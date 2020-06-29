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Готовьтесь к температурным качелям: метеорологи рассказали, что будет с погодой

Публикуем прогноз на ближайшие дни

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По ночам на этой неделе будет холодно, поэтому одеваться стоит потеплее

По ночам на этой неделе будет холодно, поэтому одеваться стоит потеплее

В Ярославле установилось, наконец, комфортное лето. По данным метеорологов, в начале этой недели в Ярославле будет также тепло и не дождливо. Однако к концу недели в городе пройдут небольшие грозы.

— В Центральной России в понедельник–вторник существенные осадки маловероятны, но будет сравнительно прохладно: +20… +25 ⁰С, — говорят специалисты центра погоды «Фобос». — А со среды в регионе ожидаются локальные грозовые дожди и потеплеет до +25… +30 ⁰С.

Правда, стоит подчеркнуть, что ночами будет заметно холодать, поэтому ночные прогулки на свежем воздухе могут быть не такими комфортными, как хотелось бы.

Сегодня днём ожидается пасмурная погода, +15... +17 °С, ветер северный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

30 июня в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью +6... +8 °С, днём +18... +20 °С, ветер южный, умеренный.

1 июля ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +12... +14 °С, днём +17... +19 °С, ветер южный, умеренный.

2 июля ожидается малооблачная погода, небольшой дождь; ночью +12... +14 °С, днём +23... +25 °С, ветер юго-западный, умеренный.

Сегодня — Тихонов день, поэтому те, кто не доверяет синоптикам, могут определить погоду по народным приметам.

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прогноз погодыярославль
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