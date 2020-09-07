«Ещё 9 тысяч потратили на тесты»: ярославцев после Турции обязали провериться на COVID за свой счёт

После долгих месяцев пандемии коронавирусной инфекции россияне могут летать на отдых в другие страны. Пусть далеко не во все, но Турция, Черногория, Абхазия и некоторые другие уже с радостью принимают туристов. Однако прежде, чем покупать горящую путёвку, стоит знать новые правила, которые теперь придётся соблюдать.

Семья Алексея и Марии из Ярославля на днях вернулись из Турции, рассказав, как коронавирус изменил отдых.

Хаос в аэропорту и маски в отеле

— В Турции в аэропорту Бодрума была адская очередь на паспортный контроль — длиной метров 300. Работало два окна. Никакая социальная дистанция в таком хаосе, конечно, не соблюдалась. В самой Турции при въезде в отель температуру измеряли. Маски давали бесплатно в отеле и самолёте. Но внутри отеля никто их, кроме персонала, не носил и дистанции не придерживался, — рассказывает Алексей Терентьев. — В Россию приехали, паспортный контроль прошли моментально, без очереди — обрадовались. Но сюрприз был дальше. На выходе из зоны багажа снова была адская очередь, где никто не держал дистанции, минут 30 в ней постояли. Кому-то измеряли температуру, кому-то нет.