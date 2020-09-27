«Это иллюзия»: большой фоторепортаж из «оцинкованного» Ярославля

В Ярославле поставили 10 км заборов: фоторепортаж из оцинкованного города
В Ярославле рабочие закончили установку придорожных заборов на федеральные деньги. По данным мэрии, было установлено 10 километров оцинкованных ограждений в 30 местах.
— Многие думают, что заборы реально от чего-то защищают, но это иллюзия, — полагает глава Ярославского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Денис Харитонов. — Единственное, от чего они могут условно защитить, это если человеку плохо станет, поскользнётся и как-то станет падать на проезжую часть. Или ребёнок вдруг побежит. А для предотвращения трагедии в этих случаях скоростной режим нужно снижать, а не заборы ставить.
Рабочие рассказали, что «озаборили» они не только Ярославль, но и другие города:
— Рыбинск, Архангельск... Да весь Байкал и вся Сибирь — уже в заборах, — заверили они.
Мы уже рассказывали о застройке Ярославля километрами заборов и показывали, как это выглядит. Сегодня мы публикуем ещё один фоторепортаж.