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Тема дня В Ярославле в ТЦ открылись магазины одежды

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Непродовольственным магазинам в торговых центрах запрещено открываться до особого распоряжения оперштаба

Непродовольственным магазинам в торговых центрах запрещено открываться до особого распоряжения оперштаба

В ярославском торгово-развлекательном центре «Альтаир» заработали магазины одежды и косметики.

— Сейчас здесь работают Gloria Jeans, Familia, MODIS и небольшие косметические магазинчики, — сообщила фотограф 76.RU Александра Савельева. — Остальные непродовольственные магазины закрыты или работают на выдачу товара. При этом в некоторые магазины, которые работают как пункт выдачи, заходят люди, смотрят одежду.

Большинство магазинов в «Альтаире» закрыты или работают на выдачу товара

Большинство магазинов в «Альтаире» закрыты или работают на выдачу товара

В Ярославской области продолжает действовать режим повышенной готовности, и на сегодняшний день работать могут только небольшие непродовольственные магазины с отдельным входом, магазинам одежды и обуви в торговых центрах пока открываться нельзя.

— Магазин Gloria Jeans входит в список системообразующих предприятий нашего региона, а значит, имеет право вести торговлю, — объяснили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. — Что касается других указанных магазинов, они могут работать только при условии отдельного входа с улицы, а площадь помещения должна быть не более 400 квадратных метров, также действует ограничение по количеству находящихся в торговом зале.

Сегодня в ТЦ пройдёт рейд с участием правоохранительных органов и чиновников мэрии.

Из-за распространения коронавируса в Ярославской области действует режим повышенной готовности.

Из-за распространения коронавируса в Ярославской области действует режим повышенной готовности.

11 июня губернатор продлил ограничительные меры до 22 июня (но до этого их смягчал). Плюс продолжает действовать масочный режим. Это значит, что в магазинах и такси вы обязаны надевать маску. По городу ходят рейды. Мало кого наказывают, нарушители в основном отделываются предупреждениями. Но уже были и штрафы. Пожилым людям рекомендовано оставаться на самоизоляции, но это уже не обязательное требование. Ранее мы уже писали, кому разрешили открыться, а кому ещё нет.

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торговый центр в ЯрославлекоронавирусCOVID-19
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