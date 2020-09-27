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«Это иллюзия»: большой фоторепортаж из «оцинкованного» Ярославля

В городе поставили 10 километров заборов

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В Ярославле «озаборили» не только крупные проспекты и шоссе, но и уютный центр в зоне ЮНЕСКО

В Ярославле «озаборили» не только крупные проспекты и шоссе, но и уютный центр в зоне ЮНЕСКО

В Ярославле поставили 10 км заборов: фоторепортаж из оцинкованного города

В Ярославле рабочие закончили установку придорожных заборов на федеральные деньги. По данным мэрии, было установлено 10 километров оцинкованных ограждений в 30 местах.

— Многие думают, что заборы реально от чего-то защищают, но это иллюзия, — полагает глава Ярославского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Денис Харитонов. — Единственное, от чего они могут условно защитить, это если человеку плохо станет, поскользнётся и как-то станет падать на проезжую часть. Или ребёнок вдруг побежит. А для предотвращения трагедии в этих случаях скоростной режим нужно снижать, а не заборы ставить.

Рабочие рассказали, что «озаборили» они не только Ярославль, но и другие города:

— Рыбинск, Архангельск... Да весь Байкал и вся Сибирь — уже в заборах, — заверили они.

Мы уже рассказывали о застройке Ярославля километрами заборов и показывали, как это выглядит. Сегодня мы публикуем ещё один фоторепортаж.

Рабочие поставили в Ярославле 10 километров заборов

Рабочие поставили в Ярославле 10 километров заборов

Новые ограждения устанавливаются в рамках целевой федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в&nbsp;<nobr class="_">2013–2020 гг.</nobr>»

Новые ограждения устанавливаются в рамках целевой федеральной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 гг.»

Из-за этих заборов люди <a href="https://76.ru/text/gorod/69476437/" target="_blank" class="_">переругались друг с другом</a> в интернете

Из-за этих заборов люди переругались друг с другом в интернете

Урбанисты уверены, что эстетический вид улиц Ярославля теперь напоминает вид тюремных камер, а безопасность людей, наоборот, только снижается

Урбанисты уверены, что эстетический вид улиц Ярославля теперь напоминает вид тюремных камер, а безопасность людей, наоборот, только снижается

Глава Ярославского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Денис Харитонов назвал <a href="https://76.ru/text/gorod/69475365/" target="_blank" class="_">четыре основные причины снижения безопасности</a>

Глава Ярославского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» Денис Харитонов назвал четыре основные причины снижения безопасности

В некоторых местах получилось так, что заборов оказалось натыкано слишком много

В некоторых местах получилось так, что заборов оказалось натыкано слишком много

На заборы потратили миллионы рублей, которые можно было бы пустить на что-то поезное

На заборы потратили миллионы рублей, которые можно было бы пустить на что-то поезное

Ранее мэр Ярославля Владимир Волков в&nbsp;<a href="https://76.ru/text/politics/68978917/" class="io-leave-page _">интервью изданию 76.RU</a>&nbsp;рассказал, что для городской власти вопросы благоустройства и создания комфортной городской среды сейчас являются одними из самых важных. В частности, он согласился, что натыканные по всему городу заборы — это не то, к чему нужно стремиться

Ранее мэр Ярославля Владимир Волков в интервью изданию 76.RU рассказал, что для городской власти вопросы благоустройства и создания комфортной городской среды сейчас являются одними из самых важных. В частности, он согласился, что натыканные по всему городу заборы — это не то, к чему нужно стремиться

Заборы появились в Ярославле очень стремительно — их рабочие установили за несколько дней

Заборы появились в Ярославле очень стремительно — их рабочие установили за несколько дней

Тех, кому не нравятся такие заборы, мэр Ярославля <a href="https://76.ru/text/gorod/69476437/" target="_blank" class="_">Владимир Волков послал работать в ДГХ</a>

Тех, кому не нравятся такие заборы, мэр Ярославля Владимир Волков послал работать в ДГХ

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Владимир Волковгородская средазаборурбанистика
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