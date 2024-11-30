«Выявляем заболевание у бессимптомных»: онколог — о ситуации с раком в Ярославской области

Как обстоит ситуация с заболеваемостью раком в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Онкология — слово, которое заставляет многих вздрогнуть. Существует множество видов рака. Опухоль поражает разные органы человеческого организма, в том числе легкие.

Заведующий отделением торакальной хирургии Ярославской областной онкологической больницы Игорь Рощин рассказал в беседе с 76.RU о ситуации по заболеваемости раком легкого в регионе. Врач также дал ответы на вопросы о том, на какой стадии чаще всего выявляют опасное заболевание и люди какого возраста подвержены подобному виду опухоли.

Ранее специалист объяснял, что универсальных симптомов начальной стадии рака легкого, при которых нужно срочно обращаться к врачу, нет. Симптоматика обычно появляется уже на поздних стадиях: сильный кашель, кровохарканье, нарастание одышки, боли в груди и т. д. При этом заболевание можно спутать с другим.

— Какие типы рака легкого существуют? Какой из них наиболее распространен в Ярославской области?

— Существует довольно большое разнообразие форм рака легкого. Самыми распространенными видами являются плоскоклеточный рак легкого и аденокарцинома. За последние 7 лет произошли довольно значимые изменения в количественном отношении. Если раньше среди случаев заболевания преобладал плоскоклеточный рак легкого, то в настоящее время пациентов с аденокарциномой стало в несколько раз больше. Такая тенденция наблюдается не только в Ярославской области и России, но и по всему миру.

— Сколько людей в Ярославской области болеют раком легкого сегодня? Какая динамика заболеваемости?

— В 2023 году было выявлено 559 пациентов с заболеванием рака легкого, это составляет 44 человека на 100 тысяч населения (по РФ — 39 человек). В последние 10 лет это практически неизменная статистика. На диспансерном наблюдении сейчас находятся около 1500 человек.

К сожалению, 50% из впервые выявленных пациентов с раком легкого погибнут уже в течение первого года заболевания. Игорь Рощин заведующий отделением торакальной хирургии Ярославской областной онкологической больницы

— Какой средний возраст пациента с этим заболеванием в регионе? Есть ли случаи заболевания среди молодых людей?

— Средний возраст заболевания раком легкого — это пенсионный возраст, то есть люди 60–65 лет. Случаи заболевания молодых пациентов в регионе есть, но на сегодняшний день они единичны.

— На какой стадии в среднем выявляют рак легкого? Что подразумевает под собой начальная стадия и возможна ли диагностика заболевания на этом этапе?

— На сегодняшний день 75% выявленных злокачественных опухолей, т. е. местно-распространенных форм рака, — это 3–4-я стадии. Таким пациентам, к сожалению, уже невозможно предложить хирургический метод лечения, доступны только лишь паллиативные (уменьшающие симптомы) методы лекарственной и лучевой терапии. Начальная стадия подразумевает размер опухоли до 5 сантиметров и отсутствие метастазирования. Время протекания ранней стадии зависит от типа опухоли и ее агрессивности. Диагностика заболевания на этом этапе возможна с помощью рентгенологического исследования. Клинической картины может и не быть, жалобы на классические признаки рака легкого появляются уже при крупных размерах опухоли.

— Повлияла ли пандемия коронавируса на выявление рака легкого на ранних стадиях, учитывая, что в сложный эпидемиологический сезон многим жителям региона пришлось как минимум сделать рентген?

— В Ярославской области за период пандемии мы, наоборот, отметили снижение в выявлении рака легкого. Это связано с тем, что представители возрастной группы населения в условиях карантина пропускали свои посещения в поликлинике в рамках диспансеризации. Основной слой населения, делавший компьютерную томографию, — это молодые, работоспособные люди, у которых наличие рака легкого маловероятно.

— Расскажите о скрининговой программе в Ярославской области. Чем скрининг отличается от диспансеризации?

— Скрининг отличается от диспансеризации тем, что мы выявляем заболевание у клинически бессимптомных лиц популяции в группе риска развития этого заболевания. При диспансеризации мы оцениваем общее состояние здоровья населения. В Ярославской области официально нет скрининговых программ в отношении рака легкого. Хочется добавить, что, наблюдая печальную статистику заболеваний в регионе, мы в условиях нашей областной онкологической больницы, своими средствами и силами осуществили пилотный проект скрининга рака легкого. Для этого нам удалось привлечь сотрудников пятнадцати крупных промышленных предприятий. Всего в проекте приняли участие 1200 человек с отбором из них людей с группой риска заболевания.

— Насколько он эффективен?

— По результатам низкодозной компьютерной томографии у нас получилось выявить рак легкого на 1-й стадии у троих человек из 300, что составило 1%, это довольно большой процент. В сравнении со статистикой диспансеризации мы имеем 0,04% против 1%, получается, что скрининг в 25 раз эффективнее.

— Расскажите о современных методах лечения рака легкого. Как часто с заболеванием можно справиться хирургическим путем?

— В регионе в настоящее время используются все современные методы — хирургический этап, лучевая терапия и разнообразные возможности лекарственной: химио-, таргетной и иммунотерапии. Еще пару десятилетий назад химиотерапия была основным и единственным методом лечения онкозаболеваний. Но сегодня достигнуты большие успехи в противоопухолевом лекарственном лечении, основанные на новых знаниях о биологии опухоли, что позволило сделать терапию еще более персонифицированной и эффективной.

В арсенале современной медицины несколько основных классов препаратов: химиопрепараты, таргетные препараты, иммунотерапия. Они отличаются по механизму действия, показаниям и, конечно, по нежелательным явлениям. Все виды терапии индивидуальны для каждого пациента и назначаются в рамках врачебной комиссии строго по показаниям.

Методы лечения рака легкого Узнать Химиотерапия — метод лекарственного лечения, при котором используются цитотоксические препараты, то есть те, которые могут «убивать» опухолевые клетки;

таргетная терапия — это вид терапии, точечно нацеленный на определенный вид выявленной мутации. Таргетные препараты отличают опухолевую клетку по присутствию на ее поверхности специфических белков;

иммунотерапия стимулирует иммунную систему для борьбы со злокачественной опухолью, и тем самым дает возможность ей распознать опухолевые клетки как чужеродные и воздействовать на них, приводя к их гибели.

— Какой прогноз излечения от рака легких? Насколько часто бывают рецидивы рака легкого у пациентов?

— По статистическим данным: пятилетняя выживаемость на 1–2-й стадии рака легкого составляет около 80%, при 3-й стадии — до 20%, на 4-й стадии только 5% пациентов переходят этот рубеж. Прогноз рецидива зависит от стадии рака и от того, на каком этапе было начато необходимое лечение.