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Тема дня В Ярославле в ТЦ открылись магазины одежды

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Посетители и сотрудники торговых центров в Ярославле должны соблюдать масочный режим

Посетители и сотрудники торговых центров в Ярославле должны соблюдать масочный режим

Сегодня в Ярославле в торгово-развлекательном центре пройдёт рейд с участием правоохранительных органов.

— Участники рейда будут проверять, как там соблюдают ограничительные меры, введённые в регионе для предотвращения распространения коронавируса, — рассказали в оперштабе.

Некоторые магазины&nbsp;<a href="https://76.ru/text/gorod/69317743/" target="_blank" class="_">открылись незаконно</a>

Некоторые магазины открылись незаконно

Претензии у ревизоров, вероятно, будут к владельцам магазинов одежды и косметики, которые открылись в торговом центре. Также стоит быть бдительными и посетителям ТЦ — заходить в торговый центр только в масках.

11 июня губернатор продлил ограничительные меры до 22 июня (но до этого их смягчал). Плюс продолжает действовать масочный режим. Это значит, что в магазинах и такси вы обязаны надевать маску. По городу ходят рейды. Мало кого наказывают, нарушители в основном отделываются предупреждениями. Но уже были и штрафы. Пожилым людям рекомендовано оставаться на самоизоляции, но это уже не обязательное требование. Ранее мы уже писали, кому разрешили открыться, а кому ещё нет.

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