«Это суп из летучих мышей»: Илья Варламов резко высказался об изуродованной в Ярославле «сталинке»

Когда пристройку только начинали возводить, градозащитники и обычные ярославцы сильно критиковали такое решение, однако Филимендиков говорил, что, когда всё достроят, здание будет выглядеть красиво.



— Ещё борщ не сварен, а вы уже говорите, что невкусно, — говорил тогда народный избранник. — Я заказал около 100 растений, будут высажены вокруг, мы сделаем тротуар с подогревом и новую ливнёвку — у здания всегда будет чисто и сухо. Дайте делать то, что написано в проекте, а дальше можно обсуждать, что изменить.

Илья Варламов взялся оценить сваренное Юрием Филимендиковым блюдо в виде пристройки у исторического здания достаточно резко.

— Как по-вашему, красиво сделал? Борщ у него не сварен... Это не борщ, это суп из летучих мышей, — негодует урбанист. — Эту стеклянную коробку омерзительного цвета надо скорее снести, и не просто снести, а стереть с лица земли.



Напомним, совсем недавно у Ильи Варламова был скандал с ещё одним депутатом, но уже муниципалитета, Дмитрием Петровским. Тогда депутат обвинил блогера в том, что во время съёмок в Ростове Великом Варламов нарушил карантин, связанный с эпидемией коронавируса, тем самым подверг опасности местных жителей. Блогер резко ответил Петровскому на своём канале.

