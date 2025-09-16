Может «дремать» годами. Эксперт рассказала, как проявляется и чем опасен вирус папилломы человека

Вирус папилломы человека может годами не проявляться у большинства людей, а затем привести к трагическим последствиям Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Это вызываемое вирусом дерматологическое заболевание распространено настолько, что, по мнению врачей, им поражено до 80% населения планеты. На коже и слизистых оболочках человека болезнь может «дремать» годами, а затем прогрессировать и привести к злокачественным образованиям и гибели. О причинах возникновения заболевания, симптомах вируса папилломы человека и угрозе, что он несет людям, нашим коллегам из V1.RU рассказала врач-дерматолог, участник проекта «ФактЧек: Здоровье без Мифов», ассистент кафедры дерматовенерологии ВолГМУ Марина Шишкина.

О том, насколько серьезный удар по здоровью может нанести вирус папилломы человека, рассказала жительница Волгограда, заразившаяся им еще в молодости.

— Вирус папилломы человека у меня нашли, когда я была совсем юной. Поначалу мне казалось, что всё это ерунда и мелочь, лишь небольшой зуд, — рассказала женщина. — Однако вскоре выяснилось, что еще от моей мамы мне досталась предрасположенность к онкологии. Вкупе с таким диагнозом новообразования стали злокачественными, и уже спустя несколько лет мне диагностировали рак. Пришлось удалить яичники, а затем проходить долгий курс восстановления. Мне прописали курс гормонов, которые я по своей глупости в один момент бросила принимать. Затем пришел черед еще одной операции, но уже по удалению шейки матки. Из-за этого организм рано настиг климакс, появились проблемы с лишним весом и, как следствие, ужасные проблемы с суставами. Но справиться с вирусом так и не удалось, несмотря на то что мне уже удалили почти всё, что было можно по женской части. Даже сейчас время от времени появляются симптомы, и очень боюсь, что онкология вернется.

«Папиллома — это не просто бородавки»

По словам врача-дерматолога Марины Шишкиной, вирус папилломы человека чаще всего поражает молодых женщин.

— Вирус папилломы человека — это очень распространенный в популяции вирус, который передается преимущественно половым или контактным путем. Стоит отметить, что вирус широко распространен именно среди доли населения, ведущей активную половую жизнь. Преимущественно это люди от 18 до 50 лет.

Как добавила врач, организм сам способен справиться с вирусом. Но, в случае если разновидность вируса попалась наиболее опасной, есть вероятность, что заболевшего ждут страшные и потенциально смертельные заболевания.

— В отличие от вируса герпеса вирус папилломы человека организм способен полностью элиминировать из организма в течение нескольких лет даже без какого-либо лечения. Любые проявления заболевания здоровый человек может сам в себе побороть. Кроме того, существует большое количество типов вируса папилломы человека.

Дерматолог пояснила, что вирус папилломы человека может встречаться почти в двухстах различных версиях.

— Существует большое количество типов вируса папилломы человека, а их более 190. Среди всех этих разновидностей выделяют высокоонкогенные, которые повышают риск развития рака, и низкоонкогенные. Для нас, дерматологов, урологов и гинекологов, в первую очередь интересны пациенты, имеющие ВПЧ высокоонкогенного риска. Их много, но самые опасные типы — это 16, 18, 31-й и так далее… Интересует нас это в первую очередь потому, что у таких больных есть шанс развития рака шейки матки, детородных органов, анального канала, гортани и ротовой полости.

От плоских бородавок до гиперкератотических наслоений…

Зачастую вирус папилломы проявляется обычными бородавками, и совсем нередки случаи, когда он наблюдается на руках у детей. Однако, как отмечает врач, проявления вульгарных форм вируса могут быть в любом возрасте.

— Если же мы говорим про вульгарные бородавки, то они также вызываются вирусом папилломы человека, причем возникают абсолютно в любом возрасте. Всё же наиболее распространенная форма их проявления наблюдается у малышей на ручках. Что наиболее примечательно, инфекция может протекать бессимптомно и носитель даже не будет в курсе о наличии заболевания.

Проявления вируса папилломы человека могут пугать особо восприимчивых людей и заставлять испытывать стресс его носителей.

— В зависимости от того, каким типом ВПЧ заражен человек и какая локализация у болезни, различают некоторые клинические проявления. Так, выделяют несколько разновидностей бородавок. К примеру, вульгарные, что значит наиболее простые и распространенные варианты. Они выглядят как маленькие узелки, размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Такие разрастания появляются чаще всего на кистях или на гладкой коже. Могут встречаться плоские бородавки, они уже выглядят совсем по-другому. Как правило, это слегка возвышающиеся пятна на лице или тыле кистей желтоватого или телесного оттенка. Наконец самый устойчивый к терапии вариант — ладонно-подошвенные.

Как добавила Марина Шишкина, проявиться высыпания от вируса могут даже в тех местах, где их непросто увидеть.

— В качестве проявлений могут возникать элементы в виде гиперкератотических наслоений с точечными вкраплениями в виде тромбированных сосудов, преимущественно на подошвах. Там же встречаются кистозные бородавки. Но существуют также остроконечные кондиломы, появляющиеся преимущественно в области гениталий и перинатальной области, которые передаются именно половым путем.

При этом по целому ряду анализов выявить носителей вируса невозможно.

— Важно понимать, что вирус папилломы человека — это эпидермотропный и эпителиотропный вирус. То есть он живет исключительно в коже и слизистых. Кроме того, никогда не проникает в кровь, и его невозможно идентифицировать по анализам крови. Главный метод исследования — соскоб и ПЦР, которые выявляют ДНК, определяют наличие и верифицируют тот или иной тип ВПЧ.

Вирус запросто может стать фатальным

Как добавила дерматолог, если тщательно следить за состоянием кожи и организма, то можно вовремя выявить вирус папилломы.

— К сожалению, из вируса папилломы человека есть риск развития злокачественных новообразований на месте инфицирования определенными типами ВПЧ. Соответственно, при упущенном времени и при поздней диагностике это может привести к летальному исходу. Но сейчас мы живем в такое благоприятное время, когда большинство женщин проходят ежегодный скрининг, при необходимости колоноскопию и гистологию у гинеколога. Как правило, эта ситуация контролируется. С мужчинами, конечно, немножко другая ситуация, но и представители сильного пола также должны быть заинтересованы в своем здоровье.

Марина Шишкина подчеркивает, что в настоящее время не существует единого лекарства, эффективного против ВПЧ. В основном можно лишь удалить его неприятные проявления.