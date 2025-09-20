Злейший враг сердца: что такое скрытый жир и где его искать

Представьте тихого диверсанта, который поселился в самом центре вашего организма. Он не просто портит фигуру, а ведет подрывную деятельность: отравляет кровь, сбивает с толку гормоны и запускает воспаление. Его имя хорошо известно врачам, но часто незнакомо тем, кто с ним живет. Это висцеральный жир.
Что такое висцеральный жир
Висцеральный жир — невидимый враг красоты и здоровья. Когда мы говорим о лишних килограммах, обычно представляем подкожный жир — именно он формирует мягкие «подушки» на талии или бедрах. Но висцеральный жир куда более коварный, потому что расположен глубоко в брюшной полости.
— Висцеральный жир, тот, что прячется глубоко под животом — около желудка, печени и кишечника, — ускоряет старение сердца, — объясняет эндокринолог Зухра Павлова. — Висцеральный жир — это не просто запас энергии. Он активно продуцирует воспалительные вещества, что может подогревать постоянное воспаление — известный катализатор старения органов.
Зухра Павлова — врач-эндокринолог, врач-андролог, кандидат медицинских наук.
— Он словно мягкая упаковка окутывает наши внутренние органы: печень, желудок, кишечник, — добавляет хирург Любовь Сафонова. — В норме эта «подушка безопасности» помогает телу работать правильно, но стоит ей увеличиться, как начинаются проблемы со здоровьем.
Любовь Сафонова — эстетический пластический хирург высшей категории.
Почему образуется висцеральный жир
Первая и основная причина — это инсулинорезистентность. Так называется нарушение углеводного обмена, при котором клетки тела становятся нечувствительными к гормону инсулину. В норме инсулин открывает дверь для глюкозы, поступившей с пищей. Если этот механизм ломается, глюкоза не может усвоиться и остается в крови. Организму некуда деть эти излишки, и он превращает их в жир, в том числе и висцеральный.
Вторая причина — генетическая предрасположенность. Это не прямое наследование заболевания, а лишь повышенная вероятность его развития. Сбудется этот сценарий или нет, практически полностью зависит от самого человека.
Третья причина — это факторы образа жизни. Сюда относится, во-первых, неправильное питание: частое употребление больших порций с избытком быстрых углеводов и сахаров. Во-вторых, это малоподвижный образ жизни, который усугубляет нарушение обмена веществ.
Четвертая причина образования висцерального жира — высокий уровень гормона стресса кортизола.
— Кроме эмоциональных переживаний, организм воспринимает как стресс недосып, избыток сладкого и мучного в рационе, переохлаждение, — подчеркивает акушер-гинеколог Альфия Сулейманова. — А еще наличие хронического воспалительного процесса в теле тоже является стрессовым фактором для организма.
Альфия Сулейманова — врач интегративной медицины, акушер-гинеколог, тренер по оздоровлению при метаболических нарушениях, главный врач клиники «ИнтегрАль».
Пятая причина заключается в том, что инсулинорезистентность сама создает барьер для своего устранения. Возникает замкнутый круг: сниженная чувствительность к инсулину приводит к хронической усталости. В результате у человека просто не хватает сил на физические нагрузки и на то, чтобы поменять питание, а именно это и нужно для решения проблемы.
Как узнать, что у вас есть висцеральный жир
Висцеральный жир можно обнаружить с помощью УЗИ, компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Еще один способ — биоимпедансный анализ, то есть исследование количества жира и жидкости в организме.
— Его точность варьируется и зависит от многих факторов, — говорит гастроэнтеролог Клара Сычугова. — Чаще всего для клинической оценки используется более простой показатель — окружность талии. Это надежный маркер избыточного висцерального жира. Измеряется горизонтально на середине расстояния между нижним краем нижнего ребра и верхней частью подвздошного гребня, то есть тазовой кости.
Согласно критериям ВОЗ для европеоидной популяции, то есть для большинства жителей России, в группе риска мужчины с обхватом талии ≥ 94 сантиметра и женщины с окружностью талии ≥ 80 сантиметров.
Второй показатель, который используется, это соотношение талии и бедер. Оно рассчитывается как обхват талии, разделенный на окружность бедер. Показатель выше 0,9 для мужчин и выше 0,85 для женщин указывает на абдоминальное ожирение.
Почему опасен висцеральный жир
Медицина доказала связь между лишним висцеральным жиром и развитием серьезных заболеваний.
Сахарный диабет
— Висцеральный жир напрямую связан с развитием инсулинорезистентности, когда клетки организма перестают адекватно реагировать на инсулин. Это ключевой патогенетический механизм развития диабета второго типа, — объясняет терапевт Клара Сычугова.
Клара Сычугова — врач-терапевт, гастроэнтеролог.
Сердечно-сосудистые заболевания
Врач добавляет, что висцеральный жир становится толчком к развитию артериальной гипертензии, атеросклероза, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и инсульта.
Проблемы с печенью
Но на этом список страшных последствий от переизбытка висцерального жира не заканчивается.
— Свободные жирные кислоты из висцеральной жировой ткани перемещаются в печень, где откладываются, вызывая стеатоз — ожирение печени, который может прогрессировать до стеатогепатита, фиброза и цирроза, — предупреждает Клара Сычугова.
Остановка дыхания во сне
Избыток жира в брюшной полости может приводить к ночному апноэ — остановкам дыхания во сне.
— Лишний висцеральный жир раздвигает органы, мешает диафрагме двигаться и даже влияет на дыхание. Он выдает себя, например, мешками под глазами: это тоже результат того, что жировая ткань «сдвигается» из привычных мест, — подсказывает Любовь Сафонова.
Онкологические заболевания
Врачи отмечают, что доказана связь абдоминального ожирения — когда жир откладывается вокруг живота — с онкозаболеваниями.
— Повышается риск развития рака толстой кишки, поджелудочной железы, молочной железы в постменопаузе и эндометрия, — констатирует Клара Сычугова.
Хронические воспаления
Контроль за уровнем висцерального жира важен для поддержания общего здоровья.
— Висцеральный жир выделяет вещества, которые провоцируют воспалительные процессы и нарушают работу гормональной системы, — добавляет врач Елена Павлова.
Елена Павлова — врач общей практики, гериатр.
Гормональные нарушения
Еще одна опасность висцерального жира — в его высокой метаболической активности. Он постоянно выбрасывает в кровь вещества, которые ломают нормальный обмен веществ.
— Клетки адипоциты выделяют в кровоток большое количество свободных жирных кислот и биологически активных веществ адипокинов, например фактор некроза опухоли-α, интерлейкин-6, резистин, ангиотензиноген, которые провоцируют системное воспаление низкой интенсивности и нарушают нормальные метаболические процессы, — объясняет Клара Сычугова.
Как избавиться от висцерального жира
Если вы заметили, что по всем признакам у вас может быть скопление жира на внутренних органах, то распроститься с ним не получится быстро и радикально.
— Убрать его скальпелем пластического хирурга невозможно — эта ткань расположена в брюшной полости, куда эстетическая хирургия не заходит. С висцеральным жиром работают только общие хирурги, и то в исключительных случаях. Для всех остальных путь один: сбалансированное питание, спорт и здоровый образ жизни, — настаивает Любовь Сафонова.
Чтобы избавиться от висцерального жира, нужно придерживаться трех главных правил:
больше движения (не только спортзал);
меньше жирного и полуфабрикатов;
регулярный чекап, особенно если образ жизни заставляет задуматься.
Но борьба с ним — это не только про еду и спорт. Нельзя сбрасывать со счетов стресс, который буквально заставляет тело копить жир на животе. Здесь на помощь приходят неочевидные, но важные бытовые привычки — беречь себя от переохлаждения и одеваться по погоде.
— Если вы замерзли, то обязательно прогрейте себя горячим питьем или едой. Еще это могут быть ножные ванны, — напоминает Альфия Сулейманова. — Еда и напитки не должны быть холодными, потому что все холодные продукты тоже являются стрессовым фактором для организма.
А еще врачи напоминают простые и знакомые многим правила. Они тоже помогут бороться с висцеральным жиром и избавляться от ненавистных лишних сантиметров на талии: ложиться спать до 23 часов, спать около 8 часов в сутки, обеспечить комфорт в спальне — чтобы было тихо, темно, прохладно.