«Я теряю его»: жена Брюса Уиллиса отселила от семьи угасающего актера

В полностью изменившемся Уиллисе семья продолжает искать отголоски когда-то веселого и жизнерадостного отца и мужа Источник: scoutlaruewillis / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У Брюса Уиллиса продолжает прогрессировать деменция. Из-за болезни он больше не может самостоятельно ухаживать за собой, разговаривать и узнавать родных и близких. Вторая жена актера — модель Эмма Хеминг сообщила, что переселила мужа в отдельный дом с круглосуточным уходом. Женщина объяснила, что непростое решение она приняла не только ради удобства самого актера, за которым присматривают квалифицированные медицинские работники, но и ради комфорта дочерей Уиллиса.

— Я знала, что Брюс в первую очередь хотел бы этого для наших дочерей. Он хотел бы, чтобы они жили в доме, который больше соответствовал бы их потребностям, а не его собственным, — призналась Эмма редакции ABC.

Взрослые дочери, родившиеся в браке Уиллиса и Деми Мур, поддержали решение Эммы. Кроме того, они сами подтолкнули ее своими словами о том, что отцу так будет лучше, а Хеминг нужно думать не только о любимом муже, но и о себе.

— Никогда не забуду, как Скаут сказала мне это. И я подумала: «Хорошо. Я теряю его. Мне нужно действительно взять себя в руки», — вспоминает Эмма.

Родные подчеркивают, что цель — не изоляция, а, наоборот, помочь Уиллису, которому с каждым днем становится всё хуже. Жена и дети продолжают регулярно навещать его и оставаться постоянно на связи с медицинскими работниками, которые живут вместе с Уиллисом.

Хеминг признаётся, что после депрессии, вызванной болезнью мужа, она осознала: для него она стала чужой. Однако она уверена, что их связь остается сильной, несмотря на все трудности.

— Он держит нас за руки. Мы целуем его. Мы обнимаем его. Он отвечает нам взаимностью. Знаете, ему это нравится, — с нежностью рассказала о муже Эмма.

Часть поклонников актера осудила такое решение, посчитав это предательством со стороны близких.

— Вот так вот, всю жизнь им деньги зарабатывал на безбедную жизнь, а они в благодарность из дома его убрали, чтоб дискомфорт никому не доставлял… отличная семья получилась! — негодуют фанаты.

— Я не знаю, как можно своих родителей отдавать в приют. Как можно мужа или жену отдать куда-нибудь, лишь бы дома за ними не ухаживали?! — недоумевают в комментариях к новости.

— Конечно, больной муж и отец уже не нужен. Пусть отдельно доживает, — пишут в адрес семьи Уиллиса.

Многие, наоборот, поддержали семью актера и посчитали, что они пришли к единственно правильному выходу, чтобы удобно было всем.

— Больной невменяемый Брюс может творить не сильно приятные, [не]эстетичные вещи. Ведь он за собой никак не может ухаживать. Мозг давно умер, а тело продолжает жить, — находят объяснения поступку Эммы фанаты.

— Она его отселила на пару метров, она его не отослала в приют, не бросила, не выбросила. Люди, опомнитесь, чтобы за всеми нуждающимися такой уход был, как за ним, как с хрустальной вазой, — негодуют на недовольных поклонников в комментариях.