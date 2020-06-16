— Магазин Gloria Jeans входит в список системообразующих предприятий нашего региона, а значит, имеет право вести торговлю, — объяснили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. — Что касается других указанных магазинов, они могут работать только при условии отдельного входа с улицы, а площадь помещения должна быть не более 400 квадратных метров, также действует ограничение по количеству находящихся в торговом зале.



Сегодня в ТЦ пройдёт рейд с участием правоохранительных органов и чиновников мэрии.