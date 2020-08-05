И это ещё не финал: в центре Ярославля депутат возводит пристройку к дому-сталинке

Несмотря на волнения горожан и градозащитников из-за странного внешнего вида постройки, нарушений здесь нет. Сама сталинка не является объектом культурного наследия. А устанавливать пристройку на этом участке действительно не запрещено, о чём говорит выписка с кадастровой карты.

— Проект везде согласован, он лежит в администрации города, в департаменте градостроительства, — говорил тогда депутат Юрий Филимендиков. — Я заказал около 100 растений, которые будут высажены вокруг, мы сделаем тротуар с подогревом и новую ливнёвку — у здания всегда будет чисто и сухо. Дайте сделать то, что написано в проекте, а дальше можно обсуждать, что изменить. Я готов сделать красиво, чтобы народ успокоился и был доволен.