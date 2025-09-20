Попрощайтесь с шевелюрой: 7 безобидных привычек, из-за которых у вас выпадают волосы

Часто причина истончения прядей — не болезнь, а наши повседневные привычки Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Вы моете голову шампунем против выпадения, мажетесь сыворотками, а волосы всё равно стремительно капитулируют? Дело в том, что мы и сами не замечаем, как подписываем им приговор своими ежедневными действиями. Есть как минимум 7 неочевидных привычек, которые сводят на нет всю вашу борьбу за густоту шевелюры. Проверьте, сколько из них вы насчитаете у себя.

Списывать всё исключительно на привычки не стоит. Выпадение волос — это сложный процесс, на который влияют генетика, гормоны и общее состояние здоровья. Однако если вы будете внимательнее следить за своими привычками, это поможет исправить ситуацию.

Тугие прически

Тугие прически — враг номер один для красивых и густых волос. Если вы всё же любите скручивать пряди или тугая прическа нужна по работе, стоит почаще давать волосам отдых.

— Постоянное ношение тугих хвостов, кос, африканских косичек или наращивание волос может привести к тракционной алопеции, когда хроническое натяжение повреждает волосяные фолликулы, — говорит врач-терапевт и гастроэнтеролог Клара Сычугова.

Постоянные укладки

Частое и агрессивное использование термических приборов — фенов, брашей, утюжков и плоек — повреждает структуру волос и делает их ломким. Плачевный результат не заставит себя долго ждать.

— Постоянное воздействие высоких температур разрушает кератин, что приводит к истончению волос и их выпадению, — объясняет врач общей практики, гериатр Елена Павлова. — Также негативно сказывается частое окрашивание и химическая завивка, которые нарушают естественный баланс волос и кожи головы.

Стресс

Вы же знаете, что все болезни от нервов? И проблемы с волосами тоже. Если хочется густую роскошную шевелюру, то не переживайте по каждому поводу.

— Сильный или продолжительный стресс может спровоцировать телогеновую алопецию — это состояние, при котором множество волос одновременно переходят в фазу покоя и выпадают через 2–3 месяца, — предупреждает Клара Сычугова.

Недосыпание

Еще один скрытый враг вашей красоты. От него не только мешки под глазами, но и пряди на расческе.

— Недостаток сна также называют одним из ключевых факторов, вызывающих выпадение волос. Стоит уделять внимание психоэмоциональному здоровью, практиковать релаксацию и нормализовать режим сна, — рекомендует Елена Павлова.

Жесткие диеты

Ваши волосы на 80–90% состоят из белка — кератина. Это их главный строительный материал. Если вы садитесь на строгую диету, то резко сокращаете количество еды, отказываетесь от целых групп продуктов, например мяса или углеводов. В результате организм тратит энергию на жизненно важные органы, а «роскошь» вроде густых волос переходит в категорию неважного.

— Анемия и железодефицитное состояние, недостаток витаминов А, Е, дефицит белка в организме развиваются не только из-за заболеваний, но и вследствие жестких диет или вегетарианства. Такие условия питания будут приводить к обеднению нашего организма полезными веществами и выпадению волос, — объясняет врач интегративной медицины, акушер-гинеколог Альфия Сулейманова.

Тяга пить и курить

Если вы любите бокальчик вина под сериальчик или выпить по пивку с коллегами после работы, то расплата может настигнуть не только в виде похмелья. Не удивляйтесь, что наутро у вас будет полная расческа волос.

— Вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем — негативно влияют на кровоснабжение кожи головы и ухудшают питание волосяных фолликулов за счет патологического влияния токсинов на организм. Это приводит к ослаблению волос и их выпадению, — предупреждает Елена Павлова.

Вырывание волос

Особняком стоят две редкие и связанные с психологическими проблемами привычки: трихотилломания (выдергивание волос) и трихофагия (их поедание).

— За этими словами прячется болезнь, когда человек вырывает свои волосы и ест их. Помимо потери волос, еще может понадобиться хирургическое лечение, так как в желудке образуется волосяной комок, который не переваривается, — объясняет Клара Сычугова.