НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 753мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 79,77
EUR 93,06
Построят третий мост через Волгу
Мошенничество с землей
Сбили 5-месячную девочку
Когда откроют уличный бассейн в «Термолэнде»
Что изменится в школах с 1 сентября
Вынесли приговор эксгибиционисту
Ребёнок выпал с 12 этажа
Незрячего не впустили в монастырь
Переезд Минобра
Пожар на предприятии
Здоровье «Страшные инфекции ближе, чем кажутся»: дерматолог рассказала, почему опасно целоваться с бородатыми мужчинами

«Страшные инфекции ближе, чем кажутся»: дерматолог рассказала, почему опасно целоваться с бородатыми мужчинами

Марина Шишкина напоминает, что многие бородатые мужчины являются переносчиками очень неприятного заболевания

234
3 комментария
Борода&nbsp;— это не только красота и признак мужественности, но и рассадник опасных заболеваний | Источник: Полина Авдошина / V1.RUБорода&nbsp;— это не только красота и признак мужественности, но и рассадник опасных заболеваний | Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Борода — это не только красота и признак мужественности, но и рассадник опасных заболеваний

Источник:

Полина Авдошина / V1.RU

Покрывшая лица многих мужчин борода является не только предметом гордости владельцев, но и рассадником опасного, неприятного и не самого приличного заболевания, передающегося женщинам и детям. О риске заразиться вульгарным сикозом при поцелуях или прикосновениях к бородатому человеку рассказала V1.RU врач-дерматолог клиники семейной медицины, ассистент кафедры дерматовенерологии Волгоградского государственного медицинского университета Марина Шишкина.

Звучит страшно, но так ли опасно на самом деле?

Вульгарный сикоз, по словам Марины Шишкиной, повсеместно распространенная гнойничковая инфекция, а число зараженных ею стремительно растет вместе с числом бородачей на улицах российских городов.

Поцелуи с бородатым партнером несут высокий риск заражения бактериальной инфекцией | Источник: Полина Авдошина / V1.RUПоцелуи с бородатым партнером несут высокий риск заражения бактериальной инфекцией | Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Поцелуи с бородатым партнером несут высокий риск заражения бактериальной инфекцией

Источник:

Полина Авдошина / V1.RU

— Вульгарный сикоз — это самостоятельное гнойничковое заболевание кожи, которое поражает преимущественно взрослых людей, — рассказывает эксперт. — Оно возникает у бородатых мужчин в области бороды и усов при нарушении техники бритья, особенностях волосяного покрова и может скрываться под слоем густых волос, оставаясь незаметным для самого носителя бороды и инфекции.

Как добавила дерматолог, вульгарный сикоз относится к инфекционным бактериальным заболеваниям.

— Это заболевание кожи, которое относится к группе пиодермии, — продолжила Марина Шишкина, — такое общее название для всех инфекционных и бактериальных заболеваний кожи. Далеко не вульгарный недуг поражает именно придатки кожи, а также волосяные фолликулы.

Не зря Петр l приказывал сбривать бороды

Бактериальная инфекция кожи проявляется в виде фолликулитов, или же воспалений волосяных фолликулов, то есть мест, откуда растут волосы. Люди с густой бородой могут и не подозревать, что являются разносчиками вульгарной инфекции.

Заболевание легко передается от бородатого мужчины на самые разные части тела женщины | Источник: Полина Авдошина / V1.RUЗаболевание легко передается от бородатого мужчины на самые разные части тела женщины | Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Заболевание легко передается от бородатого мужчины на самые разные части тела женщины

Источник:

Полина Авдошина / V1.RU

— Стафилококк живет абсолютно у всех людей, и такое заболевание далеко не редкость, — рассказывает эксперт, — у бородатых мужчин часто возникает именно сикоз, который может передаваться контактным путем с кожей, через маленькие трещинки или повреждения кожи, или же предметы быта, такие как полотенца, загрязненные возбудителем.

Для женщин эта инфекция не менее опасна. Марина Шишкина предупредила, что болезнь легко передается от бородачей на интимные и не очень части женского тела. Поэтому врач настоятельно советует тщательно рассматривать, что скрывается кроме крошек в бороде мужчины, прежде чем позволить ему поцелуй или что-то большее.

— Вульгарный сикоз скрывается не только в густой или не очень бороде у мужчин. Он в целом поражает и другие места, где растут такие же жесткие волосы, — продолжила Марина Шишкина. — К таким относятся лобковые области, а также подмышечные зоны. Таким образом, женщины также могут страдать вульгарным сикозом, однако менее явно проявляющимся.

Заболевание есть, должно быть и лечение

Всего одна борода может разнести заразу по всей семье | Источник: Полина Авдошина / V1.RUВсего одна борода может разнести заразу по всей семье | Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Всего одна борода может разнести заразу по всей семье

Источник:

Полина Авдошина / V1.RU

Дерматолог предостерегает всех бородатых людей и тех, кто имеет с ними контакт, что вульгарный сикоз вылечить весьма непросто.

Марина Шишкина напоминает, что при обнаружении инфекции стоит посетить врача как можно раньше и не спешить замазывать всё зеленкой. Это может «смазать» картину для дерматолога и помешать постановке правильного диагноза.

— Заболевание достаточно устойчиво к лечению и практически всегда требует назначения системных антибиотиков в таблетированной форме, а также применения наружных антисептиков, — говорит Марина Шишкина.

В случае, если вы заметили проявление инфекции на теле, не стоит мочить и расчесывать места высыпаний. Есть риск ухудшить ситуацию и поспособствовать распространению инфекции.

— К антисептикам, которыми можно обрабатывать пораженные места, можно отнести повсеместно распространенный хлоргексидин, — добавила эксперт. — Важно упомянуть, что на инфекционные поражения кожи нельзя применять никаких гормональных мазей по типу «Акридерма», «Тридерма», «Тетрадерма». Наконец, также не стоит мочить места с высыпаниями, иначе можно только сильнее распространить инфекцию.

Лечение бывшим бородачам и членам их семей предстоит непростое и долгое, даже под наблюдением врача | Источник: Полина Авдошина / V1.RUЛечение бывшим бородачам и членам их семей предстоит непростое и долгое, даже под наблюдением врача | Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Лечение бывшим бородачам и членам их семей предстоит непростое и долгое, даже под наблюдением врача

Источник:

Полина Авдошина / V1.RU

Это далеко не единственное скрытое заболевание, про которое рассказывали врачи. Ранее мы писали о смертельно опасной бактерии, скрывающейся не в волосах зараженных, а в организме, и такое заболевание может протекать в тяжелейшей форме с 15% смертельных исходов.

ПО ТЕМЕ
Тимофей КрыловТимофей Крылов
Тимофей Крылов
Эксперт Борода Мужчина Женщина Дерматолог ВолгГМУ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Меня картинки прям развеселили. Семья: мужик здоров, а жена с ребенком где-то шлялись и подцепили заразу. Отец сидит их успокаивает.
Гость
57 минут
Количество волос в средней мужской бороде раз в двадцать меньше средней женской причёски. Теперь общаемся только с лысыми женщинами, в крайнем случае с причёской типа "ёжик", правильно я понимаю?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды
Ангелина Скобелева
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление