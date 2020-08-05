И это ещё не финал: в центре Ярославля депутат возводит пристройку к дому-сталинке

Эта стройка привлекает к себе внимание уже больше года: к зданию на улице Победы, 14, пристраивают большое дополнение. Короб-новострой встал прямо перед сталинкой, закрыв собой большую часть фасада здания. На днях убрали временный забор с площадки, и взору жителей открылись обновлённый тротуар и сама пристройка.
В сталинке располагается частная клиника, которая принадлежит депутату Ярославской областной думы Юрию Филимендикову, в клинике он работает главным врачом. Пристройка — тоже его. Работы он планировал завершить в апреле, в пристройке должны разместиться отделения клиники, внутри даже думали сделать лифт для колясочников. Но пандемия коронавируса приостановила работы. Ещё в марте редакция 76.RU общалась с депутатом, который обещал, что сделает всё красиво.
Несмотря на волнения горожан и градозащитников из-за странного внешнего вида постройки, нарушений здесь нет. Сама сталинка не является объектом культурного наследия. А устанавливать пристройку на этом участке действительно не запрещено, о чём говорит выписка с кадастровой карты.
— Проект везде согласован, он лежит в администрации города, в департаменте градостроительства, — говорил тогда депутат Юрий Филимендиков. — Я заказал около 100 растений, которые будут высажены вокруг, мы сделаем тротуар с подогревом и новую ливнёвку — у здания всегда будет чисто и сухо. Дайте сделать то, что написано в проекте, а дальше можно обсуждать, что изменить. Я готов сделать красиво, чтобы народ успокоился и был доволен.
Мы позвонили депутату и бизнесмену ещё раз, чтобы узнать: мы видим окончательный вид постройки или будут ещё изменения? Но на этот раз Юрий Филимендиков общаться не стал. Однако его коллеги сообщили, что на сегодня это ещё не финал, пристройка будет выглядеть иначе.