Готовьтесь к температурным качелям: метеорологи рассказали, что будет с погодой

В Ярославле установилось, наконец, комфортное лето. По данным метеорологов, в начале этой недели в Ярославле будет также тепло и не дождливо. Однако к концу недели в городе пройдут небольшие грозы.



— В Центральной России в понедельник–вторник существенные осадки маловероятны, но будет сравнительно прохладно: +20… +25 ⁰С , — говорят специалисты центра погоды «Фобос». — А со среды в регионе ожидаются локальные грозовые дожди и потеплеет до +25… +30 ⁰ С.



Правда, стоит подчеркнуть, что ночами будет заметно холодать, поэтому ночные прогулки на свежем воздухе могут быть не такими комфортными, как хотелось бы.

