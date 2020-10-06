Уют и котики: как живут люди в промзоне у кладбища

На Промышленной улице в Ярославле приютился совсем крохотный микрорайон. Он состоит из нескольких маленьких домиков на четыре квартиры и нескольких пятиэтажных панелек. Если смотреть на него с дороги, то кажется, что жить здесь неуютно. Ну что может быть уютного в промзоне около Осташинского кладбища? Но если погулять по нему, то возникают другие чувства. Здесь тихо, вполне чисто и комфортно. Он будто отгорожен от всего зарослями кустарников, и в тёплую осень здесь даже интересно пройтись, подсматривая за бытом местных жителей. Гуляем с вами сегодня здесь.