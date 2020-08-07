«Это суп из летучих мышей»: Илья Варламов резко высказался об изуродованной в Ярославле «сталинке»

Депутату из Ярославля досталось от Варламова за изуродованную «сталинку»
Известный российский блогер и урбанист Илья Варламов раскритиковал депутата Ярославской областной Думы Юрия Филимендикова. Поводом послужила новость о том, что депутат, будучи главным врачом одной из частных клиник, которая расположена в историческом здании сталинских времён, возвёл пристройку к медицинскому учреждению. Обновлённый облик здания наделал много шума в Ярославле. Вот и Варламов не смог сдерживать свои эмоции на этот счет.
— Я даже не знаю, на что это похоже... — говорит блогер. — Раньше в Москве у метро такие торговые центры строили, пока всё не снесли в «ночь длинных ковшей». Ещё, в принципе, напоминает надземный переход, только полностью застеклённый. Ещё зимой Филимендикову местные жители говорили, что он делает полный зашквар.
Когда пристройку только начинали возводить, градозащитники и обычные ярославцы сильно критиковали такое решение, однако Филимендиков говорил, что, когда всё достроят, здание будет выглядеть красиво.
— Ещё борщ не сварен, а вы уже говорите, что невкусно, — говорил тогда народный избранник. — Я заказал около 100 растений, будут высажены вокруг, мы сделаем тротуар с подогревом и новую ливнёвку — у здания всегда будет чисто и сухо. Дайте делать то, что написано в проекте, а дальше можно обсуждать, что изменить.
Илья Варламов взялся оценить сваренное Юрием Филимендиковым блюдо в виде пристройки у исторического здания достаточно резко.
— Как по-вашему, красиво сделал? Борщ у него не сварен... Это не борщ, это суп из летучих мышей, — негодует урбанист. — Эту стеклянную коробку омерзительного цвета надо скорее снести, и не просто снести, а стереть с лица земли.
Напомним, совсем недавно у Ильи Варламова был скандал с ещё одним депутатом, но уже муниципалитета, Дмитрием Петровским. Тогда депутат обвинил блогера в том, что во время съёмок в Ростове Великом Варламов нарушил карантин, связанный с эпидемией коронавируса, тем самым подверг опасности местных жителей. Блогер резко ответил Петровскому на своём канале.