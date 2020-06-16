В ярославском торгово-развлекательном центре «Альтаир» заработали магазины одежды и косметики.
— Сейчас здесь работают Gloria Jeans, Familia, MODIS и небольшие косметические магазинчики, — сообщила фотограф 76.RU Александра Савельева. — Остальные непродовольственные магазины закрыты или работают на выдачу товара. При этом в некоторые магазины, которые работают как пункт выдачи, заходят люди, смотрят одежду.
В Ярославской области продолжает действовать режим повышенной готовности, и на сегодняшний день работать могут только небольшие непродовольственные магазины с отдельным входом, магазинам одежды и обуви в торговых центрах пока открываться нельзя.
— Магазин Gloria Jeans входит в список системообразующих предприятий нашего региона, а значит, имеет право вести торговлю, — объяснили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. — Что касается других указанных магазинов, они могут работать только при условии отдельного входа с улицы, а площадь помещения должна быть не более 400 квадратных метров, также действует ограничение по количеству находящихся в торговом зале.
Сегодня в ТЦ пройдёт рейд с участием правоохранительных органов и чиновников мэрии.
11 июня губернатор продлил ограничительные меры до 22 июня (но до этого их смягчал). Плюс продолжает действовать масочный режим. Это значит, что в магазинах и такси вы обязаны надевать маску. По городу ходят рейды. Мало кого наказывают, нарушители в основном отделываются предупреждениями. Но уже были и штрафы. Пожилым людям рекомендовано оставаться на самоизоляции, но это уже не обязательное требование. Ранее мы уже писали, кому разрешили открыться, а кому ещё нет.