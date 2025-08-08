НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Китайский вирус чикунгунья угрожает России: ждать ли новой пандемии

Китайский вирус чикунгунья угрожает России: ждать ли новой пандемии

Это заболевание переносят комары

Из-за изменения климата комары-переносчики распространяются по миру все дальше

Из-за изменения климата комары-переносчики распространяются по миру все дальше

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

В России может начаться вспышка лихорадки чикунгунья. Сейчас еще нет случаев заболевания среди россиян, но риск завоза инфекции существует, считают вирусологи.

Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, переносимая комарами рода Aedes. Это разновидность тропической лихорадки, возбудителем которой является РНК-содержащий вирус чикунгунья. Для болезни характерны высокая лихорадка, симптомы интоксикации (слабость, утомляемость, снижение работоспособности, умеренная головная боль) и сыпи. Специфическим проявлением лихорадки является воспаление суставов.
Источниками инфекции являются больные люди, приматы и некоторые грызуны, переносчиками — самки комаров. Заболевший при этом не будет опасен для других людей, но укусивший его комар может распространить инфекцию дальше. Кроме того, заразиться можно при контакте крови больного человека с кровью здорового.

Лихорадка уже поразила китайскую провинцию Гуандун. За последние полторы недели там зафиксировано свыше 10 тысяч случаев инфицирования. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лихорадка распространена уже более чем в 110 странах мира.

«В местах, где у людей слабый иммунитет или его вообще нет, это может вызвать быстрые и масштабные вспышки, заражая до трех четвертей населения и оказывая сильное давление на системы здравоохранения», — добавили в ВОЗ.

Прямо сейчас риск развития эпидемии в России не высок, но в условиях изменения климата, комары-переносчики могут появиться и в нашей стране, отметил в беседе с «Известиями» иммунолог Михаил Болков.

«Завести к нам можно всё, что угодно. Но пандемии не будет, потому что нужен зараженный комар. Даже если его привезут на самолете, то насекомое не приживется из-за холодного в большинстве регионов климата», — подтвердил его слова завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.

По данным ВОЗ, комары рода Aedes, которые являются переносчиками этой лихорадки, распространяются на новые регионы из-за изменения климата, роста населения и увеличения поездок и урбанизации.

«Переносимые ими вирусы сейчас представляют собой растущую угрозу для общественного здравоохранения, подвергая риску более 5,6 млрд человек», — говорится на сайте организации.

Риски завоза инфекции есть и в России, утверждают в Роспотребнадзоре. Особенно осторожным надо быть тем, кто едет в страны, где лихорадка уже распространяется.

Все дело в том, что она может привести к летальному исходу, отметил инфекционист и главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро» Андрей Поздняков. В группу риска входят пожилые, люди с иммунодефицитными состояниями и маленькие дети.

