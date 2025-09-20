НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

3 м/c,

зап.

 752мм 94%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
Отремонтируют здание бывшей больницы
Всё про отдых в Китае
Афиша на выходные
Суд по дому с атлантами
Ярославский бренд покорил Россию
«Яавтобус» с символикой Москвы
Когда включат отопление
Растет заболеваемость
Причалил немецкий теплоход
Где строят новый мост
Здоровье Обзор Попрощайтесь с шевелюрой: 7 безобидных привычек, из-за которых у вас выпадают волосы

Попрощайтесь с шевелюрой: 7 безобидных привычек, из-за которых у вас выпадают волосы

Сколько насчитаете у себя?

116
Часто причина истончения прядей&nbsp;— не болезнь, а наши повседневные привычки | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЧасто причина истончения прядей&nbsp;— не болезнь, а наши повседневные привычки | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Часто причина истончения прядей — не болезнь, а наши повседневные привычки

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Вы моете голову шампунем против выпадения, мажетесь сыворотками, а волосы всё равно стремительно капитулируют? Дело в том, что мы и сами не замечаем, как подписываем им приговор своими ежедневными действиями. Есть как минимум 7 неочевидных привычек, которые сводят на нет всю вашу борьбу за густоту шевелюры. Проверьте, сколько из них вы насчитаете у себя.

Списывать всё исключительно на привычки не стоит. Выпадение волос — это сложный процесс, на который влияют генетика, гормоны и общее состояние здоровья. Однако если вы будете внимательнее следить за своими привычками, это поможет исправить ситуацию.

Тугие прически

Тугие прически — враг номер один для красивых и густых волос. Если вы всё же любите скручивать пряди или тугая прическа нужна по работе, стоит почаще давать волосам отдых.

— Постоянное ношение тугих хвостов, кос, африканских косичек или наращивание волос может привести к тракционной алопеции, когда хроническое натяжение повреждает волосяные фолликулы, — говорит врач-терапевт и гастроэнтеролог Клара Сычугова.

Постоянные укладки

Частое и агрессивное использование термических приборов — фенов, брашей, утюжков и плоек — повреждает структуру волос и делает их ломким. Плачевный результат не заставит себя долго ждать.

— Постоянное воздействие высоких температур разрушает кератин, что приводит к истончению волос и их выпадению, — объясняет врач общей практики, гериатр Елена Павлова. — Также негативно сказывается частое окрашивание и химическая завивка, которые нарушают естественный баланс волос и кожи головы.

Стресс

Вы же знаете, что все болезни от нервов? И проблемы с волосами тоже. Если хочется густую роскошную шевелюру, то не переживайте по каждому поводу.

— Сильный или продолжительный стресс может спровоцировать телогеновую алопецию — это состояние, при котором множество волос одновременно переходят в фазу покоя и выпадают через 2–3 месяца, — предупреждает Клара Сычугова.

Недосыпание

Еще один скрытый враг вашей красоты. От него не только мешки под глазами, но и пряди на расческе.

— Недостаток сна также называют одним из ключевых факторов, вызывающих выпадение волос. Стоит уделять внимание психоэмоциональному здоровью, практиковать релаксацию и нормализовать режим сна, — рекомендует Елена Павлова.

Жесткие диеты

Ваши волосы на 80–90% состоят из белка — кератина. Это их главный строительный материал. Если вы садитесь на строгую диету, то резко сокращаете количество еды, отказываетесь от целых групп продуктов, например мяса или углеводов. В результате организм тратит энергию на жизненно важные органы, а «роскошь» вроде густых волос переходит в категорию неважного.

— Анемия и железодефицитное состояние, недостаток витаминов А, Е, дефицит белка в организме развиваются не только из-за заболеваний, но и вследствие жестких диет или вегетарианства. Такие условия питания будут приводить к обеднению нашего организма полезными веществами и выпадению волос, — объясняет врач интегративной медицины, акушер-гинеколог Альфия Сулейманова.

Тяга пить и курить

Если вы любите бокальчик вина под сериальчик или выпить по пивку с коллегами после работы, то расплата может настигнуть не только в виде похмелья. Не удивляйтесь, что наутро у вас будет полная расческа волос.

— Вредные привычки — курение и злоупотребление алкоголем — негативно влияют на кровоснабжение кожи головы и ухудшают питание волосяных фолликулов за счет патологического влияния токсинов на организм. Это приводит к ослаблению волос и их выпадению, — предупреждает Елена Павлова.

Вырывание волос

Особняком стоят две редкие и связанные с психологическими проблемами привычки: трихотилломания (выдергивание волос) и трихофагия (их поедание).

— За этими словами прячется болезнь, когда человек вырывает свои волосы и ест их. Помимо потери волос, еще может понадобиться хирургическое лечение, так как в желудке образуется волосяной комок, который не переваривается, — объясняет Клара Сычугова.

Сколько привычек насчитали у себя?

Ни одной, но интересно было почитать
Одна-две есть
Заметил (-а) у себя половину списка
Большинство у меня есть
Всё как про меня!
ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Прическа Укладка Стиль Парикмахерская Уход за волосами Шампунь Диета Фен Плойка Волосы
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Полное отсутствие страха». Турист рассказал, как встретил медведя на Камчатке и как группу преследовали суслики
Павел Кошкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление