«Это иллюзия»: большой фоторепортаж из «оцинкованного» Ярославля

Рабочие рассказали, что «озаборили» они не только Ярославль, но и другие города:



— Рыбинск, Архангельск... Да весь Байкал и вся Сибирь — уже в заборах, — заверили они.



Мы уже рассказывали о застройке Ярославля километрами заборов и показывали, как это выглядит. Сегодня мы публикуем ещё один фоторепортаж.

