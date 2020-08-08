«Маска от вируса - как стринги от поноса»: ярославцы разругались из-за масочного режима

Жителям Ярославля надоело соблюдать масочный режим
На этой неделе губернатор Ярославской области выпустил обращение к жителям региона, в котором объяснил, что масочный режим в области все еще действует. Ярославцы носят маски уже несколько месяцев и некоторым это уже надоело.
Новое продление масочного режима вызвало споры среди ярославцев. Люди высказывают противоположные мнения относительно коронавиурса, средств индивидуальной защиты, а также их эффективности.
Алекс:
— Если уж надо, то контролируйте! Ни в одном автобусе ваши требования не выполняются! В Иваново без маски просто не пускают в автобус, высаживают. А у нас охамевшие не только пассажиры, но и кондуктора: сидит, семечки грызет, слюнявит пальцы, тут же идет пробивать билет, разговаривая по телефону. Или компания сидит, смеется, слюнями раскидываются. Противно. Маска нужна не для личной защиты, а для защиты окружающих!
Гость:
— Хватит ныть и стонать. Всё это было уже не раз, то гриппа с менингитом боялись, то атипичной пневмонии, то свиного, птичьего гриппа. У кого паранойя, сидите дома и не мешайте жить.
Гость:
— Нет контроля – нет и соблюдения. Заходишь в магазин в маске и на тебя смотрят как на дурачка. Хотя я ношу маску только чтобы не докопался никто.
Гость:
— Не носите маски, не надо, быстрее умрут инвалиды, больные и пенсионеры. Риск заразиться, когда все в масках, очень мал. Но вашему мозгу этого не понять. Вы лучше возьмёте грех на душу за несколько умерших по вашей вине людей, чем наденете маску...
Гость:
— Маска защищает от вируса также, как стринги от поноса.