«Ещё 9 тысяч потратили на тесты»: ярославцев после Турции обязали провериться на COVID за свой счёт

Ярославцев после Турции обязали провериться на COVID за свой счёт
После долгих месяцев пандемии коронавирусной инфекции россияне могут летать на отдых в другие страны. Пусть далеко не во все, но Турция, Черногория, Абхазия и некоторые другие уже с радостью принимают туристов. Однако прежде, чем покупать горящую путёвку, стоит знать новые правила, которые теперь придётся соблюдать.
Семья Алексея и Марии из Ярославля на днях вернулись из Турции, рассказав, как коронавирус изменил отдых.
Хаос в аэропорту и маски в отеле
— В Турции в аэропорту Бодрума была адская очередь на паспортный контроль — длиной метров 300. Работало два окна. Никакая социальная дистанция в таком хаосе, конечно, не соблюдалась. В самой Турции при въезде в отель температуру измеряли. Маски давали бесплатно в отеле и самолёте. Но внутри отеля никто их, кроме персонала, не носил и дистанции не придерживался, — рассказывает Алексей Терентьев. — В Россию приехали, паспортный контроль прошли моментально, без очереди — обрадовались. Но сюрприз был дальше. На выходе из зоны багажа снова была адская очередь, где никто не держал дистанции, минут 30 в ней постояли. Кому-то измеряли температуру, кому-то нет.
По словам отдыхающего, в Турции сейчас спад туристов.
— Из разговора с менеджером хаммама, наш отель был заполнен на 95%. Мы взяли поездку на корабле, куда турки собрали около половины всей загрузки — примерно
Готовьте деньги на тесты после возвращения
Стоимость отдыха за границей в этом году значительно увеличивается из-за необходимости по возвращении сдать тест на коронавирусную инфекцию. Россиян обязали за свой счёт проходить тестирование в течение трёх дней после прилёта, об этом говорит постановление Роспотребнадзора
— Мы ещё в самолёте анкеты заполняли, а по прилёте нам пришло сообщение с портала Госуслуг о необходимости сдать тесты. Поехали сдавать в нашу Соловьёвскую больницу (там это можно сделать за
Школьникам в дополнение к тесту придётся получить ещё справку от терапевта об общем состоянии здоровья, без этого не пустят на учёбу.
— Стоим в очереди уже почти час. Хочешь не хочешь — плати. В аэропорту это счастье стоит почти три тысячи рублей, — пишет ярославна Лариса Сахарова, попавшая в аналогичную ситуацию.
Обойти постановление не получится. Если не сдать тест и не предоставить справку о результате теста на коронавирус (можно сфотографировать её и просто загрузить на сайт Госуслуг), вас оштрафуют.
— За неисполнение в установленный срок налагается штраф от 15 до