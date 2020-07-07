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Утверждён маршрут движения «Бессмертного полка» в Ярославле

Ежегодная патриотическая акция пройдёт в этом году в июле

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В Ярославле «Бессмертный полк» пройдёт в июле

В Ярославле «Бессмертный полк» пройдёт в июле

Традиционная акция «Бессмертный полк» в этом году из-за коронавируса в Ярославле пройдёт позже, чем обычно. Вместо 9 мая власти назначили датой её проведения 26 июля.

— Принять участие в акции могут все желающие. Для этого необходимо прийти с транспарантом на построение на Первомайский бульвар. Обязательным условием является соблюдение безопасной дистанции и масочного режима, — сообщили в мэрии города.

Власти утвердили следующий маршрут движения колонны: от памятника Николаю Некрасову по Народному переулку, Советской площади, правой стороне улицы Челюскинцев до Вечного огня.

О времени начала акции в мэрии пообещали сообщить дополнительно.

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бессмертный полк
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