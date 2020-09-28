Забор не спас: в Ярославле машина пробила ограждение и вылетела на газон

По предварительной информации, серьезно никто не пострадал. Сейчас в причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.



Напомним, в Ярославле за несколько дней поставили 10 километров новых заборов вдоль дорог. Но не все ярославцы считают, что это поможет сделать город безопаснее.