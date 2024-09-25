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Здоровье В Ярославской области введут бесплатные семейные сертификаты на медуслуги

В Ярославской области введут бесплатные семейные сертификаты на медуслуги

Губернатор Михаил Евраев рассказал подробности

221
4 комментария

В Ярославской области введут бесплатные семейные сертификаты на медуслуги за прохождение диспансеризации

В Ярославской области введут бесплатные семейные сертификаты на медицинские услуги. Об этом 25 сентября на пресс-конференции сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

— Мы вводили правило, что все, кто проходил диспансеризацию, получают сертификат на 500 рублей, которым можно воспользоваться для получения платных медицинских услуг. С 1 января мы эту цифру повышаем до 1000 рублей. И мы вводим такое понятие, как семейный сертификат. Можно будет объединять эти сертификаты, передавать одному из членов семьи, чтобы он на совокупную сумму воспользовался теми платными услугами, которыми хочет, — пояснил Михаил Евраев.

Глава региона отметил, что с одной стороны, это стимул для жителей заботиться о своем здоровье. С другой стороны, нововведение даст мотивацию для развития медицинских учреждений.

— Чтобы медучреждения оказывали не только бесплатные услуги, но и думали, какие дополнительные платные услуги они могут оказывать как жителям, так и туристам, чтобы развивались наши медицинские учреждения, чтобы и зарплата была выше, и материально техническая база крепче, — отметил Евраев.

Он добавил, что в прошлом году Ярославскую область посетило около 9 миллионов туристов. И для сферы здравоохранения это тоже серьезная возможность заработать.

Кроме того, Михаил Евраев напомнил о действующей в Ярославской области единой электронной регистратуре (позвонить в нее можно по номеру 112).

— За 8 месяцев этого года через нее прошли 144 тысячи вызовов на дом и 261 тысяча записей. Это все состоялось, работает. И эти огромные цифры это доказывают, — подчеркнул Михаил Евраев.

Также губернатор отдельно сказал о принятом в прошлом году решении продлить время работы поликлиник в Ярославле и Рыбинске с 20 до 22 часов.

— В прошлом году за 3-4 месяца услугой воспользовалось 11 тысяч человек, в этом году за 8 месяцев — 76 тысяч. В расчете на месяц это в три раза больше! Жители Ярославской области этим пользуются, потому что удобно. При этом количество врачей, которые добровольно работают за двойную оплату, когда мы начинали, было 22%, сейчас — 37%. Доходит в некоторых учреждениях до 70%, — сообщил глава региона.

А вы воспользовались бесплатным сертификатом на медуслуги?

Да
Получил(а), но не воспользовался / не воспользовалась
Не проходил(а) диспансеризацию и не собираюсь
Не проходил(а) диспансеризацию, но хочу это сделать
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Комментарии
4
Гость
18 минут
Из всего хотят сделать бизнес, но нет денег у населения на платные медицинские услуги.
Гость
19 минут
А где вариант, что сертификат не дали???
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