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«Маска от вируса - как стринги от поноса»: ярославцы разругались из-за масочного режима

Жители региона разделились на два лагеря

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Масочный режим действует в Ярославской области несколько месяцев&nbsp;

Масочный режим действует в Ярославской области несколько месяцев 

Жителям Ярославля надоело соблюдать масочный режим

На этой неделе губернатор Ярославской области выпустил обращение к жителям региона, в котором объяснил, что масочный режим в области все еще действует. Ярославцы носят маски уже несколько месяцев и некоторым это уже надоело.

Новое продление масочного режима вызвало споры среди ярославцев. Люди высказывают противоположные мнения относительно коронавиурса, средств индивидуальной защиты, а также их эффективности.

Алекс:

— Если уж надо, то контролируйте! Ни в одном автобусе ваши требования не выполняются! В Иваново без маски просто не пускают в автобус, высаживают. А у нас охамевшие не только пассажиры, но и кондуктора: сидит, семечки грызет, слюнявит пальцы, тут же идет пробивать билет, разговаривая по телефону. Или компания сидит, смеется, слюнями раскидываются. Противно. Маска нужна не для личной защиты, а для защиты окружающих!

Гость:

— Хватит ныть и стонать. Всё это было уже не раз, то гриппа с менингитом боялись, то атипичной пневмонии, то свиного, птичьего гриппа. У кого паранойя, сидите дома и не мешайте жить.

Гость:

— Нет контроля – нет и соблюдения. Заходишь в магазин в маске и на тебя смотрят как на дурачка. Хотя я ношу маску только чтобы не докопался никто.

Гость:

— Не носите маски, не надо, быстрее умрут инвалиды, больные и пенсионеры. Риск заразиться, когда все в масках, очень мал. Но вашему мозгу этого не понять. Вы лучше возьмёте грех на душу за несколько умерших по вашей вине людей, чем наденете маску...

Гость:

— Маска защищает от вируса также, как стринги от поноса.

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