«Маска от вируса - как стринги от поноса»: ярославцы разругались из-за масочного режима

Гость:

— Хватит ныть и стонать. Всё это было уже не раз, то гриппа с менингитом боялись, то атипичной пневмонии, то свиного, птичьего гриппа. У кого паранойя, сидите дома и не мешайте жить.



Гость:

— Нет контроля – нет и соблюдения. Заходишь в магазин в маске и на тебя смотрят как на дурачка. Хотя я ношу маску только чтобы не докопался никто.



Гость:

— Не носите маски, не надо, быстрее умрут инвалиды, больные и пенсионеры. Риск заразиться, когда все в масках, очень мал. Но вашему мозгу этого не понять. Вы лучше возьмёте грех на душу за несколько умерших по вашей вине людей, чем наденете маску...



Гость:

— Маска защищает от вируса также, как стринги от поноса.

