

«Если в сексе вам не хватает разнообразия, эта игра поможет добавить новых красок в жизнь, повысить уровень возбуждения и сблизиться. Стоит заранее обсудить, что недопустимо для вас и вашего партнера, чтобы не включать такие задания», — объяснила сексолог.

«Бомба замедленного действия»

Эта игра особенно актуальна для тех, кто устал от секса-пятиминутки.

Большинству женщин хотелось бы, чтобы прелюдия длилась дольше, но часто они не знают, как намекнуть или попросить об этом партнера, не находят подходящего момента. Это упражнение как раз поможет увеличить время прелюдии.

Возьмите кухонный таймер или используйте будильник. Заведите его, например, на 20 минут. Все это время дразните друг друга, соблазняйте, ласкайте, гладьте, целуйтесь — в общем, делайте что угодно, кроме непосредственного проникновения, пока не прозвучит сигнал. Когда прозвенит таймер, приступайте к близости. Эта игра считается одной из лучших, чтобы повысить качество секса в длительных отношениях.

«Любовные послания»

Эта игра воздействует на осязание. Один партнер рисует или пишет что‑нибудь приятное на теле другого. В качестве холста — обнаженная спина или более интимное место. Кисть или карандаш брать не обязательно, вашим инструментом может быть палец или даже язык.

Задача второго участника — отгадать написанное или нарисованное по ощущениям. Можно дополнить игру системой поощрений и наказаний за верные и неверные ответы, это еще больше возбудит и раззадорит вас.

Используйте эти упражнения с партнером, и пусть огонь возбуждения всегда горит в вашей паре.