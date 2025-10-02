Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас

Медики настоятельно рекомендуют не разносить заразу, а идти с первыми признаками простуды в поликлинику Источник: Мария Токмакова / 72.RU

Осенью легко подхватить вирус и провести неделю в недомогании. Россияне в последнее время стали массово жаловаться на боль в горле, постоянное чихание и заложенность ушей. Врачи утверждают, что это типичные симптомы сезонной ОРВИ или гриппа. Полина Павлова, врач медицинской профилактики из поликлиники № 1 в Тюмени, поделилась с 72.RU информацией о вирусах, которые активизировались этой осенью.

Почему осенью мы чаще болеем простудой

Осень — это период, когда количество простудных заболеваний традиционно увеличивается. Перепады температуры, скопление людей в закрытых помещениях и снижение иммунитета создают благоприятные условия для распространения вирусов.

Осенью повышается риск заболеваний по нескольким причинам:

похолодание и переохлаждение снижают защитные силы организма;

люди чаще собираются в закрытых помещениях — школах, детских садах, офисах, где вирусы быстро распространяются;

сокращается продолжительность светового дня, а значит, уменьшается выработка витамина D, необходимого для иммунитета.

Какие симптомы указывают на простуду или вирусную инфекцию

К основным признакам относятся кашель, насморк, боль в горле, заложенность ушей и повышение температуры. При появлении симптомов важно обратиться к врачу, чтобы получить правильное лечение и избежать осложнений.

Главное правило в сезон простуд — не игнорировать первые признаки болезни. Чем раньше вы обратитесь к врачу и начнете лечение, тем ниже риск осложнений. И тем быстрее организм справится с инфекцией.

Что происходит с горлом, когда оно начинает болеть?

Это чаще всего связано с воспалением слизистой оболочки глотки (фарингитом). Чтобы снизить риск, важно:

избегать контактов с заболевшими;

соблюдать правила личной гигиены;

отказаться от курения, так как оно ослабляет местный иммунитет;

при необходимости использовать медицинские маски.

Из-за чего появляется насморк?

Слизистая носа — это «входные ворота» для инфекции. Там происходит первый контакт с вирусом, и воспаление запускается как защитная реакция организма, чтобы не допустить распространения инфекции дальше.

Нужно ли лечить насморк или он всё равно пройдет сам за неделю?

В большинстве случаев выздоровление наступает в течение 5–7 дней. Капли можно использовать, но не дольше пяти дней, чтобы не вызвать привыкание и сухость слизистой.

Почему во время простуды мы чихаем и кашляем?

Чихание и кашель — естественные защитные механизмы.

При чихании организм делает глубокий вдох, затем резкий выдох, чтобы удалить раздражители, вирусы и бактерии со слизистой носа.

Кашель помогает вывести слизь и возбудителей из дыхательных путей.

Общие рекомендации, чтобы защититься от простуды:

Регулярно мыть руки после посещения общественных мест;

носить маски в транспорте и в местах скопления людей;

по возможности избегать людных помещений в сезон простуд;

чаще проветривать и убирать помещения;

высыпаться и правильно питаться;

своевременно делать прививки от гриппа и пневмококковой инфекции;

по рекомендации врача принимать препараты для укрепления иммунитета.

