Забор не спас: в Ярославле машина пробила ограждение и вылетела на газон

В Ярославле машина пробила ограждение и вылетела на газон
В Ярославле утром 28 сентября у зоопарка столкнулись две легковушки.
— Одна из них пробила ограждение и вылетела на газон. В итоге машину сильно помяло, кругом валяются куски от ее кузова, — рассказали очевидцы происшествия.
По предварительной информации, серьезно никто не пострадал. Сейчас в причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
Напомним, в Ярославле за несколько дней поставили 10 километров новых заборов вдоль дорог. Но не все ярославцы считают, что это поможет сделать город безопаснее.