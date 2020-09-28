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Забор не спас: в Ярославле машина пробила ограждение и вылетела на газон

Тротуар усеян кусками металла

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ДТП произошло в Заволжском районе Ярославля

ДТП произошло в Заволжском районе Ярославля

В Ярославле машина пробила ограждение и вылетела на газон

В Ярославле утром 28 сентября у зоопарка столкнулись две легковушки.

— Одна из них пробила ограждение и вылетела на газон. В итоге машину сильно помяло, кругом валяются куски от ее кузова, — рассказали очевидцы происшествия.

Автомобиль вылетел с дороги на газон

Автомобиль вылетел с дороги на газон

По предварительной информации, никто серьезно не пострадал

По предварительной информации, никто серьезно не пострадал

Куски забора раскидало по тротуару и газону

Куски забора раскидало по тротуару и газону

По предварительной информации, серьезно никто не пострадал. Сейчас в причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

Напомним, в Ярославле за несколько дней поставили 10 километров новых заборов вдоль дорог. Но не все ярославцы считают, что это поможет сделать город безопаснее.

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ДТПзаборзоопарк
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