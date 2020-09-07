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«Ещё 9 тысяч потратили на тесты»: ярославцев после Турции обязали провериться на COVID за свой счёт

Какие правила необходимо выполнять всем после отдыха

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Ярославцев после Турции обязали провериться на COVID за свой счёт

После долгих месяцев пандемии коронавирусной инфекции россияне могут летать на отдых в другие страны. Пусть далеко не во все, но Турция, Черногория, Абхазия и некоторые другие уже с радостью принимают туристов. Однако прежде, чем покупать горящую путёвку, стоит знать новые правила, которые теперь придётся соблюдать.

Семья Алексея и Марии из Ярославля на днях вернулись из Турции, рассказав, как коронавирус изменил отдых.

Хаос в аэропорту и маски в отеле

— В Турции в аэропорту Бодрума была адская очередь на паспортный контроль — длиной метров 300. Работало два окна. Никакая социальная дистанция в таком хаосе, конечно, не соблюдалась. В самой Турции при въезде в отель температуру измеряли. Маски давали бесплатно в отеле и самолёте. Но внутри отеля никто их, кроме персонала, не носил и дистанции не придерживался, — рассказывает Алексей Терентьев. — В Россию приехали, паспортный контроль прошли моментально, без очереди — обрадовались. Но сюрприз был дальше. На выходе из зоны багажа снова была адская очередь, где никто не держал дистанции, минут 30 в ней постояли. Кому-то измеряли температуру, кому-то нет.

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По словам отдыхающего, в Турции сейчас спад туристов.

— Из разговора с менеджером хаммама, наш отель был заполнен на 95%. Мы взяли поездку на корабле, куда турки собрали около половины всей загрузки — примерно 80 человек. И так на многих экскурсионных направлениях: собирают в два-три раза меньше людей, чем раньше, — рассказал Алексей. — Отмечу, что в общественном транспорте Турции все обязательно надевают маску. Жёстко требуют маску и на официальных туристических объектах типа Памуккале.

Готовьте деньги на тесты после возвращения

Стоимость отдыха за границей в этом году значительно увеличивается из-за необходимости по возвращении сдать тест на коронавирусную инфекцию. Россиян обязали за свой счёт проходить тестирование в течение трёх дней после прилёта, об этом говорит постановление Роспотребнадзора № 22 от 27 июля 2020 года.

— Мы ещё в самолёте анкеты заполняли, а по прилёте нам пришло сообщение с портала Госуслуг о необходимости сдать тесты. Поехали сдавать в нашу Соловьёвскую больницу (там это можно сделать за 1600 рублей), отстояв очередь в 40 минут, пошли сдавать в частную больницу. Как итог: на четверых мы потратили ещё девять тысяч рублей на тесты, — рассказывает Алексей Терентьев.

Школьникам в дополнение к тесту придётся получить ещё справку от терапевта об общем состоянии здоровья, без этого не пустят на учёбу.

Это очередь, чтобы сдать платный тест в Соловьёвской больнице

Это очередь, чтобы сдать платный тест в Соловьёвской больнице

— Стоим в очереди уже почти час. Хочешь не хочешь — плати. В аэропорту это счастье стоит почти три тысячи рублей, — пишет ярославна Лариса Сахарова, попавшая в аналогичную ситуацию.

Очередь из людей на улице

Очередь из людей на улице

Обойти постановление не получится. Если не сдать тест и не предоставить справку о результате теста на коронавирус (можно сфотографировать её и просто загрузить на сайт Госуслуг), вас оштрафуют.

— За неисполнение в установленный срок налагается штраф от 15 до 40 тысяч рублей в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Территориальные органы Роспотребнадзора уведомляют граждан и составляют протокол о нарушении, дела рассматривают суды, — сообщили по телефону горячей линии Роспотребнадзора.

Постановление Роспотребнадзора с правилам для вернувшихся из-за границы

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Турцияотдыхкоронавирус
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