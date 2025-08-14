«Страшные инфекции ближе, чем кажутся»: дерматолог рассказала, почему опасно целоваться с бородатыми мужчинами

Борода — это не только красота и признак мужественности, но и рассадник опасных заболеваний Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Покрывшая лица многих мужчин борода является не только предметом гордости владельцев, но и рассадником опасного, неприятного и не самого приличного заболевания, передающегося женщинам и детям. О риске заразиться вульгарным сикозом при поцелуях или прикосновениях к бородатому человеку рассказала V1.RU врач-дерматолог клиники семейной медицины, ассистент кафедры дерматовенерологии Волгоградского государственного медицинского университета Марина Шишкина.

Звучит страшно, но так ли опасно на самом деле?

Вульгарный сикоз, по словам Марины Шишкиной, повсеместно распространенная гнойничковая инфекция, а число зараженных ею стремительно растет вместе с числом бородачей на улицах российских городов.

Поцелуи с бородатым партнером несут высокий риск заражения бактериальной инфекцией Источник: Полина Авдошина / V1.RU

— Вульгарный сикоз — это самостоятельное гнойничковое заболевание кожи, которое поражает преимущественно взрослых людей, — рассказывает эксперт. — Оно возникает у бородатых мужчин в области бороды и усов при нарушении техники бритья, особенностях волосяного покрова и может скрываться под слоем густых волос, оставаясь незаметным для самого носителя бороды и инфекции.

Как добавила дерматолог, вульгарный сикоз относится к инфекционным бактериальным заболеваниям.

— Это заболевание кожи, которое относится к группе пиодермии, — продолжила Марина Шишкина, — такое общее название для всех инфекционных и бактериальных заболеваний кожи. Далеко не вульгарный недуг поражает именно придатки кожи, а также волосяные фолликулы.

Не зря Петр l приказывал сбривать бороды

Бактериальная инфекция кожи проявляется в виде фолликулитов, или же воспалений волосяных фолликулов, то есть мест, откуда растут волосы. Люди с густой бородой могут и не подозревать, что являются разносчиками вульгарной инфекции.

Заболевание легко передается от бородатого мужчины на самые разные части тела женщины Источник: Полина Авдошина / V1.RU

— Стафилококк живет абсолютно у всех людей, и такое заболевание далеко не редкость, — рассказывает эксперт, — у бородатых мужчин часто возникает именно сикоз, который может передаваться контактным путем с кожей, через маленькие трещинки или повреждения кожи, или же предметы быта, такие как полотенца, загрязненные возбудителем.

Для женщин эта инфекция не менее опасна. Марина Шишкина предупредила, что болезнь легко передается от бородачей на интимные и не очень части женского тела. Поэтому врач настоятельно советует тщательно рассматривать, что скрывается кроме крошек в бороде мужчины, прежде чем позволить ему поцелуй или что-то большее.

— Вульгарный сикоз скрывается не только в густой или не очень бороде у мужчин. Он в целом поражает и другие места, где растут такие же жесткие волосы, — продолжила Марина Шишкина. — К таким относятся лобковые области, а также подмышечные зоны. Таким образом, женщины также могут страдать вульгарным сикозом, однако менее явно проявляющимся.

Заболевание есть, должно быть и лечение

Всего одна борода может разнести заразу по всей семье Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Дерматолог предостерегает всех бородатых людей и тех, кто имеет с ними контакт, что вульгарный сикоз вылечить весьма непросто.

Марина Шишкина напоминает, что при обнаружении инфекции стоит посетить врача как можно раньше и не спешить замазывать всё зеленкой. Это может «смазать» картину для дерматолога и помешать постановке правильного диагноза.

— Заболевание достаточно устойчиво к лечению и практически всегда требует назначения системных антибиотиков в таблетированной форме, а также применения наружных антисептиков, — говорит Марина Шишкина.

В случае, если вы заметили проявление инфекции на теле, не стоит мочить и расчесывать места высыпаний. Есть риск ухудшить ситуацию и поспособствовать распространению инфекции.

— К антисептикам, которыми можно обрабатывать пораженные места, можно отнести повсеместно распространенный хлоргексидин, — добавила эксперт. — Важно упомянуть, что на инфекционные поражения кожи нельзя применять никаких гормональных мазей по типу «Акридерма», «Тридерма», «Тетрадерма». Наконец, также не стоит мочить места с высыпаниями, иначе можно только сильнее распространить инфекцию.

Лечение бывшим бородачам и членам их семей предстоит непростое и долгое, даже под наблюдением врача Источник: Полина Авдошина / V1.RU