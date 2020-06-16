Претензии у ревизоров, вероятно, будут к владельцам магазинов одежды и косметики, которые открылись в торговом центре. Также стоит быть бдительными и посетителям ТЦ — заходить в торговый центр только в масках.



11 июня губернатор продлил ограничительные меры до 22 июня (но до этого их смягчал). Плюс продолжает действовать масочный режим. Это значит, что в магазинах и такси вы обязаны надевать маску. По городу ходят рейды. Мало кого наказывают, нарушители в основном отделываются предупреждениями. Но уже были и штрафы. Пожилым людям рекомендовано оставаться на самоизоляции, но это уже не обязательное требование. Ранее мы уже писали, кому разрешили открыться, а кому ещё нет.

