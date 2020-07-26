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В Ярославле арестовали отца, задолжавшего ребёнку полмиллиона по алиментам

Деньги выплачивать всё равно придется

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О новых игрушках от папы малышу не приходилось и мечтать

О новых игрушках от папы малышу не приходилось и мечтать

В Ярославле мировой суд назначил арест отцу, который не платил алименты собственному сыну.

Мужчина накопил долг больше полумиллиона рублей. И платить его не собирался. Он даже официально никуда не трудоустраивался, чтобы деньги не вычитали автоматически из зарплаты.

Суд назначил отцу 10 суток ареста.

— Если должник не приступит к выплате алиментов, ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ст. 157 УК РФ (лишение свободы до года. — Прим. ред.), — уточнили в службе судебных приставов.

А деньги ребенку надо будет выплатить в любом случае.

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алиментысудебные приставы
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