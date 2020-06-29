Готовьтесь к температурным качелям: метеорологи рассказали, что будет с погодой

В Ярославле установилось, наконец, комфортное лето. По данным метеорологов, в начале этой недели в Ярославле будет также тепло и не дождливо. Однако к концу недели в городе пройдут небольшие грозы.
— В Центральной России в понедельник–вторник существенные осадки маловероятны, но будет сравнительно прохладно:
Правда, стоит подчеркнуть, что ночами будет заметно холодать, поэтому ночные прогулки на свежем воздухе могут быть не такими комфортными, как хотелось бы.
Сегодня днём ожидается пасмурная погода,
30 июня в течение суток ожидается малооблачная погода; ночью
1 июля ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью
2 июля ожидается малооблачная погода, небольшой дождь; ночью
Сегодня — Тихонов день, поэтому те, кто не доверяет синоптикам, могут определить погоду по народным приметам.