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Здоровье Ярославский врач назвал симптомы смертельного заболевания, поражающего курящих мужчин

Ярославский врач назвал симптомы смертельного заболевания, поражающего курящих мужчин

Онколог Игорь Рощин рассказал, как защитить себя и своих близких

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Врач Игорь Рощин назвал симптомы рака легкого

Заведующий отделением торакальной онкологии Ярославской областной клинической онкологической больницы Игорь Рощин рассказал о смертельном заболевании, которое чаще всего поражает курящих мужчин старше 60 лет. Речь идет о раке легких.

Специалисты отмечают, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, этот недуг входит в список десяти основных причин смерти в мире. В 2023 году заболевание унесло более двух миллионов жизней, заняв первое место среди причин смертности от онкологических заболеваний.

— Ярославская область не исключение в этой статистике. К сожалению, мы занимаем лидирующие позиции в списке летальности от рака легких. Так, по данным состояния онкологической помощи населению России за 2023 год, взято на учет 399 больных с впервые установленным диагнозом рак легкого. Летальность на первом году с момента установления диагноза составила 52,6%. Выявленных больных 1-2 стадии — 24,6%, 3-4 стадии — 74%, — отметили в областном Минздраве.

Кто в группе риска

По данным врачей, в группе особого риска курящие представители сильного пола в возрасте 60 лет и более.

— 85-90% пациентов с диагнозом рак легкого — курильщики. Риск заболеть раком легкого у курящего человека в десятки раз выше, чем у некурящего. Риски существенно возрастают при условии длительного регулярного курения, — рассказал Игорь Рощин.

Причем, по словам врача, рискуют и те, кто использует электронные сигареты.

— У электронных сигарет точно такие же повреждающие факторы. Человек постоянно обжигает слизистую нагретым воздухом. И хотя там нет солей тяжелых металлов, но термическое воздействие идет. Кроме того, курильщик вдыхает масла, ароматизаторы, которые глубоко оседают в легких и плохо выводятся, — объяснил Рощин.

Пассивные курильщики рискуют не меньше. Также к факторам, увеличивающим шанс заболеть, относятся хронические заболевания легких (хроническая обструктивная болезнь легких, туберкулез), работа на вредных производствах, наследственность, радиоактивное облучение и другие.

Как распознать болезнь на ранней стадии

Игорь Рощин предупредил, что на ранних стадиях симптомов может и не быть.

— Клиника проявляется, когда опухоль уже прорастает в грудную клетку и крупный бронх. Развивается сухой, не проходящий кашель, затем в мокроте появляются алые прожилки крови, одышка, болевой синдром, — сообщил врач.

Чтобы быть уверенным в своем здоровье, медики рекомендуют регулярно делать флюорографию или компьютерную томографию.

— Флюорография пропускает до 30% центральных форм рака легкого. На снимке тень сердца наслаивается на крупные бронхи и не позволяет оценить проходимость и наличие других теней. При центральных формах высока информативная ценность низкодозной компьютерной томографии. Но поголовно делать ее всему населению нет смысла. Делать ее стоит только пожилым мужчинам и женщинам с большим стажем курения, а также тем, кто бросил курить менее 15 лет назад, — посоветовал Рощин.

Можно ли вылечить рак легкого

Сейчас заболевание лечат в основнгом с помощью операций. Своевременное хирургическое вмешательство на начальных стадиях дает шанс на полное выздровление. Как вспомогательные методы назначаются лекарственная и лучевая терапия.

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Рак легких Онкология Симптомы Лечение Врач Болезнь
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